Габариты — больше, цена — ниже: 5 плюсов и 2 особенности Changan CS35 Max

Эксперт «За рулем» подметил все нюансы нового компакт-кроссовера

Марка Changan планомерно наращивает присутствие на российском рынке: модельный ряд становится шире. Главная новинка начала 2026 года – кроссовер CS35 Max: у него есть неплохие шансы войти в тройку бестселлеров бренда. И вот почему.

1. Выбор стал больше

Вообще-то, появление CS35 ознаменовало дебют марки Changan в России – дело было еще в прошлом десятилетии. Долгое время этот компактный кросс был единственной моделью Чангана. Затем вышло второе поколение CS35, а вскоре появилась ее рестайлинговая версия CS35 Plus. И вот – CS35 Max.

Логично предположить, что он пришел на смену потерявшему свежесть Плюсу. Но нет – оба будут продаваться параллельно. И по схожей цене. Тогда кого заинтересует уступающий по всем статьям CS35 Plus?

Changan CS35 Max

Начнем с того, что Max крупнее Плюса: по габаритной длине – на 210 мм, по колесной базе – на 110 мм. Да и визуально он солиднее и дороже. Хорошо, что удержались от соблазна поставить утапливаемые дверные ручки.

Для российских условий важно, что крылья, все двери и днище выполнены из оцинкованного металла. Смущает только, что в этом списке нет капота.

2. Интересная цена

За базовую версию Comfort с 17-дюймовыми колесами, тканевым салоном, четырьмя подушками безопасности, камерой заднего вида и квартетом динамиков просят 2,6 млн рублей.

В топ-исполнении Tech (2,79 млн рублей) будут 18-дюймовые колеса, шесть динамиков, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, система кругового обзора, встроенный видеорегистратор, электропривод багажной двери и электрорегулировки водительского кресла. Поскольку доплата сравнительно невелика, именно эта версия выглядит оптимальной.

На фоне конкурентов (в первую очередь Tenet T7 и Jaecoo J6) цена кажется вполне конкурентоспособной. А больше всего от появления CS35 Max пострадает родственный CS35 Plus (ценник на него 2,79-2,84 млн рублей) – он почти гарантированно уступит новичку второе место самых продаваемых Чанганов в России.

Редкий для «китайцев» случай: дворники можно поднять без перевода в сервисный режим.

3. Вместительный салон

Интерьер приятный, вполне классической архитектуры. Понравилось обилие физических кнопок. Я уж и забыл, когда последний раз у «китайца» обогрев сидений включался не через меню и была отдельная клавиша обогрева лобового стекла.

Главное же достоинство – просторный второй ряд. При моем росте 180 см я спокойно сел за расположившимся за рулем 187-сантиметровым коллегой. Еще и какой-никакой зазор остался. Да, и панорамная крыша потолок не занижает – макушка находится от него на достаточном расстоянии. Компактный CS35 Plus для задних пассажиров куда менее гостеприимен.

4. Доналоговая мощность

В свете новых акцизов турбомотор 1.5Т Blue Core дефорсировали до 147 л.с. (в оригинале было 187). При этом крутящий момент не изменился – те же полновесные 280 Н·м. Разгонная динамика хороша: при активном старте CS35 Max аж пробуксовывает. Первая сотня покоряется за 8 секунд – из одноклассников подобной бодростью радует разве что Geely Cityray.

Только не ведитесь на режим Race – быстрее машина в нем не становится. Меняется картинка на экране медиасистемы и включается через динамики эмулированный рык мотора (весьма сомнительного качества) – только и всего.

5. Плавность хода

От машины с бодрым мотором ждешь соответствующей управляемости, однако тут похвастать особо нечем. Главная проблема – неинформативный и легкий во всех режимах руль. Когда ведущие колеса уходят на скользкой дороге в снос, на руле соответствующей разгрузки совсем не ощущаешь. Посетую и на вертикальную раскачку на средней и длинной волне.

А вот плавность хода понравилась безоговорочно. Подвеска (спереди МакФерсон, сзади – многорычажка) уверенно проглатывает даже жуткого вида ямы. Причем делает это бесшумно. Эх, еще бы дороги было слышно поменьше – на дополнительную изоляцию арок волей-неволей раскошелишься.

Changan CS35 Max

Теперь о некоторых особенностях, с которыми придется мириться владельцам.

На чем сэкономили?

Вообще, у CS35 Max достаточно моментов, выдающих его бюджетную сущность. Вы ведь тоже заметили, что в описании оснащения топ-версии нет таких привычных вещей, как занавески безопасности и беспроводная зарядка. Да что там, жертвой оптимизации стала даже... подсветка макияжных зеркал.

А если присмотреться снаружи, то внимательный взгляд тоже найдет признаки недорогой машины: противотуманок нет, а на заднем бампере – лишь три датчика парктроника.

А полный привод?

И все же главное, чего нет в загашнике CS35 Max, – полноприводной трансмиссии. Ее не предлагают даже за доплату. До недавних пор это не было бы серьезной проблемой, поскольку в данном сегменте версию со всеми ведущими мог предложить только Haval Jolion.

Но к настоящему времени ситуация изменилась. Специально под требования российских покупателей полный привод появился у кроссоверов Tenet T4 и Omoda C5, а летом им будет щеголять и новый Jaecoo J6. Шильдик 4х4 в нашей стране – серьезный козырь: не имея такового, рассчитывать на большой успех у наших автомобилистов будет непросто.

Вне асфальта заставляет осторожничать не только отсутствие полного привода, но и скромный клиренс. В штатном исполнении под фетровым пыльником значится 180 мм. А с установленной дополнительно металлической защитой по моим измерениям оказалось всего 155 мм.