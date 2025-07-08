Добротная машина за разумные деньги (от 1,4 млн рублей): почему ее боятся на вторичке

Опубликован отчет по неисправностям кроссовера Changan CS35 Plus

Кроссовер Changan CS35 Plus — компактный: длина – 4330 мм. Клиренс – 180 мм. Объем багажника – 403 л, привод –только передний. Сборка – Китай.

Это не просто CS35 с «плюсом», это самостоятельная модель: существенно крупнее, у нее другое шасси, иные главные агрегаты.

Первоначальный набор агрегатов у «плюса» полностью поменялся при рестайлинге (в России – с 2023 года): на смену атмосфернику и гидроавтомату пришли турбомотор и робот.

Changan CS35 Plus

Достоинства

Интересные цены.

Щедрое оснащение в «базе».

Неплохая управляемость.

Центральное место занимает экран медиасистемы – диагональ 10 дюймов, «зеркалит» любые приложения со смартфона. Разрешение и быстродействие прекрасные.

Недостатки

Низкая ликвидность.

Эргономические просчеты.

Моторы

До рестайлинга: единственный мотор JL478QEP 1.6 (117 л. с.). Атмосферный, с алюминиевым блоком, цепным приводом ГРМ, гидрокомпенсаторами и непосредственным впрыском.

При такой системе питания и степени сжатия 13 нет уверенности, что разрешенный АИ‑92 мотор переварит без нежелательных последствий. Лучше не рисковать и лить 95‑й.

Нареканий к двигателю – ноль, если не считать высоковатый расход. Нет даже указаний на масложор. Правда, и «плюсов» с пробегами 150 тысяч км на вторичке пока, условно говоря, три штуки.

После рестайлинга: единственный мотор JL473ZQ9 1.4 (150 л. с.) – на недостаточную динамику теперь не посетуешь. Алюминиевый блок, турбонаддув, непосредственный впрыск, цепной привод ГРМ, гидрокомпенсаторы, топливо АИ‑95. Достоверная статистика неисправностей отсутствует по причине малых пробегов. Предсказать можно неизбежность зарастания впускного тракта нагаром.

Коробки передач

До рестайлинга: механическая пятиступка ТМ155F (20% машин) или японский гидроавтомат Aisin TF‑73SC с ресурсом под 300 тысяч км. Хорошо зарекомендовал себя на кроссовере Suzuki Vitara. Уязвимое звено – теплообменник, который к 100 тысячам км засоряется, что приводит к перегревам. Рекомендуют замену внешним радиатором – он более эффективен, и его проще прочищать.

После рестайлинга: только семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями Tsingshan DF727. Заявленный ресурс – 250 тысяч км. Из недомоганий пока отмечено только появление пинков и толчков на пробегах 15–30 тысяч км. Связаны они, как правило, с износом сцепления – требуется калибровка.

Эксплуатационные болячки

Подвеску находят жестковатой, но быстрого износа элементов не отмечается – все служат не менее 80–100 тысяч км. Случаи ранней гибели стоек амортизаторов, возможно, связаны с манерой езды владельцев. Равно как и стуки рулевого механизма на пробегах 30–50 тысяч км.

Подкапотное пространство слабо защищено от внешней грязи: нет уплотняющих резинок капота, снизу – только пластиковый козырек. В совокупности это влияет на темпы развития коррозии – прежде всего в части различных разъемов и контактов.

Насос стеклоомывателя – расходник у тех, кто забывает вовремя залить в бачок «незамерзайку».

Регулярно и разнообразно хандрит электронная часть: система контроля давления в шинах, камера заднего вида, дистанционный запуск (если он есть), сбрасываются настройки медиасистемы и так далее.

Жалобы на раннюю коррозию единичны и обычно связаны с мелкими механическими повреждениями покрытия.

Владельцы хвалят головной свет и эффективную печку. Ругают экономию на мелочах: капот без газового упора, бардачок тесный и без подсветки, нет ниши для смартфона, ­обогрев руля недоступен.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: CS35 Plus 1.4 робот

Оптимальный выбор: CS35 Plus 1.6 МКП или АКП

За те же деньги: Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, Hyundai Creta, Renault Kaptur

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