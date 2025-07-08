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Добротная машина за разумные деньги (от 1,4 млн рублей): почему ее боятся на вторичке

Опубликован отчет по неисправностям кроссовера Changan CS35 Plus

Кроссовер Changan CS35 Plus — компактный: длина – 4330 мм. Клиренс – 180 мм. Объем багажника – 403 л, привод –только передний. Сборка – Китай.

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Это не просто CS35 с «плюсом», это самостоятельная модель: существенно крупнее, у нее другое шасси, иные главные агрегаты.

Первоначальный набор агрегатов у «плюса» полностью поменялся при рестайлинге (в России – с 2023 года): на смену атмосфернику и гидроавтомату пришли турбомотор и робот.

Changan CS35 Plus
Changan CS35 Plus

Достоинства

  • Интересные цены.
  • Щедрое оснащение в «базе».
  • Неплохая управляемость.
Центральное место занимает экран медиасистемы – диагональ 10 дюймов, «зеркалит» любые приложения со смартфона. Разрешение и быстродействие прекрасные.
Центральное место занимает экран медиасистемы – диагональ 10 дюймов, «зеркалит» любые приложения со смартфона. Разрешение и быстродействие прекрасные.

Недостатки

  • Низкая ликвидность.
  • Эргономические просчеты.
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Моторы

До рестайлинга: единственный мотор JL478QEP 1.6 (117 л. с.). Атмосферный, с алюминиевым блоком, цепным приводом ГРМ, гидрокомпенсаторами и непосредственным впрыском.

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При такой системе питания и степени сжатия 13 нет уверенности, что разрешенный АИ‑92 мотор переварит без нежелательных последствий. Лучше не рисковать и лить 95‑й.

Нареканий к двигателю – ноль, если не считать высоковатый расход. Нет даже указаний на масложор. Правда, и «плюсов» с пробегами 150 тысяч км на вторичке пока, условно говоря, три штуки.

После рестайлинга: единственный мотор JL473ZQ9 1.4 (150 л. с.) – на недостаточную динамику теперь не посетуешь. Алюминиевый блок, турбонаддув, непосредственный впрыск, цепной привод ГРМ, гидрокомпенсаторы, топливо АИ‑95. Достоверная статистика неисправностей отсутствует по причине малых пробегов. Предсказать можно неизбежность зарастания впускного тракта нагаром.

Коробки передач

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До рестайлинга: механическая пятиступка ТМ155F (20% машин) или японский гидроавтомат Aisin TF‑73SC с ресурсом под 300 тысяч км. Хорошо зарекомендовал себя на кроссовере Suzuki Vitara. Уязвимое звено – теплообменник, который к 100 тысячам км засоряется, что приводит к перегревам. Рекомендуют замену внешним радиатором – он более эффективен, и его проще прочищать.

После рестайлинга: только семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями Tsingshan DF727. Заявленный ресурс – 250 тысяч км. Из недомоганий пока отмечено только появление пинков и толчков на пробегах 15–30 тысяч км. Связаны они, как правило, с износом сцепления – требуется калибровка.

Эксплуатационные болячки

  • Подвеску находят жестковатой, но быстрого износа элементов не отмечается – все служат не менее 80–100 тысяч км. Случаи ранней гибели стоек амортизаторов, возможно, связаны с манерой езды владельцев. Равно как и стуки рулевого механизма на пробегах 30–50 тысяч км.
  • Подкапотное пространство слабо защищено от внешней грязи: нет уплотняющих резинок капота, снизу – только пластиковый козырек. В совокупности это влияет на темпы развития коррозии – прежде всего в части различных разъемов и контактов.
  • Насос стеклоомывателя – расходник у тех, кто забывает вовремя залить в бачок «незамерзайку».
  • Регулярно и разнообразно хандрит электронная часть: система контроля давления в шинах, камера заднего вида, дистанционный запуск (если он есть), сбрасываются настройки медиасистемы и так далее.
  • Жалобы на раннюю коррозию единичны и обычно связаны с мелкими механическими повреждениями покрытия.
  • Владельцы хвалят головной свет и эффективную печку. Ругают экономию на мелочах: капот без газового упора, бардачок тесный и без подсветки, нет ниши для смартфона, ­обогрев руля недоступен.
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Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: CS35 Plus 1.4 робот

Оптимальный выбор: CS35 Plus 1.6 МКП или АКП

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Зиновьев Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 59458
08.07.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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Отзывы о Changan CS35 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Changan CS35  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Комфортный, вместительный салон, маленький расход топлива, достаточно проходимый.
Недостатки:
Медленный, маленький багажник, зимой гремит пластик
Комментарий:
Покупали в 2017 году с женой новым из салона. Прежде всего привлекла цена, прям как мы хотели. Параллельно рассматривали кашкай, тигуан, но там уже ценник ого-го... В салоне нам все подробно рассказали, мы тщательно изучили машину, прокатились, по первым ощущениям нам все понравилось. После еще 2 дней обдумывания мы решились и купили авто, нам даже сделали скидку. Взяли самую простую комплектацию Comfort на ручке, автомат был значительно дороже. За 3 года наездили 64500, проходили все ТО, много раз ездили по городам России и на юг. Основная цель, конечно, это с работы и на работу, учитывая то, что я работаю 6 дней в неделю. В длительных поездках не хватает разве что круиза, надоедает постоянно давить на педаль. В целом могу сказать что машина достаточно уверенно ведет себя на дороге, что по сухому, что по мокрому. За все время владения не было такой ситуации, чтоб автомобиль как-то странно себя вел на дороге. Сзади даже втроем сидеть достаточно комфортно, с моим ростом 183 спокойно могу сидеть сам за собой, ноги не упираются. По двигателю и трансмиссии проблем не возникало, все работает как часики, подвеска также в порядке. Несколько раз заезжали в поле с грязью, с трудом, но выкарабкивались (сюда бы полный привод и 2 литра). Теперь немного минусов. Медленный все-таки, не хватает иногда на обгоне, ой как не хватает, но зато расход 8-9 л по городу, 7 по трассе (езжу 110 км/ч). Багажник маленький, положить тот же велосипед без переднего колеса нереально, надо складывать сидения. Зимой постоянно в салоне что-то брякает, но это лечится кулаком, нормально) Машина заслуживает 4*, одну звездочку снимаю за минусы.
+11