Кроссоверы с АКП не дороже 1,2 млн – 6 лучших вариантов

Эксперт «За рулем» изучил рынок недорогих компактных кроссоверов 4×2 с автоматом

Чем руководствоваться при выборе бюджетного кроссовера с пробегом, подробно рассказано в этой публикации.

ЧТО ИЩЕМ?

Компактные кроссоверы 4×2 с автоматом

Возраст: около 10 лет

Пробег: 100–200 тысяч км

Цена: до 1,2 млн рублей

Changan CS35

Длина 4160 мм, клиренс 180 мм, багажник 337 л

За 1 млн рублей – машины с пробегом 50–100 тысяч км. Возможно, по набору свойств это лучший из китайских компактных «бюджетников» своего периода. Нареканий общего плана к нему немного, набор главных агрегатов вызывает доверие.

Выпускали до 2019 года, с 2016 года – крупноузловая сборка в Липецке. Попадается также белорусская. Привод только передний. По размеру CS35 немногим больше, чем Renault Sandero.

Единственный мотор 1.6 (113 л. с.) сочетается с МКП или АКП – автоматов на вторичке больше. Атмосферник JL478QEE довольно простой, с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ, приемлет АИ‑92. Есть замечания к стойкости ремня генератора и топливного насоса, только и всего. Ресурс уходит за 250 тысяч.

Автомат японский – Aisin AW60–40LE, архаичный четырехступенчатый. Надежен и терпелив, первые недомогания проявляются после 200–250 тысяч км – отличный показатель.

Коррозионная стойкость посредственная – желателен антикор. На выносливость подвески особых жалоб нет. Оснащение для столь недорогой машины очень щедрое.

Hyundai ix35

Длина 4410 мм, клиренс 175 мм, багажник 590 л

По неясным причинам дешевле кровного брата по имени Kia Sportage. Реалистично найти машину 10–11 лет с пробегом около 150 тысяч км.

Шестиступенчатый автомат A6MF1 – надежный и долговечный. Требователен к чистоте масла и не любит ударных нагрузок, но это норма. Служит свыше 250 тысяч км.

Больше сомнений вызывает двигатель G4KD 2.0 (150 л. с.), склонный к задирам в нижней части цилиндров и на юбках поршней. Задиры возникают по разным причинам. При критических повреждениях ремонт тянет на трехзначную сумму. Однако 90% моторов эта напасть благополучно минует, они спокойно ходят свои 300 тысяч км. Прочих существенных недостатков, в общем, нет – кроме возрастного угара масла.

Выявить наличие и масштабы задиров можно эндоскопией – если вопрос принципиальный.

В остальном ix35 надежный и хорошо упакованный аппарат. Не особо ржавеет, достаточно крепка подвеска, мелких поломок немного, и они не разорительные.

Renault Duster

Длина 4315 мм, клиренс 205 мм, багажник 408 л

За 1–1,2 млн доминируют машины 9–12 лет с пробегами около 150 тысяч км. Сборка – Москва. Пугающих слабостей у модели нет. Кузов ржавеет неспешно. Подвеска очень жизнестойкая – особенно при переднем приводе, когда сзади торсионная балка. И багажник у 4×2 чуть больше.

Недостатком часто называют невеликий комфорт, но так на то и «бюджетник». А у версий с автоматом могут быть даже парктроники.

Дружит с автоматом только мотор F4R 2.0 (135 л. с.). Ресурс его огромен, набор болячек невелик. После 100 тысяч км выходит из строя фазорегулятор (и у прочих моторов они часто недолговечны) да нарастает угар масла. И то, и другое может быть связано с топливом. Двигатель все-таки заточен на АИ‑95, а многие заливают АИ‑92 и слушают детонацию.

Задумчивый четырехступенчатый автомат DP2 без запинки ходит 180–200 тысяч км. В большинстве до капремонта созревает при пробегах под 250 тысяч км. Если его мучить бездорожьем и перегревать (штатный теплообменник не всегда справляется), то износ и засорение масляных каналов скажутся намного раньше. По логике, переднеприводные Дастеры брали не для штурма грязей – а значит, и автомат у них был в наилучших условиях.

Skoda Yeti

Длина 4222 мм, клиренс 180 мм, багажник 405 л

Машин с турбомотором и роботом полно. А чтобы выловить версию с автоматом, нужны упорство и везение.

Гидроавтомат появился только в 2014 году после рестайлинга – вместе с атмосферным мотором. И это единственная комбинация, которой ремонт тысяч на двести рублей после 150 тысяч км может потребоваться еще нескоро.

Yeti собирали в Нижнем Новгороде. Мотор CWVA 1.6 (110 л. с.), знакомый нам также по Polo из Калуги. При модернизации решили проблему стучащих юбок поршней, остались только возрастные течи и масложор. АИ‑92 не запрещен, но от него вредоносные процессы развиваются быстрее, так что нет особого смысла экономить на топливе.

Автомат тот же, что у Polo, – это VW 09G (Aisin TF‑60SN). Есть у него пара слабых мест – таких, как втулка маслонасоса и прокладка поршня К2. Но в целом агрегат нормальный. При хорошем обслуживании и маломощных моторах (более мощные вызывают перегрев) серьезный ремонт требуется не ранее 200 тысяч км.

В остальном очень удачный и сбалансированный автомобиль. К быстрой коррозии не склонен, подвеска крепкая, мелкие поломки редки.

SsangYong Actyon

Длина 4410 мм, клиренс 180 мм, багажник 486 л

Доступны машины 10–11 лет с пробегами 100–200 тысяч км. Для российского рынка собирали во Владивостоке. Модель задумывали как богатую за умеренные деньги: с оснащением полный порядок, и защита от коррозии недурна. Проблемы в других местах.

Большинство Актионов на вторичке – с дизелем D20DTF, сочетаемым с австралийским автоматом BTR DSI‑6 M11. И дизель не подарок, и автомат откровенно слаб – рекомендовать грешно.

Нормальный автомат 6F24 (модернизированный Hyundai A6MF1, многие детали взаимозаменяемы) дружит только с бензиновым мотором. Таких машин меньше и стоят они дороже.

Атмосферник G20DF (149 л. с.) – чугунный блок, распределенный впрыск, АИ‑92. Картину портит натяжитель цепи ГРМ. Если быть готовым его менять каждые 80–100 тысяч км (иногда вместе с цепью) и бороться с течами, то с мотором жить можно – ресурс его огромен.

Еще у Актиона не очень стойкая ходовая и часто глючит электроника. В конечном итоге он видится слишком хлопотным в обслуживании. Плюс ситуация с запчастями – фирма SsangYong пережила банкротство и три года пребывает в «реструктуризации».

Suzuki SX4

Длина 4150 мм, клиренс 175 мм, багажник 270 л

Есть версия седан, но хэтчбек позиционировали именно как кроссовер, в том числе с полным приводом. Сборка – Венгрия или Япония. За 1–1,2 млн – машины 11–12 лет с пробегами 100–200 тысяч км. Есть свежее, но тогда надо интересоваться, почему так дешево.

Двигатель M16A 1.6 (106 л. с.) надежный и живучий, ресурс свыше 300 тысяч км. На полпути требуется вскрытие – для раскоксовки или замены поршневых колец. Одновременно меняют цепь ГРМ. Бензин АИ‑92 разрешен, но он быстрее засоряет камеру сгорания и убивает нейтрализатор.

Автомат – незатейливый четырехступенчатый Aisin AW80- 40LS (применен также на модели Ford Fusion). Долгоиграющий, но не лучший в классе, есть уязвимые места. Надо следить за чистотой и давлением масла – довольно быстро изнашиваются соленоиды и тефлоновые кольца. При бережном отношении происходит это ближе к 200 тысячам км.

Коррозионная стойкость SX4 отменная для «бюджетника». Оснащение скудновато. Подвеска жесткая и на плохих дорогах кое-что в ней быстро сыпется, а постукивания «рейки» – штатный звук. Это компенсируется надежностью всего остального и высокой ликвидностью на вторичке.

Альтернатива: правый руль

Mazda CX‑3

На японском рынке почти изжиты компактные модели с гидроавтоматом – лет 15 назад начался всеобщий переход на вариаторы, гибриды и электротягу.

Среди кроссоверов автоматические коробки сохранили единичные модели. Одна из них – Mazda CX‑3. Машины первых лет выпуска (2014–2015) с трудом, но вписываются в 1,2 млн рублей. В большинстве своем они с дизелем 1.5, с которым мы совсем незнакомы, где и как его чинить – непонятно. А бензиновые модификации с проверенным на СХ‑5 мотором 2.0 стоят дороже. Привозят CX‑3 в ничтожных количествах и под заказ. Прежде чем покупать, оцените клиренс – 160 мм.

Лучшие праворульные авто российского рынка стоимостью до 700 000 рублей мы собрали тут