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Renault Duster 2011-2020: полный список неисправностейRenault Duster 2011-2020: полный список неисправностей
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Renault Duster 2011-2020: полный список неисправностей

Кроссовер Рено Дастер считается надежным и долговечным. Но вот реальная картина.

Популярный компактный кроссовер Renault Duster первого поколения (заводской индекс H79) под маркой Dacia был представлен еще в 2009 году. А на нашем рынке появился заметно позже – после того как в 2011 году его сборка была налажена на московском заводе Renault. Закончилось же производство после появления машины второго поколения в 2020 году.

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Базируется Duster на самой распространенной у концерна Renault-Nissan-Mitsubishi платформе В0, которая лежит в основе множества моделей. Спереди – подвеска McPherson. А вот схема задней подвески у Дастера зависит от трансмиссии и может быть двух видов. У переднеприводных версий она проще – полунезависимая, с упругой балкой. Тогда как у полноприводных модификаций, где заднюю ось подключает электромагнитная муфта, подвеска сзади независимая многорычажная.

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Самый мощный в гамме мотор, он же и самый популярный, который встречается почти на половине всех автомобилей на вторичном рынке – бензиновый двухлитровый атмосферник F4R (143 л.с.). Двигатель объемом 1,6 литра до рестайлинга 2015 года имел индекс K4M и мощность 102 л.с. А затем уступил место агрегату того же объема серии H4M (114 л.с.).

Имеется в списке моторов и дизель, который выбирали около 10% покупателей. Двигатель объемом 1,5 литра серии K9K до рестайлинга развивал 90 л.с., а на модернизированных кроссоверах увеличил мощность до 109 л.с.

Для переднеприводных версий в паре с мотором 1.6 идет пятиступенчатая механическая коробка серии JR5, тогда как для полноприводных со всеми двигателями – шестиступенчатая TL8. Автоматическая четырехступенчатая коробка сочетается только с двухлитровым мотором – на переднеприводных Дастерах она носит индекс DP2, а на полноприводных – DP8.

Кузов

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Серьезной ржавчины пока можно не ждать. Металл кузова коррозионностойкий – все наружные панели защищены оцинковкой, а днище обработано пластизолем. А вот краска слабовата, да вдобавок из-за сложностей с адгезией местами еще может и плохо держаться за оцинкованную поверхность. Сколы появляются легко – особенно на отвесной фронтальной части капота, передних крыльях и выступающих боковинах перед задними арками. Планка с фонарями освещения номерного знака повреждает краску на двери багажника, а неудачные уплотнители дверей – в проемах, особенно на порогах. Машина, окрашенная обычной краской, в том же возрасте будет выглядеть хуже, чем окрашенная металликом.

  • Серебристая краска с пластиковых накладок порогов и бамперов нередко успевала облезть еще в гарантийный период – дилеры меняли элементы.
  • От перекосов кузова и температурных перепадов трескается краска, покрывающая мастику, которая уплотняет стыки крыши с боковинами кузова. Сильно волноваться не стоит – дефект скорее косметический и более серьезными проблемами не оборачивается.
  • У дорестайлинговых Дастеров жидкость, подтекающая из мест соединения трубок омывателя с форсунками на капоте, может подмочить систему зажигания бензиновых двигателей. Чтобы избежать сбоев в работе свечей и катушек, лучше воспользоваться герметиком или заменить форсунки на более надежные, от рестайлинговой версии.
  • Сырость нередко приводит к повреждениям слабо защищенных от воды фонарей подсветки номерного знака и коррозии в разъемах проводки парковочных датчиков. Хотя в целом электрика в Дастере простая и большого количества проблем с ней не наблюдается.

Салон

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Через 5–7 лет может начать выдавать неверные показания указатель уровня топлива. Причина чаще всего заключается в плохих контактах датчика на погружном бензонасосе. Ремонт элементарен – очистка токопроводящих дорожек реостата, которую можно сделать при помощи обычного ластика. А при износе токопроводящих дорожек модуль датчика с поплавком можно заменить отдельно от бензонасоса.

На дорестайлинговых машинах старше 2015 года через 6–8 лет может пропасть звуковой сигнал: перетирается проводка кнопки в подрулевом рычажке (в более поздних версиях беспроблемные контакты клаксона – на рулевом колесе).

Недорогие материалы отделки салона далеки от совершенства как по качеству, так и по долговечности. Тканевая обивка сидений довольно маркая и способна быстро потерять опрятный вид. Зато достаточно прочная – в отличие от обивки из кожзама, на которой иной раз всего через 3–4 года появляются трещины (в первую очередь страдают подушки передних кресел).

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Первые заметные потертости на поверхности кожаной оплетки руля часто появляются уже через 50–60 тысяч км. А более простой руль с полимерным покрытием обода изнашивается через 130–150 тысяч км.

Сырость под ногами переднего пассажира Дастеру свойственна так же, как и другим автомобилям на платформе В0. Причина – в забившейся или слетевшей трубке дренажа кондиционера. А вот появление сырости на полу сзади – это уже вопрос к дверям с потерявшим целостность каучуковым герметиком дверных карт.

Обивку крыши может попортить вода, просочившаяся через крепления рейлингов – предотвратить это можно при помощи обычного герметика. А еще одна причина появление мокрых разводов на потолке возле плафона освещения – конденсат со слабо теплоизолированной крыши.

Проблемы двигателей и коробок – на следующей странице.

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За РулемАлексей Стрельников
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+6