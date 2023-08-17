Renault Duster 2011-2020: полный список неисправностей

Кроссовер Рено Дастер считается надежным и долговечным. Но вот реальная картина.

Популярный компактный кроссовер Renault Duster первого поколения (заводской индекс H79) под маркой Dacia был представлен еще в 2009 году. А на нашем рынке появился заметно позже – после того как в 2011 году его сборка была налажена на московском заводе Renault. Закончилось же производство после появления машины второго поколения в 2020 году.

Базируется Duster на самой распространенной у концерна Renault-Nissan-Mitsubishi платформе В0, которая лежит в основе множества моделей. Спереди – подвеска McPherson. А вот схема задней подвески у Дастера зависит от трансмиссии и может быть двух видов. У переднеприводных версий она проще – полунезависимая, с упругой балкой. Тогда как у полноприводных модификаций, где заднюю ось подключает электромагнитная муфта, подвеска сзади независимая многорычажная.

Самый мощный в гамме мотор, он же и самый популярный, который встречается почти на половине всех автомобилей на вторичном рынке – бензиновый двухлитровый атмосферник F4R (143 л.с.). Двигатель объемом 1,6 литра до рестайлинга 2015 года имел индекс K4M и мощность 102 л.с. А затем уступил место агрегату того же объема серии H4M (114 л.с.).

Имеется в списке моторов и дизель, который выбирали около 10% покупателей. Двигатель объемом 1,5 литра серии K9K до рестайлинга развивал 90 л.с., а на модернизированных кроссоверах увеличил мощность до 109 л.с.

Для переднеприводных версий в паре с мотором 1.6 идет пятиступенчатая механическая коробка серии JR5, тогда как для полноприводных со всеми двигателями – шестиступенчатая TL8. Автоматическая четырехступенчатая коробка сочетается только с двухлитровым мотором – на переднеприводных Дастерах она носит индекс DP2, а на полноприводных – DP8.

Кузов

Серьезной ржавчины пока можно не ждать. Металл кузова коррозионностойкий – все наружные панели защищены оцинковкой, а днище обработано пластизолем. А вот краска слабовата, да вдобавок из-за сложностей с адгезией местами еще может и плохо держаться за оцинкованную поверхность. Сколы появляются легко – особенно на отвесной фронтальной части капота, передних крыльях и выступающих боковинах перед задними арками. Планка с фонарями освещения номерного знака повреждает краску на двери багажника, а неудачные уплотнители дверей – в проемах, особенно на порогах. Машина, окрашенная обычной краской, в том же возрасте будет выглядеть хуже, чем окрашенная металликом.

Серебристая краска с пластиковых накладок порогов и бамперов нередко успевала облезть еще в гарантийный период – дилеры меняли элементы.

От перекосов кузова и температурных перепадов трескается краска, покрывающая мастику, которая уплотняет стыки крыши с боковинами кузова. Сильно волноваться не стоит – дефект скорее косметический и более серьезными проблемами не оборачивается.

У дорестайлинговых Дастеров жидкость, подтекающая из мест соединения трубок омывателя с форсунками на капоте, может подмочить систему зажигания бензиновых двигателей. Чтобы избежать сбоев в работе свечей и катушек, лучше воспользоваться герметиком или заменить форсунки на более надежные, от рестайлинговой версии.

Сырость нередко приводит к повреждениям слабо защищенных от воды фонарей подсветки номерного знака и коррозии в разъемах проводки парковочных датчиков. Хотя в целом электрика в Дастере простая и большого количества проблем с ней не наблюдается.

Салон

Через 5–7 лет может начать выдавать неверные показания указатель уровня топлива. Причина чаще всего заключается в плохих контактах датчика на погружном бензонасосе. Ремонт элементарен – очистка токопроводящих дорожек реостата, которую можно сделать при помощи обычного ластика. А при износе токопроводящих дорожек модуль датчика с поплавком можно заменить отдельно от бензонасоса.

На дорестайлинговых машинах старше 2015 года через 6–8 лет может пропасть звуковой сигнал: перетирается проводка кнопки в подрулевом рычажке (в более поздних версиях беспроблемные контакты клаксона – на рулевом колесе).

Недорогие материалы отделки салона далеки от совершенства как по качеству, так и по долговечности. Тканевая обивка сидений довольно маркая и способна быстро потерять опрятный вид. Зато достаточно прочная – в отличие от обивки из кожзама, на которой иной раз всего через 3–4 года появляются трещины (в первую очередь страдают подушки передних кресел).

Первые заметные потертости на поверхности кожаной оплетки руля часто появляются уже через 50–60 тысяч км. А более простой руль с полимерным покрытием обода изнашивается через 130–150 тысяч км.

Сырость под ногами переднего пассажира Дастеру свойственна так же, как и другим автомобилям на платформе В0. Причина – в забившейся или слетевшей трубке дренажа кондиционера. А вот появление сырости на полу сзади – это уже вопрос к дверям с потерявшим целостность каучуковым герметиком дверных карт.

Обивку крыши может попортить вода, просочившаяся через крепления рейлингов – предотвратить это можно при помощи обычного герметика. А еще одна причина появление мокрых разводов на потолке возле плафона освещения – конденсат со слабо теплоизолированной крыши.

Проблемы двигателей и коробок – на следующей странице.