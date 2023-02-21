Назван самый выгодный пятилетний кроссовер

Купить сегодня новый автомобиль за миллион рублей практически невозможно. Это может быть Лада Гранта или Нива Легенда. Но тут многое зависит от аппетитов дилера.
Но, как пишет эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов, на вторичном рынке есть очень выгодный кроссовер.
Стоит он недорого, обслуживание его ненакладное, к тому же он прослужит еще с десяток лет и перепродать его можно будет легко.
Оптимальным для покупки автомобиль с точки зрения цены и остаточного ресурса является Renault Duster — хорошо всем известная модель.
Стоит пятилетний Duster сегодня около 1–1,2 млн рублей. И за эти деньги можно купить кроссовер с 2-литровым бензиновым мотором или турбодизелем объемом 1,5 литра. Желая сэкономить, можно выбрать машину с 1,6-литровым мотором, которая будет стоить тысяч на сто меньше.
Любой из этих двигателей хорош и надежен, а их рессурса, несмотря на пробег, хватит еще надолго. Главное — остерегаться автоматической коробки передач, которая так и не излечилась от детских болезней. Этот агрегат боится перегревов, а его соленоиды управления быстро выходят из строя.
Более свежий Renault Duster обойдется заметно дороже, а машина постарше будет уже не такой бодрой за свои деньги. Поэтому именно пятилетний вариант наиболее предпочтителен для тех, кто хочет сэкономить.
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Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Кроссоверы-пятилетки от миллиона: самые выгодные предложения».
Фото: Renault