Назван самый выгодный пятилетний кроссовер — журнал За рулем

Назван самый выгодный пятилетний кроссовер

Несмотря на свой возраст и пробег (до 100 тысяч км), он проедет еще немало и обойдется всего в 1 млн рублей.

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Купить сегодня новый автомобиль за миллион рублей практически невозможно. Это может быть Лада Гранта или Нива Легенда. Но тут многое зависит от аппетитов дилера.

Но, как пишет эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов, на вторичном рынке есть очень выгодный кроссовер.

Стоит он недорого, обслуживание его ненакладное, к тому же он прослужит еще с десяток лет и перепродать его можно будет легко.

Назван самый выгодный пятилетний кроссовер

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Оптимальным для покупки автомобиль с точки зрения цены и остаточного ресурса является Renault Duster — хорошо всем известная модель.

Стоит пятилетний Duster сегодня около 1–1,2 млн рублей. И за эти деньги можно купить кроссовер с 2-литровым бензиновым мотором или турбодизелем объемом 1,5 литра. Желая сэкономить, можно выбрать машину с 1,6-литровым мотором, которая будет стоить тысяч на сто меньше.

Назван самый выгодный пятилетний кроссовер

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Любой из этих двигателей хорош и надежен, а их рессурса, несмотря на пробег, хватит еще надолго. Главное — остерегаться автоматической коробки передач, которая так и не излечилась от детских болезней. Этот агрегат боится перегревов, а его соленоиды управления быстро выходят из строя.

Более свежий Renault Duster обойдется заметно дороже, а машина постарше будет уже не такой бодрой за свои деньги. Поэтому именно пятилетний вариант наиболее предпочтителен для тех, кто хочет сэкономить.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Кроссоверы-пятилетки от миллиона: самые выгодные предложения».

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Duster (25)

Renault 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

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