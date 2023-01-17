Назван отличный японский кроссовер по цене до 1 млн рублей — журнал За рулем

Назван отличный японский кроссовер по цене до 1 млн рублей

Простую и надежную машину несколько подпортили вариатором, но есть версии и без него.

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Suzuki SX4 — нечто среднее между пятидверным хэтчбеком и компактным кроссовером. Просвет «легковой» — 170 мм, но есть полноприводная версия. По габаритам близок к кроссоверам Renault Duster и Nissan Qashqai. Сборка — Венгрия.

При рестайлинге в 2016 году пересмотрели гамму основных агрегатов: вариатор заменили гидроавтоматом, добавили альтернативный двигатель. И радикально освежили «лицо», поругиваемое за старомодность.

Назван отличный японский кроссовер по цене до 1 млн рублейSuzuki SX4 II
Suzuki SX4 II

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Достоинства

  • Очень надежная.
  • Высокий уровень безопасности.
  • Хорошее оснащение, если не считать отсутствия регулировки руля по вылету.
  • Обслуживание и ремонт — дорого.

Назван отличный японский кроссовер по цене до 1 млн рублейБагажник заявлен объемом 430 л — примерно как у Дастера и Кашкая. В реальности, конечно, меньше: по нашим замерам вышло 366 л. Под полом — докатка.
Багажник заявлен объемом 430 л — примерно как у Дастера и Кашкая. В реальности, конечно, меньше: по нашим замерам вышло 366 л. Под полом — докатка.

Недостатки

  • Салон тесноват для пятерых.
  • Есть вопросы к коррозионной стойкости со стороны днища.

Моторы

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Поначалу у нас единственным был старый проверенный атмосферник М16А 1.6 (117 л. с.). При тщательном уходе чрезвычайно надежен, АИ‑92 переносит хорошо. Попытки оттянуть замену масла приводят к нежелательным последствиям — нарастают нагар и угар, портится гидронатяжитель, на ранних моторах вышибало прокладку ГБЦ. За цепью ГРМ уже после 100 тысяч км надо посматривать — растягивается. Гидрокомпенсаторов нет.

После 2017 года в незначительных количествах к нам попадал и наддувный K14C 1.4 (140 л. с.) — в Европе он заменил 1.6, а у нас дополнил. Сочетается только с автоматом. Страшных болезней не выявлено, но, правда, моторов с большими пробегами пока нет. Нагар на клапанах и кольцах для прямого впрыска дело житейское. Цепь ГРМ также не особо долговечна. Ну и ожидаемый ресурс ниже, чем у атмосферника — 250 тысяч против 300 с лишним тысяч км.

Коробка передач

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А вы греете вариатор? Нет? Зря — ремонт встанет дороже

Вариатор здесь «ниссановский» — Jatco JF015E, тот же, что на Кашкае, Каптюре, а с 2019 года и на Весте. При постоянном обитании в городе многие экземпляры начинали «тупить» уже при пробегах 30–50 тысяч км.

Поэтому в 2016 году вариатор заменили классическим автоматом Aisin TF‑73SC с шестью ступенями — таким же, как на более тяжелой Витаре. Отличный агрегат с ресурсом под 300 тысяч км. Поломки обычно связаны с естественным износом и вылезают на больших пробегах. Агрегат плохо переносит пробуксовки, так что SX4 лучше не тревожить ползанием в грязи или снегу. Тем более что и муфта привода задних колес нежная, и крестовина карданного вала — в числе слабых мест.

Четверть машин на вторичке — с механической коробкой. Претензий к ней никаких, за исключением стойкости двухмассового маховика — однако раньше 150 тысяч км его замена обычно не требуется.

Эксплуатационные болячки

  • Не впечатляет ресурс некоторых элементов подвески — ступичных подшипников, шаровых (а их меняют в сборе с рычагом), задних амортизаторов.
  • Нейтрализатор не всегда доживает до 100 тысяч км.
  • На полноприводных версиях с МКП не очень долговечен узел сцепления — иногда требует ремонта после 80 тысяч км.
  • При рестайлинге изменили прошивку усилителя руля — был слишком нервным при недостатке точности, что отражалось на управляемости, машина заметно рыскала. Все двигатели прогреваются медленно, из-за чего зимой салон надо подолгу отогревать. Вентиляция не оптимальна, боковые окна склонны к запотеванию.
  • Постукивания и посвистывания под капотом часто связаны с генератором.
  • Пластик в салоне жесткий и скрипучий.

Euro NCAP: пять звезд. Водитель/пассажир 92%, ребенок 80%, пешеход 72%, системы содействия безопасности 81%.

Самое массовое предложение на вторичке: SX4 1.6 CVT 4×2

Оптимальный выбор: SX4 1.6 АКП 4×2

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