Какой кроссовер выбрать — Haval Jolion или Belgee X50

Эксперт Милешкин рассказал, что выгоднее купить – кроссовер Хавейл или Белджи

Haval Jolion и Belgee X50 (а вместе с ним и дорестайлинговый Geely Coolray) – одни из самых популярных в России «китайцев». Первый производится под Тулой, второй прописался в Белоруссии. Их охотно берут частники, их много в такси и каршеринге. Но если изучить спецификации внимательнее, то окажется, что у каждого из этих одноклассников есть своя ниша.

Отличия Haval Jolion и Belgee X50

Jolion крупнее, чем Х50: 4472 мм против 4330 в длину и 2700 мм по колесной базе вместо 2600 мм. У него просторнее второй ряд и чуть больше багажник. Haval предлагает 143 л.с. в переднеприводном варианте и 150 л.с. – в полноприводном. Х50 имеет в распоряжении 150 сил, а за счет меньшей массы и лучше настроенного тандема мотор-коробка он оказывается динамичнее.

Год назад при плановом рестайлинге Haval Jolion получил некрашеный обвес и стал больше похож на вседорожник. А еще на кузове стало меньше хрома.

Jolion предлагает больший выбор комплектаций. В его прайс-листе шесть вариантов вместо трех у Х50. В базовой комплектации Haval оснащен механической коробкой, которой у Belgee нет. Он же за доплату в 150 тысяч рублей предлагает полный привод для двух средних комплектаций Elite и Premium. Belgee, как и его прообраз Geely Coolray, AWD-версией не располагает.

Belgee X50 – копия дорестайлингового Geely Coolray. Последний после обновления заметно подорожал и, как следствие, стал менее популярным.

Отсюда сразу ограничения. Если вы ищете машину на «ручке» или со всеми ведущими, то вам к дилеру Haval. Причем не только в нашем конкретном сравнении: выбор машин с полным приводом в В-классе практически отсутствует.

Belgee может ответить выверенными ездовыми настройками. У него отлично подружены турбомотор и преселективный робот. Подвеска – умеренно жесткая, упругая, хорошо держит удары российских дорог и работает тихо. Крены невелики, а на поворот руля машина отзывается охотно. Конечно, это еще не платформа MQB, но среди китайских машин Geely/Belgee выделяется ездовыми настройками в лучшую сторону.

Haval по части удовольствия от вождения проигрывает.

Цены Haval Jolion и Belgee X50

Базовый Jolion Comfort с механикой стоит 2,15 млн рублей (все цены по официальному прайс-листу на машины 2025 г.в.). Фары – галогеновые, салон – тканевой, регулировки сидений – ручные. Зато есть климат- и круиз-контроль, задний подлокотник, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, задний парктроник, медиасистема с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Подушек безопасности только две.

Интерьер Хавейла может быть трех цветов: полностью черный, черно-красный или светло-серый.

Следующая по иерархии версия Elite не только переходит на роботизированную коробку, но и получает больше оборудования. Поэтому ее цена составляет уже 2,45 млн рублей. Машина богаче: есть LED-фары, обогревы руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, камера заднего вида, фирменная телематика и почему-то исключенная из «базы» полка багажника.

Стартовая комплектация Belgee X50 называется Active и стоит 2,48 млн рублей. Оснащение победнее: нет светодиодных фар, поддержки Android Auto (встроен китайский протокол QDLink), климат-контроля (стоит ручной кондиционер), обогрева руля и всей площади лобового стекла, датчиков дождя и света.

Салон Belgee по умолчанию черный с вставками красного цвета и под карбон. Цифровая приборная панель и мультимедиа обладают небольшими по современным меркам экранами.

Haval Jolion Premium за 2,65 млн рублей предлагает шесть подушек безопасности, 18-дюймовые диски, вентиляцию сиденья водителя, обогрев заднего дивана, тонировку задних стекол, отделку экокожей с возможностью выбора из трех цветовых решений, электрорегулировку передних кресел, фоновую подсветку на 64 оттенка, двухзонный «климат» вместо однозонного, полностью цифровую приборную панель, увеличенный с 10,3 до 12,3 дисплей мультимедиа и камеры кругового обзора.

Belgee X50 Style стоимостью 2,59 млн рублей богаче базовой версии на 18-дюймовые диски, панорамную крышу, боковые передние подушки безопасности, однозонный климат-контроль. Появляется датчик света, обогрев у руля и задних сидений, а также несколько непринципиальных мелочей.

Доплатив еще 100 тысяч рублей, покупатель X50 получает шторки безопасности, LED-фары, спортивный декор снаружи и внутри, камеры кругового обзора, автопарковщик, электроприводы складывания зеркал и настроек водительского сиденья, встроенный видеорегистратор.

Дальнейшее сравнение лишено смысла, потому что набор версий Belgee X50 этим исчерпывается, а Haval Jolion переходит к полноприводным вариантам, которые стоят от 2,6 до 2,95 млн рублей. Отметим лишь, что в топовой комплектации Haval получает набор систем активной безопасности (включая адаптивный круиз-контроль), которых Belgee лишен в принципе .

Haval Jolion или Belgee X50 – главные отличия

За сопоставимые деньги Haval Jolion предложит больше машины и опций, чем Belgee X50. Набор модификаций у него шире: можно как сэкономить, так и переплатить за полный привод и ассистенты водителя.

Belgee будет интересен тем, кто скучает по динамичным машинам с хорошо настроенным шасси.

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