Купил бюджетный китайский кроссовер и задумался: позитив и негатив от владельцев

«За рулем» выяснил, довольны ли владельцы популярным кроссовером Haval Jolion

Jolion – одна из самых продаваемых иномарок по итогам прошлого года и самая продаваемая в первом полугодии этого года. Между тем модель в ходу только с 2021 года. Надежность ее изучена поверхностно – большинство машин все еще находятся на гарантии (дилеры о поломках не распространяются), а 100 тысяч км пробега накатали лишь некоторые экземпляры.

О ресурсе мотора, трансмиссии и всего автомобиля сказать пока нечего. Порядка 90% машин – с роботизированной коробкой 7DCT450 с двумя мокрыми сцеплениями, остальные 10% – с механикой. МКП сочетается только с передним приводом, а робот – и с передним, и с полным.

Двигатель у Джолиона один, но в двух модификациях – турбо 1.5 мощностью 143 или 150 л.с. Большинство Джолионов – это кроссоверы с роботом и передним приводом. Полноприводных машин – чуть больше трети.

Хочется узнать больше подробностей о свойствах модели, входящей в топ продаж. И единственный на сегодня способ – выяснить мнения владельцев. Чем нравится, чем не нравится, какие поломки встречаются? Этим и займемся.

Плюсы Haval Jolion

Самое часто отмечаемое достоинство модели – обилие электроники и наличие интеллектуальных помощников, вплоть до проекции данных на стекло.

На втором месте по числу упоминаний – просторный салон, достойный пакет обогревов и общий комфорт.

Отмечают также разумный расход – в пределах 8-10 л на 100 км в смешанном режиме (у одного профессионального таксиста вышло и того меньше). И хороший ближний свет.

Управление основными функциями выведено на аналоговые кнопки, и это удобнее, чем ловить пальцами строки на сенсорном дисплее. Хотя, например, подогрев сидений включается только через дисплей.

Те, кто прошел первые ТО, довольны их умеренной стоимостью: ТО-0 – 5-9 тысяч рублей, ТО-1 – 10-20 тысяч рублей, ТО-2 – 16-25 тысяч рублей, ТО-3 и ТО-4 – 10-20, важное и объемное ТО-5 – 58 тысяч рублей и дальше на новый круг.

Не всем нравится шайба-крутилка вместо традиционного рычага автоматической трансмиссии и слишком тонкий обод руля, но это из разряда мелких придирок.

Минусы Haval Jolion

Главный минус – скромный багажник. По паспорту его объем составляет 1133 л, но это до потолка. Если измерять, как все, по полку, то, конечно, выйдет намного меньше. Но для компактного кроссовера не так все и плохо.

Есть также жалобы на слабую шумоизоляцию. Но их немного. И это вопрос цены. Те, кто поставил опциональные шумоподавляющие подкрылки, на излишний шум не жалуются. А исходит он, в том числе, и от зимних шин.

Претензии наподобие «нет пепельницы» и «салонные коврики не закреплены, уезжают» тоже имеются. Но курят далеко не все, а коврики при желании несложно зафиксировать самостоятельно.

Наконец, есть жалобы на «неадекватный датчик дождя». Но подобную претензию предъявляли и более дорогим автомобилям европейского и японского производства – электроника не всегда выбирает оптимальный режим.

По нашим замерам, объем багажника Haval Jolion составляет менее 300 л «под полкой», так что претензии к нему обоснованы. А вот скромный клиренс – 170 мм под штатным грязезащитным фартуком – почему-то никого не смущает.

В чем мнения о Haval Jolion разделились

По работе подвески четкого мнения нет: одним она кажется жестковатой, другие хвалят ее за «всеядность». Такой разброс мнений явно вызван тем, что до Джолиона люди ездили на разных автомобилях. Такое же отношение к работе дуэта мотор-робот: одни поругивают, другие наслаждаются слаженностью.

Заявления «робот тупит!» (то есть переключается с задержками 2-3 секунды) единичны. Встретилось и такое наблюдение: после 5 тысяч км робот перестал «тупить». Можно предположить, что базовые настройки управляющей электроники действительно приходят к оптимуму после определенного пробега (калибровка – всему голова). Есть также и отзывы, в которых особо подчеркивают удачную связку мотора и трансмиссии.

Отсутствие регулировки руля по вылету отмечают только водители-мужчины невысокого роста, тогда как женщин все устраивает, независимо от роста. Удобство посадки тоже во многом зависит от антропометрических данных людей: кому-то посадка не очень нравится, а кому-то – в самый раз.

Неисправности Haval Jolion

До 50-80 тысяч км у Джолиона, похоже, не ломается ничего. Нет ни одного упоминания «что-то не так с мотором». Как ни странно, на неисправности робота жалоб тоже нет.

Некоторые пытливые владельцы пробовали заливать в бак бензин АИ-92 – разницы с «девяносто пятым» не уловили.

В сущности, степень сжатия у двигателя GW4G15K (143 л.с.) невысока – 9,3. У GW4B15D (150 л.с.) выше – 11,8, и ему точно не рекомендуется АИ-92. Изначально оба двигателя рассчитаны на работу на бензине АИ-95. Применение АИ-92, в конечном итоге, приведет к ускоренному загрязнению форсунок и впускных клапанов.

Какие-либо поломки – разовые и бессистемные. Если не считать сбои электронных систем и дисплея, то выделить что-то еще затруднительно. Ранние отказы, вероятнее всего, связаны с дефектами комплектующих или сборки.

На пробегах до 50 тысяч км выходили из строя: тормозные диски, динамик в двери, беспроводная зарядка, кислородный датчик зажигал «чек» (выявили плохой контакт), ветровое стекло (самопроизвольно лопнуло). На единичных машинах по гарантии заменили генератор, приводной ремень и турбину.

Вот, в общем, и все. Ни в моторах, ни в коробках передач, ни в ходовой криминала не нашли. Нет жалоб и на коррозию. Ржаветь, по всей видимости, кроссовер может начать только со стороны днища – антикор в помощь (многие дилеры, кстати, его предлагают). Хотя элементы выпускной системы он не спасет.

Еще раз подчеркнем, что речь идет о кроссоверах с пробегами до 80 тысяч км. Что с этими автомобилями будет дальше – пока неизвестно.

Выводы про Haval Jolion

Для бюджетного кроссовера Haval Jolion – вполне достойная машина без особых слабых мест. Разочаровать может только его цена. Но то, что «бюджетники» сегодня стоят 2-3 млн рублей, – отдельная тема.

Просторный салон, ресурсный мотор, классический автомат – найден отличный седан за полмиллиона.