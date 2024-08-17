Просторный салон, ресурсный мотор, классический автомат – отличный седан за полмиллиона

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах седана Volga Siber на вторичке

Когда в голову приходит идея купить подержанный седан в переделах 500-600 тысяч рублей, можно разочароваться в скудном выборе моделей на вторичке. Однако так ли он скуден в действительности? Вед на российском рынке очень много неочевидных вариантов.

Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев выделил для нас несколько немассовых, но при этом достойных и надежных моделей, предлагающихся на вторичке. Одна из них – Volga Siber.

Volga Siber

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Чистокровный «американец» – перелицованный Chrysler Sebring с минимальными изменениями. Для производства в Нижнем приобрели лицензию и сборочную линию. Выпускали в 2008–2010 годах.

Машин с пробегом менее 150 тысяч км немного, но они есть – по ценам от 400 тысяч рублей.

Крайслеровский атмосферник EDZ 2.4 (143 л. с.) чрезвычайно прост по конструкции. Чугунный блок, распределенный впрыск. Основные недуги – течи антифриза через термостат и перегревы, приводящие к пробою прокладки ГБЦ. Иногда прогорают выпускные клапаны, отказывают некоторые датчики. Ресурс, тем не менее, уходит за 500 тысяч км.

Особенность механической пятиступки NV-T350 – не терпит чуждого трансмиссионного масла. Рекомендована жидкость Mopar ATF+4. Слабоват тросовый привод сцепления.

Четырехступенчатый автомат А604 ходит свыше 400 тысяч км. На полпути неизбежен ремонт соленоидов и замена фрикционных дисков. Поломки обычно связаны с небрежной эксплуатацией – из-за перегрева или непригодной жидкости.

Машина архаична внутри. Зато чрезвычайно надежна и живуча. Металл кузова хорош – коррозия до 7–8 лет охватывает разве что пороги. Портят жизнь расположение аккумулятора и малый клиренс вкупе с длинными свесами – бамперы отрываются на раз.

Какие еще просторные и надежные седаны можно найти в России, вы можете узнать в нашем новом материале.