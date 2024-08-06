Живучие седаны от 350 тысяч рублей – 6 лучших вариантов

«За рулем» изучил малоизвестные модели авторынка РФ с пробегом до 150 000 км

ЧТО ИЩЕМ?

Седаны немассовых моделей

Возраст: 10–15 лет

Пробег: до 150 тысяч км

Цена: 500–800 тысяч ₽

ГАЗ Volga Siber

Длина 4858 мм, клиренс 140 мм, багажник 453 л

Чистокровный «американец» – перелицованный Chrysler Sebring с минимальными изменениями. Для производства в Нижнем приобрели лицензию и сборочную линию. Выпускали в 2008–2010 годах.

Машин с пробегом менее 150 тысяч км немного, но они есть – по ценам от 400 тысяч рублей.

Крайслеровский атмосферник EDZ 2.4 (143 л. с.) чрезвычайно прост по конструкции. Чугунный блок, распределенный впрыск. Основные недуги – течи антифриза через термостат и перегревы, приводящие к пробою прокладки ГБЦ. Иногда прогорают выпускные клапаны, отказывают некоторые датчики. Ресурс, тем не менее, уходит за 500 тысяч км.

Особенность механической пятиступки NV-T350 – не терпит чуждого трансмиссионного масла. Рекомендована жидкость Mopar ATF+4. Слабоват тросовый привод сцепления.

Четырехступенчатый автомат А604 ходит свыше 400 тысяч км. На полпути неизбежен ремонт соленоидов и замена фрикционных дисков. Поломки обычно связаны с небрежной эксплуатацией – из-за перегрева или непригодной жидкости.

Машина архаична внутри. Зато чрезвычайно надежна и живуча. Металл кузова хорош – коррозия до 7–8 лет охватывает разве что пороги. Портят жизнь расположение аккумулятора и малый клиренс вкупе с длинными свесами – бамперы отрываются на раз.

Chevrolet Epica

Длина 4805 мм, клиренс 150 мм, багажник 480 л

По размерам и оснащению соперничает с седанами Hyundai Sonata и Kia Optima. Разработана корейским отделением GM Daewoo, как и многие другие легковые Chevrolet того периода. До 2011 года собирали в Калининграде.

Цена машин последних лет выпуска с пробегами менее 150 тысяч км: 650–950 тысяч рублей. Для сравнения: за Оптиму тех же лет просят 1–1,5 млн.

После 2008 года в строю остался только мотор 2.0 (143 л. с.) – рядный, шестицилиндровый X20D1. Блок алюминиевый, впрыск распределенный, цепной привод ГРМ, приемлет АИ‑92. Вполне надежен, лишь в возрасте часто подводит масляный насос, что приводит к проворачиванию вкладышей. Чинить редкий агрегат умеют не везде, равно как и старший X25D1 2.5 (156 л. с.).

В 2008 году гидроавтомат Aisin AW55–50SN уступил место джиэмовскому 6T40. В тот период он был весьма капризен и наделен системными болячками. Зато массовый, хорошо изучен и сравнительно недорого лечится. Равно как и механическая коробка D24/D33, известная слишком ранним «хрустом» при переключениях.

В подвеске всё неплохо (сзади – многорычажка), рулевой механизм стойкий. Маловато живут тормозные диски и колодки. Лакокрасочное покрытие тонкое, но кузов в местах сколов не цветет. Эпику применяли в такси: и моторы, и автоматы способны на 250 тысяч км без серьезного ремонта, а многие уехали за 300 тысяч.

Citroen C5 II

Длина 4775 мм, клиренс 150 мм, багажник 439 л

По размерам и оснащению – «средний класс», приближенный к бизнес-классу. Выпускали во Франции, в России продавали до 2014 года.

Цена 11‑летних машин с пробегами до 150 тысяч км: от 750 тысяч рублей.

Моторы 1.6 семейства EP6 не рекомендуем – ни атмосферный (120 л. с.), ни турбо (150 л. с.). Изводят капризами, а после 150 тысяч км попадают в капремонт. Есть нормальные агрегаты EW7 1.8 (127 л. с.) и EW10 2.0 (143 л. с.) – очень надежные и с ресурсом 400+. Беспокоить будут разве что течи, и за ремнем ГРМ надо следить. Можно рассматривать и двухлитровый дизель (138 л. с.), хотя при огромном ресурсе он чаще хандрит и дороже в обслуживании.

К механическим коробкам нареканий минимум. Автоматы возможны разные. С дизелем дружит AM6, он же Aisin TF‑80SC – прекрасная вещь. В остальных случаях – AL4 с неудачным гидроблоком, склонностью к перегревам и переборкой после 120 тысяч км.

Лучший выбор – 1.8 или 2.0 с МКП, эти дуэты способны на 300 тысяч км без глубоких вмешательств.

Подвеска неординарна: спереди двухрычажная схема, сзади – многорычажная. Некоторые элементы не очень стойкие, что отразится на стоимости содержания. Речь о простом пружинном варианте, встречается еще гидропневматический – он намного сложнее и может разорить. Есть вопросы к коррозионной стойкости со стороны днища, а пескоструйка эффективно уничтожает передние крылья. Зато капот из алюминия.

Fiat Albea

Длина 4186 мм, клиренс 180 мм, багажник 515 л

До 2012 года выпускали в Набережных Челнах – мелкоузловая сборка со сваркой и окраской кузова. Оснащение спартанское, в базовой версии нет кондиционера и АБС.

Цена машин с пробегом менее 150 тысяч км – от 350 тысяч рублей.

Двигатель единственный – 350А1000 1.4 (77 л. с.). Чугунный блок и восемь клапанов, ресурс поршневой группы – свыше 400 тысяч км. Очень надежный. Накопление нагара сказывается к 200 тысячам км, в остальном уход сводится к замене масла, ремня ГРМ и отслеживанию уровня антифриза – соединения шлангов и патрубков хлипкие.

Трансмиссия тоже без вариантов – только МКП серии C514 родом из 80‑х годов. Слабоваты подшипники и дифференциал, а в возрасте обильно текут сальники. Поэтому рабочую жидкость надо регулярно менять или доливать, при масляном голодании износ идет еще быстрее.

В подвеске слабое звено – задняя опора переднего рычага, лечится заменой рычага в сборе. К тормозам и рулевому управлению нареканий нет. В возрасте разнообразно сбоит электрика из-за закисающих контактов. Кузов держится отлично, но со стороны днища активно ржавеет почти всё – необходим антикор. Серьезна проблема запчастей, как и для других итальянских изделий. Но всё решаемо, и есть «неоригинал».

Nissan Sentra

Длина 4625 мм, клиренс 155 мм, багажник 511 л

С 2014 по 2016 год выпускали в Ижевске – наряду с хэтчбеком Tiida (поколение B17). Иные варианты исполнения в этот период к нам не попадали.

Цена десятилеток с пробегом до 150 тысяч км – от 800 тысяч рублей. Большинство машин на вторичке – с малахольным вариатором Jatco JF015E. Надежностью и ресурсом не славен, многие агрегаты не доживают до 150 тысяч км, а иногда и при 100 тысячах нужен дорогой ремонт или замена.

Комбинация мотора HR16DE 1.6 (117 л. с.) и пятиступенчатой механики JR5 без особых затрат служит свыше 250 тысяч км. Двигатель досаждает разве что угаром масла (залегают кольца) и отсутствием гидрокомпенсаторов, цепь ГРМ выдерживает свыше 200 тысяч км. Детально изучен, под индексом H4M работает на Renault и Ладах.

Модель откровенно бюджетная, а потому никаких излишеств. Оснащение и материалы салона соответствуют статусу рабочей лошадки. Подвеска крепкая. ЛКП не очень стойкое, но железо неплохо защищено от коррозии. Мелких поломок немного, системных не выявлено.

Suzuki SX4

Длина 4490 мм, клиренс 165 мм, багажник 515 л

У нас был популярен в формате кросс-хэтча, в том числе с полным приводом. Седаны покупали плохо, так что продажи их свернули в 2012 году. А жаль – машина удачная, если не придираться к дизайну, эргономике и динамике.

И стоит дороговато, но встречаются экземпляры за 800–900 тысяч рублей с пробегами около 150 тысяч км.

Двигатель единственный – атмосферный M16A 1.6 (106 или 112 л. с.), обычно без запинок ходит свыше 200 тысяч км. Затем полезно заменить сальники, прокладку ГБЦ, поршневые кольца – прослужит еще столько же. На больших пробегах выходят из строя некоторые датчики. Половина машин на вторичке – с механической коробкой, вопросов к ней нет. Живуч и четырехступенчатый автомат Aisin AW80-40LS – при замене масла каждые 60 тысяч км служит до 250 тысяч км без вмешательств.

Кузов отлично противостоит коррозии. Подвеску считают неубиваемой, разве что слабоваты ступичные подшипники. Постоянные стуки в рулевом механизме – как правило, от изношенной пластиковой втулки. Ремонт несложен, но и со стуком можно ездить годами. Передние тормозные колодки сдаются быстро. Иных механических слабостей не выявлено.

Почему массовые модели наподобие Kia Rio и Ford Focus не всегда предпочтительнее по сравнению с «экзотикой», рассказано тут.