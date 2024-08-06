Большой седан за небольшие деньги: в чем подвох?
Основным показателем для подержанных машин, по логике, должен быть пробег. Ведь именно от него, а не от возраста и комплектации, зависит износ главных агрегатов, ходовой части, объем повреждений кузова и салона. Именно пробег позволяет оценивать «общее состояние» машины.
Их много, но они дорогие
На нашей вторичке пробег по непонятным причинам сейчас играет второстепенную роль. Ту или иную модель и с пробегом 100 тысяч км, и с пробегом 200 тысяч подчас предлагают по одной цене.
Вероятно, в основе ценообразования лежат популярность и репутация модели – насколько она вообще проблемная, дорого ли содержать. Но и этим не всё можно объяснить. Например, почему при пробегах около 200 тысяч Renault Logan стоит вдвое дешевле Шкоды Rapid? Потому что непрестижный?
Определенно можно сказать, что в сознании продавцов и покупателей тот же Rapid и Kia Rio – чуть ли не самые желанные модели из тех, что относят к «бюджетникам». А почему лифтбек Rapid при этом в среднем дороже родственного седана Volkswagen Polo – понять сложно. Конструктивно это очень близкие машины, даже салоны частично унифицированы – разница разве что в типе кузова.
Вывод: некоторые модели на вторичке идут по необоснованно завышенным ценам. С одной стороны, этим можно воспользоваться, купив сравнительно свежий Rio – через три-четыре года его, наверное, и сбыть можно за хорошую цену. С другой, не лучше ли взять новую Весту вместо пяти-шестилетнего «корейца» – за те же деньги? В цене по ходу лет она тоже теряет медленно.
Всё сильно усложняется, если нет 1,5 млн рублей для покупки этих машин. А в диапазоне 600–800 тысяч рублей обитают Rio аж второго поколения либо с пробегами 300–400 тысяч км.
И тут два варианта. Либо брать их, либо искать что-то другое – среди моделей не столь массовых, по разным причинам не снискавших всенародного признания.
Их мало, но они дешевле
В сегменте седанов таких моделей изрядно. В том числе в возрастной группе 10–14 лет – их неверно считать совсем уж старыми машинами, коль скоро средний возраст легкового автопарка перевалил за 15 лет. И среди них немало экземпляров с умеренными пробегами 100–150 тысяч км.
Главное их достоинство – разумные цены, не привязанные к ситуации на вторичном рынке, когда изобилие объявили дефицитом. Для понимания: подержанные Kia Rio третьего поколения на рынке ежедневно представлены тремя-четырьмя тысячами штук. Где дефицит?
Диапазоны цен для массовых моделей на вторичке
|
Модель
|
Цена при пробеге 100 тысяч км, млн руб.
|
Цена при пробеге 200 тысяч км, млн руб.
|
Лада Веста
|
0,7–1,2
|
0,65–1,1
|
Ford Focus
|
0,75–1,8
|
0,6–1,5
|
Kia Rio
|
0,8–1,8
|
0,6–1,5
|
Mazda 3
|
1,0–1,7
|
0,6–1,55
|
Opel Astra
|
0,7–1,3
|
0,6–1,1
|
Renault Logan
|
0,6–1,2
|
0,4–0,9
|
Skoda Rapid
|
0,8–1,8
|
0,65–1,5
|
Volkswagen Polo
|
0,75–1,3
|
0,55–1,25
КОММЕНТАРИЙ. Анализ зависимости цен от пробегов дает интересные результаты. Обнаруживается, что Логаны на вторичке в среднем дешевле Весты. Тогда как Астры поколений H и J идут с Вестой почти в одну цену. Однако иномарки при этом старше по возрасту – Логаны на год-другой, Астры на три-пять лет. Выходит, возраст у нас влияет на цену сильнее, чем пробег. Разница при пробегах 100 и 200 тысяч км, достигающая 200–300 тысяч рублей, также зависит скорее от возраста. Больше пробежавшие машины попросту старше.
Минусы есть?
Основной недостаток в том, что для немассовых и редких моделей сложнее найти запчасти. Однако у нас обитают и модели 90‑х годов, еще менее массовые, и запчасти для них успешно находят.
К очевидным минусам можно отнести ликвидность: найти покупателя на Chevrolet Epica или Citroen С5 намного сложнее, чем на Ford Focus.
Но всё решает цена, за которую эти машины можно купить сегодня – они намного дешевле. За цену 10‑летней Гранты можно отыскать иномарку двумя классами выше и с таким же пробегом. В эксплуатации проблемы те же, что и у массовых моделей. Что-то будет ломаться, это придется чинить.
При выборе необходимо учесть склонность кузова к коррозии и потенциальный ресурс основных агрегатов. Те, что не доживают до 200 тысяч км, лучше исключить.
Несколько конкретных примеров редких, но вполне годных автомобилей с ресурсом 400 000+ км за 350-800 тысяч рублей, возрастом 10-15 лет и с пробегом до 150 тыс. км — по этой ссылке.
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