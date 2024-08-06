Большой седан за небольшие деньги: в чем подвох?

«За рулем» выяснил, почему редкие в РФ авто б/у намного дешевле массовых

Основным показателем для подержанных машин, по логике, должен быть пробег. Ведь именно от него, а не от возраста и комплектации, зависит износ главных агрегатов, ходовой части, объем повреждений кузова и салона. Именно пробег позволяет оценивать «общее состояние» машины.

Их много, но они дорогие

На нашей вторичке пробег по непонятным причинам сейчас играет второстепенную роль. Ту или иную модель и с пробегом 100 тысяч км, и с пробегом 200 тысяч подчас предлагают по одной цене.

Вероятно, в основе ценообразования лежат популярность и репутация модели – насколько она вообще проблемная, дорого ли содержать. Но и этим не всё можно объяснить. Например, почему при пробегах около 200 тысяч Renault Logan стоит вдвое дешевле Шкоды Rapid? Потому что непрестижный?

Определенно можно сказать, что в сознании продавцов и покупателей тот же Rapid и Kia Rio – чуть ли не самые желанные модели из тех, что относят к «бюджетникам». А почему лифтбек Rapid при этом в среднем дороже родственного седана Volkswagen Polo – понять сложно. Конструктивно это очень близкие машины, даже салоны частично унифицированы – разница разве что в типе кузова.

Вывод: некоторые модели на вторичке идут по необоснованно завышенным ценам. С одной стороны, этим можно воспользоваться, купив сравнительно свежий Rio – через три-четыре года его, наверное, и сбыть можно за хорошую цену. С другой, не лучше ли взять новую Весту вместо пяти-шестилетнего «корейца» – за те же деньги? В цене по ходу лет она тоже теряет медленно.

Всё сильно усложняется, если нет 1,5 млн рублей для покупки этих машин. А в диапазоне 600–800 тысяч рублей обитают Rio аж второго поколения либо с пробегами 300–400 тысяч км.

И тут два варианта. Либо брать их, либо искать что-то другое – среди моделей не столь массовых, по разным причинам не снискавших всенародного признания.

Их мало, но они дешевле

В сегменте седанов таких моделей изрядно. В том числе в возрастной группе 10–14 лет – их неверно считать совсем уж старыми машинами, коль скоро средний возраст легкового автопарка перевалил за 15 лет. И среди них немало экземпляров с умеренными пробегами 100–150 тысяч км.

Главное их достоинство – разумные цены, не привязанные к ситуации на вторичном рынке, когда изобилие объявили дефицитом. Для понимания: подержанные Kia Rio третьего поколения на рынке ежедневно представлены тремя-четырьмя тысячами штук. Где дефицит?

Диапазоны цен для массовых моделей на вторичке

Модель Цена при пробеге 100 тысяч км, млн руб. Цена при пробеге 200 тысяч км, млн руб. Лада Веста 0,7–1,2 0,65–1,1 Ford Focus 0,75–1,8 0,6–1,5 Kia Rio 0,8–1,8 0,6–1,5 Mazda 3 1,0–1,7 0,6–1,55 Opel Astra 0,7–1,3 0,6–1,1 Renault Logan 0,6–1,2 0,4–0,9 Skoda Rapid 0,8–1,8 0,65–1,5 Volkswagen Polo 0,75–1,3 0,55–1,25

КОММЕНТАРИЙ. Анализ зависимости цен от пробегов дает интересные результаты. Обнаруживается, что Логаны на вторичке в среднем дешевле Весты. Тогда как Астры поколений H и J идут с Вестой почти в одну цену. Однако иномарки при этом старше по возрасту – Логаны на год-другой, Астры на три-пять лет. Выходит, возраст у нас влияет на цену сильнее, чем пробег. Разница при пробегах 100 и 200 тысяч км, достигающая 200–300 тысяч рублей, также зависит скорее от возраста. Больше пробежавшие машины попросту старше.

Минусы есть?

Основной недостаток в том, что для немассовых и редких моделей сложнее найти запчасти. Однако у нас обитают и модели 90‑х годов, еще менее массовые, и запчасти для них успешно находят.

К очевидным минусам можно отнести ликвидность: найти покупателя на Chevrolet Epica или Citroen С5 намного сложнее, чем на Ford Focus.

Но всё решает цена, за которую эти машины можно купить сегодня – они намного дешевле. За цену 10‑летней Гранты можно отыскать иномарку двумя классами выше и с таким же пробегом. В эксплуатации проблемы те же, что и у массовых моделей. Что-то будет ломаться, это придется чинить.

При выборе необходимо учесть склонность кузова к коррозии и потенциальный ресурс основных агрегатов. Те, что не доживают до 200 тысяч км, лучше исключить.

Несколько конкретных примеров редких, но вполне годных автомобилей с ресурсом 400 000+ км за 350-800 тысяч рублей, возрастом 10-15 лет и с пробегом до 150 тыс. км — по этой ссылке.