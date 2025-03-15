4400 км с бюджетным «китайцем» из Белоруссии: что понравилось?
Belgee X50 получился из Geely Coolray путем смены логотипов и нескольких непринципиальных компонентов. Модели уже семь лет (Coolray делают в Китае с 2018‑го), но и сейчас она выделяется в лучшую сторону даже на фоне более современных земляков.
Как едет?
Бросайте в меня камни, но настройки двигателя с коробкой передач на Х50, пожалуй, лучшие среди всех «китайцев». Мотор шустрый, робот дергается только в непрогретом состоянии. Но главное – нет задержек от медленного смыкания сцеплений на старте и заторможенности в реакции на газ.
Подвеска кажется жесткой на контрасте с другими машинами. Однако к «пятидесятке» быстро привыкаешь и отмечаешь только хорошее – достойную энергоемкость и отсутствие типичных чуть ли не для всех машин из Китая стуков при срабатывании на отбой.
Повороты Belgee пишет охотно и ничем не пугает. Надеюсь, если в процессе локализации модели сменят детали подвески, ее характер не изменится.
Что насчет расхода?
Расход бензина огорчил: 10,3 л на сотню – много для В‑кроссовера. Конечно, Х50 изрядно настоялся в предновогодних пробках, однако большая часть пробега пришлась на загородные дороги. И газ в пол, несмотря на бодрый нрав машины, я не давлю.
Добавляет проблем крошечный бензобак на 45 л: в городском цикле заправляться нужно каждые 300–350 км. Сочувствую таксистам, ездящим на Кулреях и Х50.
К зиме готов?
К холодам машина подготовлена неплохо. На холостых турбомотор 1.5 подает признаки прогрева, но не ждите, что дистанционный запуск обеспечит вам по-настоящему теплый салон. Зато на ходу рабочая температура достигается очень быстро.
Спасибо за физические кнопки обогрева сидений! Это удобно, хотя теперь встречается крайне редко.
Белорусы работают над повышением локализации производства, и на их месте я бы первым делом добавил обогрев всей площади лобового стекла. Полагаю, это несложно: у Х50 греется зона покоя дворников, то есть электричество конструктивно уже подведено.
Жаль, что плох алгоритм работы климат-контроля. Впрочем, так почти на всех «китайцах»: в автоматическом режиме на стекло не дует вообще. В результате при малейшей влажности постоянно запотевает передняя полусфера. Для комфорта зимой нужно выставлять в настройках не меньше 24 «градусов».
Есть необычная заботливая функция: если при работающем в автоматическом режиме климат-контроле идет звонок по подключенному телефону, автоматика снижает обороты вентилятора, чтобы он не мешал разговору.
Почем ТО?
Нулевое «обкаточное» ТО на Belgee X50 предписано проводить по достижении 3000 км или через три месяца после покупки. Обзвон дилеров в Москве и Подмосковье показал, что за замену масла и комплекс диагностических процедур с владельца возьмут около 13 тысяч рублей. Дорого!
Отчасти стоимость объясняют технические особенности мотора. Лить в него предписано недешевое масло 0W‑20, а входит в скромную турбо-«тройку» под шесть литров. Можно попробовать сэкономить, узнав цены в соседних регионах. Кроме того, некоторые дилеры дают скидки новым клиентам.
Первое ТО на 10 тысячах км стоит в среднем 21–22 тысячи рублей. А самое дорогое обслуживание – в четырехлетнем возрасте или на пробеге 90 тысяч км: комплекс работ с заменой масла в роботе будет стоить минимум 70 тысяч.
Что в итоге?
Belgee X50 приятен, но дороговат в содержании. На фоне рестайлингового кроссовера Geely Coolray выглядит привлекательно: «белорус» стоит 2,48–2,69 млн рублей, а «китаец» потянет на 2,8–3,14 млн.
Машина продолжает работать в редакционном парке: ждите новых рассказов.
Belgee X50, 1.5T (150 л. с.), Р7
- Изготовитель – СЗАО Белджи, Беларусь
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2024 года
- Пробег на момент отчета – 4400 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–4400 км)*
- Из них на бензин (АИ‑92, средний расход 10,3 л/100 км) – 18 677 руб.
- ТО‑0 (3000 км) – 13 200 руб.
- Общие расходы – 31 877 руб.
- Стоимость 1 км пробега – 7,24 руб.
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
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