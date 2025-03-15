4400 км с бюджетным «китайцем» из Белоруссии: что понравилось?

Belgee X50 из парка «За рулем» зимой огорчил высоким расходом топлива

Belgee X50 получился из Geely Coolray путем смены логотипов и нескольких непринципиальных компонентов. Модели уже семь лет (Coolray делают в Китае с 2018‑го), но и сейчас она выделяется в лучшую сторону даже на фоне более современных земляков.

Как едет?

Бросайте в меня камни, но настройки двигателя с коробкой передач на Х50, пожалуй, лучшие среди всех «китайцев». Мотор шустрый, робот дергается только в непрогретом состоянии. Но главное – нет задержек от медленного смыкания сцеплений на старте и заторможенности в реакции на газ.

Подвеска кажется жесткой на контрасте с другими машинами. Однако к «пятидесятке» быстро привыкаешь и отмечаешь только хорошее – достойную энергоемкость и отсутствие типичных чуть ли не для всех машин из Китая стуков при срабатывании на отбой.

Повороты Belgee пишет охотно и ничем не пугает. Надеюсь, если в процессе локализации модели сменят детали подвески, ее характер не изменится.

Belgee X50

Что насчет расхода?

Расход бензина огорчил: 10,3 л на сотню – много для В‑кроссовера. Конечно, Х50 изрядно настоялся в предновогодних пробках, однако большая часть пробега пришлась на загородные дороги. И газ в пол, несмотря на бодрый нрав машины, я не давлю.

Добавляет проблем крошечный бензобак на 45 л: в городском цикле заправляться нужно каждые 300–350 км. Сочувствую таксистам, ездящим на Кулреях и Х50.

В инструкции указано: объем бачка омывателя – 2,0 л. В интернете попадаются сканы книжек, где указано 3,1 л. А по факту под пробку входит больше 4 л, что для нашей зимы приемлемый показатель. Горловина скрыта под заглушкой, которую нужно снимать отдельно. Я ее сразу бросил в багажник, чтобы лишний раз не пачкать руки.

К зиме готов?

К холодам машина подготовлена неплохо. На холостых турбомотор 1.5 подает признаки прогрева, но не ждите, что дистанционный запуск обеспечит вам по-настоящему теплый салон. Зато на ходу рабочая температура достигается очень быстро.

Обогрев всех четырех сидений в Belgee одноступенчатый. Причем сзади установлены клавиши с двумя индикаторами, но режим по факту один.

Спасибо за физические кнопки обогрева сидений! Это удобно, хотя теперь встречается крайне редко.

Белорусы работают над повышением локализации производства, и на их месте я бы первым делом добавил обогрев всей площади лобового стекла. Полагаю, это несложно: у Х50 греется зона покоя дворников, то есть электричество конструктивно уже подведено.

Форсунки стеклоомывателя упрятаны глубоко под капот. Отрегулировать их мне видится нереальным. А сделать это хочется: по умолчанию струя попадает в самый низ стекла, что вынуждает расходовать больше жидкости.

Жаль, что плох алгоритм работы климат-контроля. Впрочем, так почти на всех «китайцах»: в автоматическом режиме на стекло не дует вообще. В результате при малейшей влажности постоянно запотевает передняя полусфера. Для комфорта зимой нужно выставлять в настройках не меньше 24 «градусов».

Есть необычная заботливая функция: если при работающем в автоматическом режиме климат-контроле идет звонок по подключенному телефону, автоматика снижает обороты вентилятора, чтобы он не мешал разговору.

За олдскульно-клавишное управление микроклиматом – спасибо. Но почему ряд кнопок такой неровный?

Почем ТО?

Нулевое «обкаточное» ТО на Belgee X50 предписано проводить по достижении 3000 км или через три месяца после покупки. Обзвон дилеров в Москве и Подмосковье показал, что за замену масла и комплекс диагностических процедур с владельца возьмут около 13 тысяч рублей. Дорого!

Отчасти стоимость объясняют технические особенности мотора. Лить в него предписано недешевое масло 0W‑20, а входит в скромную турбо-«тройку» под шесть литров. Можно попробовать сэкономить, узнав цены в соседних регионах. Кроме того, некоторые дилеры дают скидки новым клиентам.

Первое ТО на 10 тысячах км стоит в среднем 21–22 тысячи рублей. А самое дорогое обслуживание – в четырехлетнем возрасте или на пробеге 90 тысяч км: комплекс работ с заменой масла в роботе будет стоить минимум 70 тысяч.

Что в итоге?

Belgee X50 приятен, но дороговат в содержании. На фоне рестайлингового кроссовера Geely Coolray выглядит привлекательно: «белорус» стоит 2,48–2,69 млн рублей, а «китаец» потянет на 2,8–3,14 млн.

Машина продолжает работать в редакционном парке: ждите новых рассказов.

Belgee X50, 1.5T (150 л. с.), Р7

Изготовитель – СЗАО Белджи, Беларусь

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2024 года

Пробег на момент отчета – 4400 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–4400 км)*

Из них на бензин (АИ‑92, средний расход 10,3 л/100 км) – 18 677 руб.

ТО‑0 (3000 км) – 13 200 руб.

Общие расходы – 31 877 руб.

Стоимость 1 км пробега – 7,24 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.