#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Чем автопроизводители хотят вас подкупить — на примере новинок этой весны

Названы 7 главных премьер российского авторынка начала 2026 года

Переход на новый утилизационный сбор российский рынок не обрушил – вопреки алармистским прогнозам. Небольшая просадка на уровне 6% есть, но это не критично – рынок адаптируется. Основной акцент импортеры теперь будут делать на модели мощностью до 160 л.с.

Другая явная тенденция российского рынка – курс на российскую сборку. За последние месяцы мы увидели постепенное оживление простаивавщих несколько лет автозаводов, да и калининградский «Автотор» подписал соглашение с несколькими новыми партнерами. Так что в ближайшее время нас ожидает ряд интересных премьер. О самых важных из них читайте ниже.

ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Мы выбрали лучшие гаджеты и аксессуары, которые пригодятся каждому водителю.
СМОТРЕТЬ
ПОДБОРКУ

Атом

После нескольких «сдвигов вправо» (переносов сроков) проект Атом подошел к серийному производству – первые экземпляры уже выкатились из ворот завода «Москвич». Перед нами полностью отечественная разработка. Автомобиль интересен сразу по нескольким параметрам.

Основной упор в Атоме делают не на частных клиентов, а на каршеринг и такси
Во-первых, его кузов (длина четыре метра) удивляет редкими для индустрии распашными задними дверьми. Заявляется, что это облегчит посадку на второй ряд сидений. Он, к слову, строго двухместный – салон Атома рассчитан на четверых.

Во-вторых, водительское место удивляет нестандартной архитектурой. Привычной панели приборов у Атома нет – ее заменяет встроенный в рулевое колесо сенсорный дисплей. И да, он поворачивается вместе с «баранкой». Медиасистемой, климат-контролем и прочими функциями можно также управлять при помощи голосового ассистента.

В-третьих, привычного ДВС у Атома нет – это электромобиль. Причем заднеприводный. Мощность электромотора составляет 204 л.с., емкость тяговой батареи – 77 кВт·ч. Заявлено 8 секунд разгона до «сотни» и автономность 500 км. Время зарядки аккумулятора (с 20 до 80%) составляет 30 минут.

Lada Niva Legend 1.8

Отечественный внедорожник этой весной справит свое 49-летие. Дата не круглая, однако к ней должна подоспеть серьезная модернизация трехдверки. Снаружи обновленную машину можно будет опознать по светодиодным фарам – это стало ясно по фотографиям Нивы Спорт, которые выложил в своем аккаунте руководитель спортивного подразделения ВАЗа Владислав Незванкин.

Светодиодные фары с четырьмя «зрачками» должны добавить уверенности при движении в темноте – нынешняя оптика откровенно тусклая
Куда важнее техническая часть. Вслед за Нивой Тревел трехдверка должна получить новый двигатель 1.8 мощностью 90 л.с. и 153 Нм. Преимущество перед старым мотором на бумаге кажется непринципиальным, но в действительности машина едет совсем по-другому: легче стартует, увереннее ускоряется и выходит на обгоны. К тому же новый двигатель экономичнее.

Также ожидается модернизация шасси: иначе будет выполнен передний стабилизатор поперечной устойчивости. Как и у Тревела, должны появиться усиленные тормоза. Плюс трехдверка получит модернизированную коробку передач.

Москвич М70

Как и в случае с другими москвичевскими моделями, новинка сделана на основе китайского донора. Но если раньше этими донорами выступали автомобили марки JAC, то сейчас – MG (входит в концерн SAIC). Так вот, представленный на днях Москвич М70 представляет собой кроссовер MG HS (на внутрикитайском рынке – Roewe RX5).

Кузов М70 будет с оцинковкой – для России это важно
Машина выглядит вполне современно. Габариты кузова составляют 4655×1890×1664. По массогабаритным показателям это аналог Geely Atlas и Haval F7. Сначала появились модификации с передним приводом. Версии с трансмиссией 4×4 ожидаются позже.

М70 оснащаются двумя вариантами бензиновых турбомоторов: объемом 1,5 и 2,0 л мощностью 150 л.с. и 200 л.с. В первом случае кроссовер получает 7-ступенчатый робот, во втором – 9-ступенчатый автомат.

Москвич М90

Эта машина тоже базируется на основе MG – модель QS (на внутрикитайском рынке – Roewe RX9).

М90 – самый крупный автомобиль, который когда-либо выпускали на «Москвиче»
Москвич М90 получился гораздо крупнее, чем М70: длина, ширина и высота составляют 4983×1967×1786 мм. Благодаря таким габаритам в салоне удалось разместить три ряда сидений. Стоит отметить, что спинки сидений складываются практически вровень с полом – это делает машину весьма практичной.

В отличие от М70, скромного полуторалитрового мотора здесь не будет – предложат только двухлитровый турбомотор (200 л.с.), в тандеме с которым работает 9-ступенчатый автомат. Привод – полный.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Deepal G318

Новый бренд Deepal принадлежит концерну Changan и специализируется на гибридных автомобилях. Пионером же на нашем рынке станет кроссовер G318. Габариты модели солидные – по длине кузова (свыше 5 м) он опережает Haval H9. Угловатый дизайн должен привлечь любителей офф-роуда – им такое нравится.

Выпускать G318 планируется на калининградском заводе «Автотор»
Тип силовой установки – последовательный гибрид. Турбомотор 1.5 с колесами не связан, а работает в режиме генератора, питающего тяговую батарею. Тот, в свою очередь, отдает энергию двум электромоторам с 30-минутной мощностью 184 л.с.

Салон строго пятиместный – третьего ряда сидений не предлагается. Подкупает наличие физических кнопок – тренд на сенсорные переключатели в Deepal не поддержали.

Jaecoo J6

Перед нами – начальная модель марки Jaecoo, она позиционируется на ступень ниже хорошо известного нам кроссовера J7. Но в отличие от «семерки», у J6 не будет полноприводной версии (по крайней мере, первое время).

Крупная радиаторная решетка с частоколом вертикальных ламелей – фирменная черта автомобилей Jaecoo
Полуторалитровый турбомотор (147 л.с., 210 Нм) разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 10 секунд. Жизнь автомобиля вне трассы облегчает хорошая геометрическая проходимость: угол въезда – 20°, съезда – 30°. J6 готов к преодолению брода глубиной до 600 мм.

Изюминка J6 – салон, получивший международную сертификацию «pet-friendly». Его обивка устойчива к царапинам от когтей животных и легко очищается от шерсти и пятен.

Водительское место оформлено традиционно: здесь установлены цифровая панель приборов и 13,2‑дюймовый вертикально-ориентированный экран медиасистемы.

Omoda C5

Марка Omoda в марте должна представить компактный кроссовер С5 второго поколения. По большому счету, это глубокая модернизация текущей «пятерки». Вместо плавных дружелюбных форм экстерьер получил резкие, ломаные обводы и кажется более агрессивным.

Экстерьером новый C5 теперь изрядно напоминает флагманский кроссовер С7
Базовый турбомотор 1.5 (147 л.с., 210 Нм), как и раньше, будет предлагаться только для переднеприводной модификации. Но вместо вариатора компанию ему теперь составляет 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия. Версия с полным приводом получит двигатель 1.6 (150 л.с., 275 Нм) и 7-ступенчатый робот.

Салон полностью переработан. От архитектуры с лежащими в одной плоскости экранами приборной панели и медиасистемы отказались. Теперь перед глазами водителя – уменьшенный в размерах цифровой дисплей. А тачскрин медиасистемы, напротив, будет увеличен в размерах.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Тимкин Юрий
Фото:компании-производители
Количество просмотров 33148
05.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
-2