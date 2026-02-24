Круглый руль и сливная пробка в багажнике: чем удивил самый популярный электромобиль в мире

Опубликован отчет с тест-драйва обновленной Tesla Model Y

В свое время мощные, стильные, с относительно нормальным запасом хода Теслы перевернули мир электромобилей. Но последние годы инициативу в создании «электричек» перехватили китайцы.

Правда, самым популярным электромобилем в мире остается Tesla Model Y, выпускающаяся с 2020 года. Перед нами – обновленная машина 2025 года, привезенная из Китая.

Tesla Model Y: что изменилось через пять лет

Внешность причесали, добавив световые перемычки спереди и сзади. В салоне же минимализм достиг апогея. С трудом, но мы стали привыкать к зашитым в медиасистему климат-контролю или управлению акустикой. Но не может же эта участь постичь и селектор направления движения?

Еще как может! Чтобы тронуться с места, нужно лезть в экран. На мой взгляд, это перебор – основные органы управления должны оставаться физическими. А то так до руления жестами дойдем…

Tesla Model Y

Руль, что удивительно, круглый – но ни приборной панели за ним нет, ни правого подрулевого переключателя.

Как едет Tesla Model Y

Tesla на ходу – типичная «электричка» с ураганной динамикой. В средней версии Long range с полным приводом два электромотора в сумме выдают 450 сил, с которыми двухтонная Model Y набирает 100 км/ч быстрее пяти секунд.

Интерьерщики Tesla Model Y восприняли термин «минимализм» буквально .

Количество установленных приложений ограничивается лишь фантазией. И, в особо запущенных случаях, памятью. Для пассажиров второго ряда Tesla Model Y есть свой развлекательный центр и климат-контроль.

Но в поворотах погоня за экологией сопровождается одышкой лишнего веса: Model Y встает на дугу достаточно уверенно, хотя и с некоторой тяжестью поступи.

По меркам нынешних электромобилей средний расход 20 кВт·ч на 100 км приличен, однако куда важнее запас хода. Китайские электромобили уже приучили нас к тому, что полтысячи верст – не предел.

Даже удивительно, что внутренние клавиши открытия дверей у Tesla Model Y не сенсорные. Передний багажник Tesla Model Y – без ворса, но со сливной пробкой. Мечта рыбака?

Однако батарея емкостью чуть меньше 80 кВт·ч едва позволяет одолеть 400 км. Заявленные 750 км справедливы лишь в идеальных условиях ездового цикла CLTC. Похоже, по удельной емкости на единицу веса китайские ячейки уходят вперед.

Tesla Model Y — автомобиль или гаджет?

Отношение к Тесле меняется, как только перестаешь воспринимать ее как типичный автомобиль. Это скорее один из элементов современного информационного пространства, который в качестве бонуса дарит мобильность, пусть и ограниченную.

При таких габаритах Tesla Model Y хотелось бы больше места для ног. Зато потолок высокий, а пол ровный.

Пустой салон внезапно становится уютным. Начинаешь замечать домашние тканевые вставки на передней панели. И бездонный багажник сзади. А центральный экран тут же становится центром вселенной, в который можно закачать всё, что душе угодно.

Если не считать «потерянных» органов управления, посадка за рулем Tesla Model Y хороша.

Чтобы пользоваться всеми благами, не обойтись без перепрошивки, а это 100–150 тысяч рублей. Если не хочется «ломать» родной софт, можно подключить «коробочку» с симкой – это втрое дешевле. Еще бы на дорогу не отвлекаться… Когда там уже полный автопилот подвезут?

ШОК-КОНТЕНТ Пик тесловского эпатажа – это даже не пропажа кнопок из салона, а электрический пикап Cybertruck. Его рубленый дизайн шокирует – кого положительно, кого отрицательно. Под ключ новенький Cybertruck обойдется в 24–25 млн рублей. Два электромотора суммарно выдают 845 л. с., первые 100 км/ч громадина набирает за 2,6 с. Быстрее не позволяет снаряженная масса в три тонны. Она же ограничивает запас хода: огромной тяговой батареи емкостью 125 кВт·ч хватает, как заявлено, на 515 км – а по факту еще меньше. Tesla Cybertruck

Сколько стоит Tesla Model Y

Причина популярности модели Y та же, что у первых Тесл, – это полноценный вместительный электрокар с нормальным запасом хода и большой мощностью. Он не эпатажен, как Cybertruck, но и не скучен: даже светомузыкальные представления может устраивать. И за всё это просят чуть больше трех миллионов!

Как и почти все «китайцы», произведенные в КНР, эти Теслы имеют зарядный разъем GB/T.

Правда, в Китае. У нас же средняя Tesla Model Y еще совсем недавно стоила около 6 млн рублей, но с новыми ставками утильсбора обойдется уже в 7,5 млн. Тут логичнее немного доплатить за гибридный Li. У него и официальные поставки, и личный генератор всегда с собой.

Первые 100 км/ч Tesla Model Y набирает за четыре с небольшим секунды, но шасси к активностям не располагает.

TESLA MODEL Y LONG RANGE AWD

Длина / ширина / высота / база 4797 / 1920 / 1624 / 2890 мм

4797 / 1920 / 1624 / 2890 мм Снаряженная масса 1992 кг

1992 кг Объем багажника 117 / 2247 л

117 / 2247 л Максимальная скорость 201 км/ч

201 км/ч Р азгон 0–100 км/ч 4,3 с

4,3 с Двигатель асинхронный электромотор спереди и синхронный сзади, 331 кВт / 450 л. с., 559 Н·м

асинхронный электромотор спереди и синхронный сзади, 331 кВт / 450 л. с., 559 Н·м Емкость батареи / запас хода на электротяге* 78,4 кВт·ч / 750 км

* По циклу CLTC.

Благодарим Михаила Кириллова за предоставленный автомобиль.



