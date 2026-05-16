#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайский гигант BYD захватывает европейские заводы: что это значит для рынка
16 мая
Китайский гигант BYD захватывает европейские заводы: что это значит для рынка
BYD подтвердила переговоры о покупке заводов в...
Пляжный рай за копейки: Corolla Cross догнала Rolls-Royce
16 мая
Пляжный рай за копейки: Corolla Cross догнала Rolls-Royce
Toyota Corolla Cross получил сиденья в духе...
Электрификация провалилась: Honda признала невозможность отказа от ДВС
16 мая
Электрификация провалилась: Honda признала невозможность отказа от ДВС
Honda отказалась от плана полностью перейти на...

В Россию привезли новый богато оснащенный и неожиданно дешевый седан

В Россию начали ввозить премиальные седаны Lync＆Co 03 за 2,4 млн рублей

Параллельные импортеры наладили поставки в Россию премиальных седанов Lync&Co 03. Конечная цена для покупателя, как сообщили представители одного из таких продавцов, составит 2,4 млн рублей. Указанная сумма уже включает все сопутствующие расходы: утилизационный сбор, таможенные пошлины и доставку.

Lync&Co 03
Lync&Co 03

В основе автомобиля лежит платформа CMA. На ней же построены популярные модели Geely – Preface, Atlas и Monjaro. Принципиальное отличие Lync&Co в том, что этот суббренд принадлежит Geely, но позиционируется как премиальный. Отсюда и более дорогие материалы в отделке салона.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Как придать салону автомобиля свежий вид — гаражный лайфхак

Базовые версии Lync&Co 03 оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 155 лошадиных сил. Этот 4-цилиндровый двигатель хорошо знаком владельцам многих моделей Geely. И именно благодаря тому, что его отдача не дотягивает до 160 л.с., седан попадает в категорию «доутильных». Проще говоря, при ввозе на него действует минимальная ставка утильсбора, что ощутимо сказывается на итоговой цене.

Интерьер Lync&Co 03
Интерьер Lync&Co 03

Габариты новинки вполне серьезные: длина – 4700 мм, ширина – 1843 мм, высота – 1460 мм. Колесная база составляет 2730 мм. По оснащению в начальной комплектации уже есть камеры кругового обзора, круиз-контроль, система бесключевого доступа и панорамная крыша. Салон отделан искусственной кожей, мультимедийная система представлена 15,4-дюймовым экраном.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Газета.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Количество просмотров 6
16.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0