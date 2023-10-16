Tesla Model Y назван самым продаваемым в мире электрическим кроссовером

Focus2Move: Tesla Model Y стал мирровым лидером продаж, обогнав Toyota Corolla

Электрический кроссовер Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире, обогнав лидера Toyota Corolla. Такую статистику обнародовали аналитики Focus2Move.

Согласно данным мировых продаж, по итогам года у Model Y есть все шансы ослабить превосходство классических автомобилей в рейтинге продаж. В 2022 году Corolla опережала конкурентов: 1,12 млн единиц против 870 тысяч у Toyota RAV4, 790 тысяч у пикапа Ford F-series и 760 тысяч у Tesla Model Y. В 2023 году Model Y достигла таких показателей уже за первые восемь месяцев, и к концу год продажи могут преодолеть отметку в миллион машин.

Tesla Model Y начала выпускаться в Китае в конце 2020 года, там она стала очень популярной — производитель в первые 10 часов продаж принял на нее 100 тысяч заявок. В рейтинге популярных машин в КНР по итогам 2022 года Model Y была на четвертом месте с показателем 368 тысяч штук. Ее обошли два китайских электромобиля — Wuling Mini EV и электрокроссовер BYD Song.

Хорошие показатели у Tesla Model Y и в США, хотя по итогам прошлого года она оказалась только на шестом месте с показателем 252 тысячи экземпляров. На российском авторынке доля электромобилей по итогам сентября составляет 1757 штук (1,6%) из 110 тысяч машин. Согласно данным «Автостата», за год их продажи выросли в 8,4 раза, причем ежемесячная статистика демонстрирует устойчивый рост. В РФ самым популярным электромобилем стал Zeekr, за ним идут электрические Volkswagen, отечественный Evolute, затем Tesla и Hongqi.

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Источник: 74.ru

Фото: Unsplash