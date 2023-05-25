8 причин избегать электрического кроссовера

Владелец Tesla Model Y честно рассказал о запасе хода, обслуживании, износе шин, времени зарядки и не только.

Мэтт Данадел, владелец двух автомобилей Tesla Model Y, поведал об особенностях электромобилей, о которых следует знать, прежде чем покупать электрический кроссовер.

В своем видеообзоре он рассказал, как меняется жизнь человека, пересевшего на электромобиль. Становится понятно, что такое процесс зарядки и постоянное беспокойство о запасе хода, почему начинает заботить износ шин, в чем подвох рекуперативного торможения, обслуживания и многих других аспектов.

Данадел владеет Tesla Model Y Performance 2022 года и Model Y Long Range 2021 года, оба кроссовера имеют по два двигателя и, следовательно, полный привод. Первый, обладая запасом хода 488 км, способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Второй может проехать до полной разрядки батарей 530 км, но до 100 км/ч разгоняется за 4,8 секунды.

Одна из главных проблем – обслуживание. Популярность Tesla среди покупателей электромобилей привела к большой нагрузке на сервисную сеть, которая хоть и развивается, но не успевает за спросом. Время ожидания постоянно растет, и это доставляет неудобств.

Еще одним недостатком Tesla является отсутствие Android Auto и Apple CarPlay. Обе системы популярны и позволяют отображать работу приложений смартфонов в информационно-развлекательных системах автомобиля. Tesla использует собственное программное обеспечение.

Даже на станциях быстрой зарядки приходится тратить по 15 минут, чтобы подзарядить батареи и проехать еще 250-300 км. И к этому непросто привыкнуть после машины с ДВС, когда за пару минут можно заправить полный бак и не думать о запасе хода 500-700 км.

У электромобилей повышенный износ шин из-за высокого крутящего момента и рекуперативного торможения. В негодность резина приходит в два раза быстрее. Сама система рекуперативного торможения, заряжающая батарею во время замедлений и торможений, требует привыкания, а ее работа может показаться несколько агрессивной.

Дальние поездки приходится планировать с учетом наличия зарядных станций и времени, необходимого на зарядку аккумуляторов. Поэтому некоторые места на карте могут оказаться просто недоступными.

Также электромобиль не поддается тюнингу. Можно как-то унифицировать его внешность, но с двигателями уже ничего не сделать.

А еще кроссовер имеет большее сопротивление встречному потоку воздуха, что отражается на расходе энергии и запасе хода. Поэтому, выбирая электромобиль, есть смысл присмотреться к моделям пониже, с обтекаемыми формами.

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Фото: Precious Madubuike / Unsplash