Чумовая динамика, супернадежность, от 2,24 млн рублей... А что не так?

«За рулем» изучил типичные проблемы самой доступной модели Tesla

Электрический седан Tesla Model 3 (2017–2024) по размерам – примерно как Mercedes-Benz C‑класса. У нас на вторичном рынке такие машины предлагается сотнями по цене от 2,24 млн рублей. Привод задний или полный. Поначалу выпускали только дорогие модификации, «базовая» появилась в 2019 году. Сильно различаются по цене и оснащению – в зависимости от наполнения опциями.

Комплекс активной безопасности содержит обширный, но типовой набор электронных ассистентов – удержания в полосе, предупреждения столкновений, автопарковщика и так далее. Представлен как «автопилот», но таковым не является, инструкция требует постоянно держать руки на руле. Улучшенные и расширенные версии программного обеспечения доступны за отдельную плату.

Tesla Model 3

Достоинства

Модная вещь.

Надежная машина.

Чумовая динамика.

Минимальный объем обслуживания.

Выда­ющийся уровень безопасности.

Роль приборного щитка исполняет 15-дюймовый дисплей. Он же «музыка», игровая консоль, «климат», навигатор и многое другое. Через него идет отслеживание разных параметров и настройка различных систем, от сидений до внешнего света.

Недостатки

Суровый дефицит запчастей.

Дорогой ремонт и страховка.

Слабая шумоизоляция.

Багажников два – спереди и сзади, оба маленькие, суммарно около 420 л.

В России фактически нет станций быстрой зарядки Tesla Supercharger.

Моторы

У заднеприводных версий – один электродвигатель (258 или 287 л. с.). У полноприводных – два, каждый обслуживает свою ось (в максимуме – 224 л. с. спереди, 476 л. с. сзади; есть иные варианты). Применены обычные асинхронные двигатели с постоянными магнитами. Ломаться в них, в общем, нечему, а ресурс пока не определен – уходит за полмиллиона км.

Зафиксированы отказы задних моторов у машин 4×4, вызванные протечкой охлаждающей жидкости на обмотки. Лечение – разборка и длительная просушка.

Заявленный запас хода зависит от мощности мотора и примененной тяговой батареи: от 350 до 713 км. В лабораторных условиях и при циклах зарядки от 0 до 100% любая из батарей выдержит свыше миллиона км. В реальных – не менее полумиллиона. Емкость батареи со временем снижается – примерно на 2% в год, соответственно уменьшается и запас хода. Быстрые зарядки ускоряют деградацию.

Состояние батареи рекомендуют проверять раз в год (компьютерная диагностика, совокупно с проверкой электронных блоков). И необходимо заменять охлаждающую жидкость не реже чем каждые два года или 40 тысяч км.

Коробка передач

Момент от мотора на колеса передают простые редукторы – при схеме 4×4 их два. В них тоже почти нечему ломаться.

Замена масла в редукторе предписана каждые 40 тысяч км. Многие тянут до 60–80 тысяч – и ничего не происходит.

Эксплуатационные болячки

Подвеска достаточно сложна – двухрычажная спереди и многорычажная сзади. Слабых элементов не выявлено, за исключением шаровых опор. После 50–80 тысяч км они часто начинают скрипеть – иногда помогает смазка, иногда только замена. Опционная пневматическая подвеска – это дорого и ненадежно.

При задействованном режиме рекуперации тормозные колодки ходят 100–150 тысяч км.

Диагностика электронных систем осложнена отсутствием стандартного разъема OBD-II – применяют специализированное оборудование. А сервисных центров, хорошо знакомых с Теслами, у нас мало. Для обслуживания электроники нужны навыки «айтишника».

Отмечают множественные косяки сборки, в том числе недотянутый крепеж и плохую подгонку панелей – кузовных и интерьера. ­И неадекватный датчик дождя.

Euro NCAP: 2019 – пять звезд. Водитель/пассажир – 96%, ребенок – 86%, пешеход – 74%, системы содействия безопасности – 94%.

Самое массовое предложение на вторичке: Model 3 4×4, 351 л. с./496 км

Оптимальный выбор: Model 3 4×2, 258 л. с./423 км

За те же деньги: BMW 3-й серии, Kia K5, Toyota Camry, Volvo S60