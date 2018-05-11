TESLA за миллион!

Рассуждаем об электрическом будущем за рулем «народной» Теслы.

Режим рекуперации по умолчанию работает столь агрессивно, что можно приспособиться ездить вообще без педали тормоза. Поначалу раздражает, затем привыкаешь. А если не получилось привыкнуть, выбирайте ездовой режим Sport: он позволяет ехать накатом.

Tesla Model 3* Длина / ширина / высота / база 4694 / 1849 / 1443 / 2875 мм

Снаряженная масса 1609 кг

Двигатель электрический, асинхронный, на постоянных магнитах; 193 кВт / 262 л.с.; 525 Н·м при 1–7000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 5,1 c

Максимальная скорость 225 км/ч

Запас хода 499 км

Трансмиссия задний привод *Данные для версии Long Range.

Рассказывая о Тесле, невозможно сконцентрироваться на чем-то одном. Нельзя закрутить повествование вокруг конкретной особенности или фишки. Не получится смаковать определенное достоинство или разбирать по косточкам один явный косяк. Tesla Model 3 соткана из восхитительных идей и нелепых просчетов. Но она непременно войдет в историю. А если всё пойдет так, как задумывал Илон Маск, она ее перепишет.

Автопилот работает лучше, чем на новых флагманских седанах немецкой «большой тройки» и автомобилях Volvo, но полностью расслабиться нельзя. Tesla безупречно следует разметке, однако не терпит резких перестро­ений перед собой.

Заявленный запас хода для базовой «трешки» составляет 350 км. Версия Long Range способна преодолеть почти 500 км. После дня, проведенного с машиной, готов согласиться с тем, что это похоже на правду.

К Маску и его проектам совершенно невозможно относиться нейтрально. Есть два четких лагеря: первый считает Илона шарлатаном, для представителей второго он гений. Леонардо да Винчи или Генри Форд наших дней. Говард Хьюз и Стив Джобс, вместе взятые. И пока скептики брызжут в направлении Маска ядовитой слюной, он создает абсолютно осязаемые вещи. Генри Форд больше столетия назад говорил: «Идеи неимоверно важны. Но лишь идеи, воплощенные в конкретный продукт, по-настоящему имеют значение».

Параллели между Фордом и Маском я провожу не случайно. Илон появился на свет спустя четверть века после смерти Генри, но у двух промышленников‑романтиков удивительно схожие ценности и практически идентичные взгляды на жизнь. В 1908 году Генри запустил в массовое производство Ford Model T, который в скором времени заменил человечеству лошадь. Сегодня Илон заявляет, что его «народная» Tesla Model 3 ценой 35 000 долларов — начало конца машин с двигателями внутреннего сгорания. Не знаю, хорошо это или плохо, но Маск определенно копирует Форда даже в нейминге.

Основатели Московского Тесла-клуба говорят, что у них нет особых проблем со штрафами, выписанными по ошибке. Тем не менее парковочный контролер зачем-то сфотографировал машину. А затем, увидев нашего фотографа, отвернулся и поспешно скрылся. Больше мы его не видели.

Автопарковщик замечательно справляется со своей задачей. Изображение с камеры заднего вида может отображаться на 15‑дюймовом тачскрине в любом режиме езды. А вот возможность вывести изображение с передней камеры почему-то заблокирована программно.

Наша перламутровая Tesla не производит фурора на московских улицах. Люди реагируют на непримелькавшийся силуэт, но 99% не догадываются, что перед ними — единственный во всей континентальной Европе седан Model 3. Парковочный контролер фиксирует нас планшетом — по идее, парковка электромобиля в Москве не должна стоить ни гроша, «электрички», как правило, даже не фотографируют.

Неулыбчивые прохожие на хмурых улицах всем своим видом демонстрируют, что светлое электрическое будущее их пока не интересует. Да и светлое ли оно?

После растаможки и уплаты всех пошлин Model 3 обойдется минимум в 3,5 млн рублей. А машина вроде тестовой — с увеличенной батареей, сервоприводами сидений и панорамной крышей — в пять с половиной миллионов!

— Если тебе приходилось заказывать у дилера дубликат ключа для автомобиля премиум-бренда, ты знаешь, каким космическим может быть счет!

Управляющий партнер Московского Тесла-клуба Игорь Антаров протягивает мне «кредитку» с силуэтом седана Model 3. И добавляет:

— Такую карту перевыпустят бесплатно.

Ключ-карта — это очень удобно. Помимо нее функцию ключа может выполнять смартфон: достаточно залогиниться в официальном приложении Tesla.

В отличие от родственниц Model S и Model X, подающих водителю и пассажирам утопленные ручки, Model 3 заставляет подцеплять их самостоятельно. Процедура настолько неудобная, что я не уверен, можно ли к ней привыкнуть.



А еще функцию ключа может выполнять смартфон. Вращая в руках черный кусок пластмассы, я удивляюсь, что в Тесле додумались до этой великолепной идеи лишь к своей четвертой модели. «Возьмите что-либо, доказавшее пригодность, и устраните всё лишнее», - завещал старина Генри. Микеланджело говорил что-то похожее еще в XVI веке.

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Впрочем, упростив в одном месте, ребята умудрились знатно накрутить в других. Чтобы подцепить дверные ручки-качели и не прищемить пальцы, нужно быть обладателем тонких и ловких «щупалец». Я не говорю, что стоило приспособить к Model 3 банальные «крюки». Я лишь вспоминаю Jaguar F‑Type и понимаю, что реализация «утопленников» англичанам удалась куда лучше. Да и минимализм интерьера — палка о двух концах. Вам наверняка понравится 15‑дюймовый планшет, избавивший переднюю панель от визуального мусора, но прошить в него регулировки зеркал и рулевой колонки — плохая идея. Впрочем, не исключаю, что Генри Форд назвал бы меня ретроградом.

Посадка спереди — вот что точно не вызовет вопросов. Удачно спрофилированные сиденья регулируются привычными клавишами в торце основания и позволяют устроиться по-спортивному низко. Дизайн руля удручает, но его диаметр и профиль идеальны. Материалы отделки достойны автомобилей премиум-брендов, но сборка хромает: обшивки стоек расстраивают неравномерными зазорами, один из углов крышки бардачка неплотно прилегает к панели. Кстати, открывать бардачок придется тоже через меню планшета. Такие фокусы весело показывать друзьям, но в повседневной эксплуатации с непривычки можно вывернуть мозг наизнанку.

Кресла комфортные и расположены по-спортивному низко. Электропривод и обогрев — прерогатива «премиум-пакета» стоимостью 5000 долларов. В него входит и панорамная крыша.

Рассказывая о Тесле, словá «спрофилирован» и «задний диван» нельзя употреблять в одном предложении. Это плоская неудобная скамейка, сидя на которой придется держать бедра на весу.

Из всех удобств — два USB-слота. Обогрев недоступен в принципе.



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Мерседесовской фурнитуры в салоне нет, но трансмиссионный селектор по-прежнему под рулем и верен штутгартской схеме. Качнешь рычажок вниз — попадешь в «драйв», вверх — в «реверс». Парковочный режим включается нажатием на торец. А если качнуть селектор вниз дважды, проснется автопилот. Это самый совершенный автопилот из всех, что мне доводилось испытывать. Но после первых километров за рулем «народной» Теслы мне не хочется выпускать руль из рук. Если все будущие электромобили будут ехать так, как умеет Model 3, «человек с бензином в крови» очень скоро превратится в «человека с электрическим током в венах».

Model 3 поражает вовсе не динамикой и даже не электрическим безмолвием. Несмотря на 262 силы и 525 ньютон-метров, доступных с самого первого оборота, от ускорения не темнеет в глазах, а дарить своим пассажирам оглушительную тишину нынче умеет каждый пятый бензиновый бизнес-седан: достаточно не раскручивать коленвал быстрее 3000 оборотов. «Трешка» покоряет фантастической обратной связью — эталонным чувством «нуля» и очень правильными реакциями на малейшие отклонения неказистой баранки. Скорее всего, это не нужно доброй половине потенциальных покупателей. Но «злую», любящую потешить свое водительское самолюбие, ждет абсолютный экстаз!

Model 3 — первый седан в истории Теслы. Внешне он похож на Model S, и потому многие по инерции считают его лифтбеком.

Недовольных плавностью хода будет с избытком. «Трешка» построена на принципиально новой платформе. Ранним машинам недоступны пневмобаллоны, а «железная» подвеска прилежно повторяет рельеф и чеканит тело между ремнем и сиденьем на всех термических швах. Наслаждаясь острым рулевым управлением, я готов простить машине излишнюю жесткость, но у пассажиров эта «электричка», думаю, будет в немилости. Хуже всего придется задним: плоский диван расположен так низко, что комфортно устроиться сможет лишь Тирион Ланнистер. А поскольку длиной колесной базы (2875 мм) Tesla Model 3 превосходит Superb и Camry, вопросы появляются не только к геометрии посадки, но и к запасу пространства для ног.

Суммарный объем двух багажников вполне приличный — 425 литров. А вот с вниманием к мелочам беда: в переднем багажнике есть лишь пара крючков для пакетов.

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Не сомневаюсь, сейчас вам хочется «пнуть» Model 3 за детские косяки и упрекнуть эгоистичного и алчного Маска в неуважительном отношении к покупателю. И всё же давайте сперва проведем небольшой расчет. В 2017 году средняя годовая зарплата американца составила 45 600 долларов. Налог в США прогрессивный, но в среднем работающий гражданин отчислял государству около 30% дохода. Выходит, наш абстрактный янки получил на руки 31 920 долларов. Без малого базовую Model 3! Здесь можно долго рассуждать о платной медицине, коммунальных платежах и прочих аспектах, невыгодно отличающих Штаты от России, но с этого момента я позволю себе называть новую Теслу народной без всяких кавычек. По докризисному курсу 31 920 долларов — это около миллиона рублей!

Если бы моего годового дохода хватало на покупку Model 3, я приобрел бы ее не задумываясь. Закрыв глаза на неудобные ручки, неровные зазоры, неудачное заднее сиденье без обогрева и отсутствие зарядной инфраструктуры. Я провел целый день с этой Теслой и убедился, что реальный запас хода очень близок к «научно-фактическому». Даже если ездить активно и не отказывать себе в обогревах, на «полной» батарее версии Long Range (емкость около 80 кВт·ч) удастся проехать около 450 км. При моем не самом овощном образе жизни этого запаса хватит почти на неделю, а зарядка под завязку обойдется в 450 рублей.

Нытье скептиков на тему «Где заряжать?» не имеет под собой твердой почвы. Во‑первых, полной зарядки даже при больших пробегах хватает на несколько дней. Во‑вторых, гараж или машиноместо в подземном паркинге есть у многих.

Первая фирменная зарядная станция Tesla Supercharger открылась в подмосковном Сколкове в конце апреля 2016 года. Вторую ждем до сих пор.

Зарядное гнездо аккуратно вписано в секцию фонаря. Открывать лючок нужно также в меню планшета.



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Разумеется, с самóй зарядкой могут возникнуть проблемы. Фирменная станция Tesla Supercharger в России одна — на территории гольф-клуба «Сколково». Да и быстрых зарядок CHAdeMO сегодня всего лишь несколько десятков на всю страну. Но я уверен, что при желании и этот вопрос решается: даже если под боком нет зарядных станций, можно раз в несколько дней подпитывать Теслу где угодно — в гараже у друга, на даче у родителей. В крайнем случае можно даже постараться договориться с каким-нибудь торговым центром.

Так что, единственный серьезный камень преткновения на пути «трешки» (да и других электромобилей) в Россию — цена. Нулевые пошлины на ввоз электромобилей отменили 31 августа 2017 года, и никто не собирается «врубать заднюю». Остается лишь по-белому завидовать американцам и в очередной раз цитировать Генри Форда: «Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, — помни, что самолет взлетает против ветра».

Практически суперкаровское шасси и разумная цена в Штатах Неудобный задний диван и высокие российские пошлины