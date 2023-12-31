Спустя четыре года: каким добрался до конвейера самый ожидаемый пикап

Первые 10 заказчиков получили свои Tesla Cybertruck

Первый прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck показали в 2019 году. Серийное производство обещали запустить через два года, но процесс изрядно затянулся. Под конец 2023‑го компания Илона Маска раскрыла окончательные характеристики и стоимость автомобиля – и первые десять заказчиков даже получили свои машины. Но, кажется, всё это было устроено только для того, чтобы поставить галочку о запуске модели еще в 2023 году.

На массовый выпуск завод в Техасе выйдет в 2024‑м, а на полную мощность – в 2025‑м. Причем на выполнение уже собранных предварительных заказов у Теслы уйдет как минимум пять лет.

Чем Tesla Cybertruck отличается от других пикапов?

За очистку почти квадратного ветрового стекла отвечает единственный дворник. Выше расположена светодиодная «люстра» с дальностью освещения почти в полкилометра.

Рамы нет. Внешние панели сделаны из нержавеющей стали, поэтому Cybertruck может быть только естественного металлического цвета. Толщина металла примерно в три раза больше, чем у остальных машин, поэтому кузов выдерживает выстрел пулей калибра до 9 мм. Стекла пикапа тоже упрочненные, так что на фоне любого другого серийного автомобиля его можно назвать броневиком.

Габариты Tesla Cybertruck– 5682×2200×1791 мм.

Интерьер Tesla Cybertruck

Физических кнопок нет. Доминирующее положение занимает дисплей диагональю 18,5 дюйма. У задних пассажиров – свой дисплей. Аудиосистема располагает 15 динамиками и двумя сабвуферами. Панорамная крыша простирается практически на всю площадь потолка.

В пятиместном салоне Кибертрака царит высокотехнологичный минимализм.

Техника Tesla Cybertruck

Пневмоподвеска обеспечивает клиренс до 443 мм. Шасси полноуправляемое, шины – с посадочным диаметром 20 дюймов и внешним диаметром 35 дюймов. Грузовая платформа размерами 1,8×1,2 м снабжена шторкой с электроприводом. Грузоподъемность – 1134 кг. Допускается буксировка прицепа массой до 5 тонн.

Базовая заднеприводная версия с одним электромотором появится только в 2025 году, поэтому объявленная сейчас цена (61 тысяча долларов) еще может измениться. Например, в 2019‑м обещали минимальную цену в 40 тысяч. Мощность такого пикапа еще не названа, но кое-какие характеристики раскрыты: 402 км на одной зарядке и 6,5 с до сотни.

Двухмоторная модификация выдает 600 л. с. Она набирает сотню за 4,1 с и проезжает без подзарядки 547 км. Стартовая цена – 80 тысяч долларов.

Трехмоторный Cybertruck – это уже 845 сил, которых хватает на разгон до 100 км/ч за 2,6 с. Автономность достигает 515 км. За такую машину нужно выложить не меньше 100 тысяч.

Среди опций есть «удлинитель хода». Обычно им работает небольшой ДВС, заряжающий основную тяговую батарею на ходу. У Теслы это дополнительный аккумулятор, дающий около 200 км дополнительного пробега. Стоит он аж 16 тысяч долларов.

Видео с презентации Tesla Cybertruck смотрите тут.