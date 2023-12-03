Илон Маск с размахом презентовал новый Tesla Cybertruck (видео)

Cybertruck обогнал Porsche 911 в драг-рейсинге, буксируя еще один Porsche 911

Генеральный директор Илон Маск не только раскрыл некоторые характеристики Cybertruck, но и предложил оценить его разгон, устроив драг-рейсинг с противником в лице Porsche 911.

Для этого теста Tesla приобрела новенький Porsche 911 2023 года выпуска, хотя точная комплектация не была уточнена. Видео, показанное на презентации, поразило зрителей: Tesla Cybertruck не только обогнал Porsche 911 на корпус, но и буксировал такой же автомобиль на прицепе, что вызвало настоящий восторг.

Также Cybertruck может пройти четверть мили менее чем за 11 секунд и достигнуть скорости 96 км/ч всего за 2,6 секунды.

Однако настоящий тест для Cybertruck ещё впереди, когда автоблогеры получат его в свои руки и проведут массу других сравнений.

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Источник: YouTube