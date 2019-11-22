Tesla представила пикап-броневик Cybertruck, который уже хотят «развидеть»

Премьера Tesla Cybertruck состоялась — и компания представила совершенно не то, чего от нее ожидали.

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Tesla обнародовала свое видение научно-фантастического электрического пикапа. Премьера прошла в Южной Калифорнии (США).

Сложно представить себе этот пикап на дороге. Его кузов из стального сплава, по словам Илона Маска, устойчив к вмятинам, царапинам и не пасует даже перед ударами кувалды, что и было продемонстрировано. Cybertruck пуленепробиваем — даже 9-миллиметровый снаряд ему нипочем. Прочнее обычного и стекла автомобиля, но одно из них в ходе презентации все же удалось разбить.

До 100 км/ч пикап разгоняется за 2,9 секунды — это результат самой мощной полноприводной версии. Четверть мили Cybertruck проезжает за 10,8 секунды и прекрасно берет повороты за счет низкого центра тяжести. Запас же хода электромобиля на одной зарядке может достигать 800 км (400 км у базовой версии).

Дорожный просвет пикапа может меняться в зависимости от дорожных условий. Его максимум — 40,6 см. Будучи груженым, автомобиль выравнивает свое положение относительно дороги, приподнимая заднюю часть. Кстати, грузоподъемность Cybertruck составляет почти 1,6 тонны, и он способен буксировать прицепы массой до 6,35 тонны, если они оборудованы собственной тормозной системой.

Для того чтобы пикап был удобнее для рабочих, на его кузове есть несколько встроенных розеток для питания электроинструментов.

Стоимость пикапа Cybertruck составит от 39 900 долларов (чуть более 2,5 млн рублей). За эти деньги клиент получает заднеприводный автомобиль с запасом хода 400 км и разгоном до 100 км/ч за 6,5 секунды. Самый дорогой экземпляр обойдется в 69 900 долларов (около 4,46 млн рублей).

Несмотря на неоднозначную внешность, характеристики пикапа и его стоимость впечатляют. Tesla уже начала принимать предварительные заказы на автомобиль, поставки которого начнутся в конце 2021 года.

Tesla представила пикап-броневик Cybertruck, который уже хотят «развидеть» Премьера Tesla Cybertruck состоялась — и компания представила совершенно не то, чего от нее ожидали. Tesla представила пикап-броневик Cybertruck, который уже хотят «развидеть»

На днях новый электромобиль представила и компания Volkswagen.

Фото: Tesla

Видео: YouTube