В ближайшие десять лет Volkswagen выпустит около 10 миллионов электромобилей, а количество «электричек» в фирменной линейке достигнет двадцати! Электрохэтчбек Volkswagen ID.3 — первенец. И это одна из главных премьер автосалона во Франкфурте.

Зачем?

В гонку по электрификации модельного ряда Volkswagen особенно активно включился на волне дизельгейта. Немцам кровь из носу нужно было показать, что они осознали свой проступок и что теперь они на острие прогресса.

Фольксвагеновцы называют рождение ID.3 самой большой трансформацией бренда с момента появления Гольфа первого поколения, который не только изменил саму компанию, но и существенно повлиял на европейский (и мировой) автомобильный рынок, сформировав класс имени себя. Теперь ID.3 будет формировать вокруг себя пул электрокаров с эмблемой VW.

ID.3 создан на электрической платформе MEB, на базе которой в ближайшее время построят самые разные машины, включая кроссоверы. Поскольку плоская батарея расположена под полом и нет двигателя внутреннего сгорания, который нужно охлаждать, новый Фольксваген не похож на все остальные. Например, традиционной решетки радиатора нет — как не было ее на Жуке и на первых Транспортерах.

Фары — не очень выразительные, от Фолькса ждешь чего-то более дерзкого, спортивного. Но с технологиями всё в порядке: это матричные фары со световым потоком 750 люмен и автоматическим переключением с ближнего света на дальний на скоростях свыше 60 км/ч.

Дверь багажника — из композитных материалов. И она всегда черная.

Маленький или большой?

Длина машины — 4261 мм, ширина — 1809 мм, высота — 1552 мм. Величина колесной базы — 2765 мм. То есть по длине ID.3 — примерно как Гольф. А по размеру колесной базы — как Пассат! Что это дает?

Как минимум — ощущение большего пространства в салоне. Часть этого пространства — просто воздух, который невозможно использовать. Ведь форма кузова близка к однообъемной. Нижняя кромка лобового стекла отодвинута далеко от водителя, а в передних дверях появились боковые окошки, чего на Гольфе отродясь не было.

Но прок от большой базы все же есть. Если на заднее сиденье редакционного Гольфа я сажусь с трудом (мой рост 186 см), то в ID.3 помещаюсь без проблем. И багажник есть: его объем «под полкой» — 365 литров. Понятно, что заднее сиденье складывается — как на всех хэтчах.

Минимальная снаряженная масса машины (с маленькой батареей) — 1719 кг. Не танк, но заметно тяжелее Гольфа. Масса батареи существенно влияет на грузоподъемность, которая варьируется от 416 до 541 кг. ID.3 может буксировать прицеп с нагрузкой на сцепной шар до 75 кг.

Сколько проедет?

Все презентационные ID.3 имеет батарею емкостью 58 кВт*ч, которой должно хватить на 420 км (замеры по циклу WLTP). С началом серийного производства на базовую версию будут ставить батарею емкостью 45 кВт*ч (на 330 км), а в качестве опции предложат батарею емкостью 77 кВт*ч (на 550 км).

При использовании быстрой 100-киловаттной зарядной станции батарею можно подзарядить на пробег до 290 км всего за 30 минут.

Когда и почем?

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Это самый интересный вопрос! Пока немцы отвечают весьма расплывчато: в Германии цена базовой машины будет около (или чуть меньше) 30 тысяч евро. Это значит, что конкурировать ID.3 будет прежде всего с электрохэтчем Nissan Leaf. И что-то подсказывает мне, что на европейском рынке японцам придется несладко.

Немцы дают гарантию на батарею: восемь лет или 160 тысяч км. Что будет с ней после этого срока и какова стоимость замены батареи — загадка. Вполне возможно, что к тому времени дешевле будет купить новую машину.

Тем, кому не терпится, предлагают машины в топовом исполнении First Edition по цене намного выше 40 тысяч евро. Чтобы стимулировать спрос, фольксвагеновцы обещают покупателям машина в исполнении First Edition в течение года (с момента регистрации машины) заряжать ID.3 в сети европейских зарядных станций, которых уже больше 100 тысяч. Бесплатно можно будет «залить» до 2000 кВт*ч, которых при рачительном использовании должно хватить на 14 000 км.

Впрочем, пока интерес к ID.3 настолько высок, что проблем со сбытом не ожидается: к началу работы выставки собрано около 30 тысяч предзаказов.

Лучше Теслы?

Не лучше. И не хуже. ID.3 другой. Он существенно компактнее и дешевле. Я зашел в небольшой салон Теслы в центре Франкфурта: цены на Model 3 начинаются с 43 390 евро за базовую версию с запасом хода 409 км. В этом смысле ID.3 можно назвать народным электромобилем (в Германии народ побогаче нашего).

Но знаете что? Выставленная в салоне Tesla Model 3 поразила множеством косяков: от кривого пластика обивки дверей до отвалившихся кнопок электропривода сиденья. Выставочные ID.3 сделаны намного лучше. А уж насколько качественными будут серийные — посмотрим.

А Россия?

Про нашу нефтяную империю, которая про электромобили знает лишь понаслышке, разговора нет. По крайней мере — пока. На данный момент в московском офисе Фольксвагена лишь рассматривают потенциальную возможность поставлять к нам ID.3. Как думаете, стоит ли ждать?

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Фото: «За рулем» и DPA/picture-alliance