Porsche Taycan: кроссовер, спорткар, электромобиль

Первому электрокроссоверу Porsche не хватает разве что выхлопных патрубков и «правильного» звука.

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Представляя Volkswagen ID.3, фольксвагеновцы обозначили три ключевых события в собственной истории: выход Жука, выход Гольфа и вот теперь — выход электрического ID.3 (собственно, отсюда и тройка в индексе). Маркетологи Porsche деления на фазы не делали. Сделаю это за них по аналогии с Фольксвагеном: визитная карточка марки — 911-й, первый для нее кроссовер — Cayenne… Третий этап марка тоже открыла во Франкфурте, показав электрический Taycan.

Хорош! Для глаз — истинный Porsche. В пропорциях и стилистике есть что-то и от культового 911-го, и от Панамеры. Приземистый силуэт на огромных колесах создает у созерцающего ощущение правильного спорткара. Только вот выхлопных патрубков нет, даже фальшивых. А вместе с ними ушел и правильный звук. Мне довелось коротенько прокатиться на Тайкане пассажиром. Перегрузки, конечно, запредельные (2,8 секунды до сотни!), но когда они происходят под звук, извините, швейной машинки, возникает разрыв шаблона.

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Из желающих оказаться внутри — очередь. Я решил начать с водительского сиденья. Посадка — не отличишь от 911-го. Поршевцы подтверждают: геометрия та же, только сиденье выше на толщину аккумулятора под полом. Центральная консоль на удивление узкая, и два зева подстаканников пытаются играть на ней ключевую роль. И все в сенсорных дисплеях. Даже у пассажира есть свой! Отклики на нажатия четкие. На нижнем блоке, ответственном за климат, реализована защита от случайного касания: нужно акцентированно нажать на виртуальную клавишу, чтобы команда сработала.

Приборка рекордной диагонали лишена козырька. Уверяют, что бликовать не будет. Под светом софитов действительно все отлично, но как будет на солнце? Тем более, что у панорамной крыши Тайкана шторки не предусмотрено в принципе. Еще одна инновация: светопропускание рассчитали так, чтобы пассажиры не сошли с ума.

И сзади сидеть неплохо. В аккумуляторном блоке сделаны специальные выемки для ног, позволившие установить диван ниже. Без них, конечно, было бы туго. А так вполне можно отправляться в путь вчетвером. Все равно в пути будет возможность размяться, пока Taycan восполняет силы у зарядной станции.