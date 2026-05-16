Почему российский Тигр легче американского броневика: неочевидный секрет

Эксперт Крючков сравнил российский бронеавтомобиль Тигр-М и американский Oshkosh L-ATV

Колесные боевые машины класса MRAP предоставляют полноценную баллистическую и противоминную защиту. Всем хороши, но обладают солидными габаритами и полной массой от 14 тонн. Войскам же для целого ряда задач нужны не только тяжелые, но и компактные, легкие, подвижные бронеавтомобили.

Вот тут перед разработчиками военной техники поставлена сложная задача – найти баланс между приемлемой защитой и оптимальным весом. На примере самых распространенных российских и американских броневиков узнаем, как ее решили конструкторы нашей страны и США.

Гигантомания

В Америке разработкой боевых машин нового поколения вплотную занялись, когда стало очевидно, что бронированные версии легендарного Хамви (HMMWV) устарели. В итоге тендер на поставку броневиков выиграла компания Oshkosh Defense с моделью M-ATV. Автомобиль получился оригинальным и хорошо защищенным. Но по габаритам и весу оказался типичным MRAP (длина больше шести метров и полная масса от 15 тонн). Вот тогда то возникла идея сделать некий промежуточный вариант между HMMWV и M-ATV. Заказ на поставку легких тактических вездеходов снова получила фирма Oshkosh.

За годы выпуска JLTV компания Oshkosh Defense собрала больше 22 тысяч легких тактических бронеавтомобилей разных модификаций.

Новая модель JLTV/L-ATV оснащена дизельной V-образной «восьмеркой» рабочим объемом 6,6 литра, 6-ступенчатой автоматической коробкой Allison в составе полноприводной трансмиссии, независимой пневмоподвеской всех колес TAK-4i с изменяемым клиренсом и ходом 508 мм. Броневик пригоден для перевозки в грузовых отсеках большинства транспортных самолетов, вертолетов и десантных кораблей армии США. На базе JLTV/L-ATV создано множество модификаций: универсальный бронеавтомобиль, носитель оружия ближнего боя, грузовая версия UTL, санитарный автомобиль, командно-штабная машина, носитель тяжелого вооружения и даже eJLTV с гибридной силовой установкой.

Oshkosh JLTV универсального назначения с экипажем из четырех военнослужащих.

Защита у броневика модульная (базовый A-kit и усиленный B-kit), по своей стойкости она много лучше Хамви и, как утверждается, приближена к защите MRAP. И здесь «спрятан» главный недостаток машины. При всех конструктивных наворотах JLTV/L-ATV на метр с гаком длиннее Хамви и почти в два раза тяжелее. Это логично. Но относительно MRAP M-ATV он легче в полтора раза при почти тех же габаритах!

За счет чего выигрыш в полной массе при весомом двигателе, коробке, подвеске, больших 20-дюймовых колесах? Очевидно, за счет защиты и грузоподъемности. В итоге полноценной «золотой середины» не получилось: машину облегчили, но оставили в габаритах MRAP.

JLTV повышенной грузоподъемности (до 2300 кг) с двухместной кабиной и спецоснащением в кузове.

Основные характеристики JLTV/L-ATV

Габариты (длина, ширина, высота): 6200х2500х2600 мм.

Полная масса: 10 200 кг.

Полезная грузоподъемность: 1587 кг.

Экипаж: 1+3(4) человека.

Мощность двигателя: 340-400 л.с.

Максимальная скорость: 112 км/ч.

Запас хода: 480 км.

Многоцелевой, вместительный, компактный

Нашим конструкторам компромисс оказался по силам. Для нужд армии, Росгвардии, сил специального назначения компанией ВПК создан бронеавтомобиль Тигр-М. Почти по всем параметрам он превосходит американский Хаммер, но при этом компактнее и легче отечественных MRAP Спартак, Феникс и заокеанского M-ATV. Существует несколько версий Тигра-М и множество специальных машин на его базе.

Пусковая установка мобильного зенитного комплекса Гибка-С на шасси бронеавтомобиля Тигр ВПК-233116.

Под капотом бронеавтомобиля рядный четырехцилиндровый турбодизель ЯМЗ-5347 рабочим объемом 4,43 литра. Трансмиссия полноприводная 4х4 с механической пятиступенчатой коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой с блокируемым межосевым дифференциалом. Есть и принудительные межколесные блокировки. Подвеска независимая торсионная с гидравлическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Колеса 18-дюймовые с централизованной системой давления воздуха в шинах.

Наиболее универсальной модификацией машины является многоцелевой АМН-233114 с люком в крыше. Он вмещает девять военнослужащих с личным оружием. Версия специального назначения АСН-233115 вмещает только шесть человек, зато оборудована поворотной платформой для монтажа оружия и двустворчатым люком.

Тигр-М в варианте автомобиля специального назначения АСН-233115.

На борту автомобиля предусмотрены места для крепления автоматов, 12,7-мм пулемета Корд с боекомплектом, гранатомета АГС-17 с 290 выстрелами, 7,62-мм пулемета Печенег с боекомплектом, прицелов, приспособлений для использования оружия.

На опорно-поворотной платформе АСН-233115 смонтированы станки с автоматическим 30-мм гранатометом и 7,62-мм пулеметом Печенег.

На раме Тигра-М закреплен однообъемный сварной корпус из стальных бронелистов с противоосколочным подбоем арамидными тканями. Его баллистическая защита способна противостоять пулям со стальным сердечником патронов 5,45х39 мм и 7,62х39 мм (аналогичный уровень защиты и у JLTV/L-ATV). Противоминные свойства оцениваются 600 граммами в тротиловом эквиваленте при подрыве под любым колесом и днищем.

Основные характеристики Тигра-М версий АМН-233114 и АСН-233115

Габариты: 5600х2400х2500 мм.

Дорожный просвет: 400 мм.

Полная масса: 7800-8080 кг.

Грузоподъемность: 1200 кг.

Масса буксируемого прицепа: 2,5 тонны.

Экипаж: 6-9 человек.

Мощность двигателя: 215 л.с.

Максимальная скорость при полной массе: постоянно – 110 км/ч, кратковременно – 120 км/ч.

Запас хода: 1000 км.

Контрольный расход топлива (при 60 км/ч): 13,6 л/100 км.

Максимальный преодолеваемый подъем: 31 градус.

Максимальная преодолеваемая стенка: 0,4 метра

Максимальный преодолеваемый ров: 0,5 метра.

Глубина преодолеваемого брода: 1,2 метра.

Как видим, наш компактный и легкий Тигр-М с менее мощным двигателем практически не уступает громоздкому JLTV/L-ATV по грузоподъемности и базовой защите, обладает такой же подвижностью, а по вместимости и запасу хода заметно превосходит.

Для сравнения двух современных бронеавтомобилей с распиаренным «эталоном» HMMWV M-1114 необходимо привести и его данные.

Основые характеристики HMMWV M-1114

Габариты: 4990х2300х1900 мм.

Полная масса: 5489 кг.

Грузоподъемность: 1043 кг.

Экипаж: 4 человека.

Мощность двигателя: 190 л.с.

Максимальная скорость: 125 км/ч.

Запас хода: 443 км.