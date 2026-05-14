Названы способы решить проблему с каталитическим нейтрализатором — честно и недорого

Эксперты «За рулем» рассказали, как продлить жизнь каталитического нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор должен служить не меньше самого мотора. Что может пойти не так и что при этом делать?

Каталитический нейтрализатор – это устройство, смонтированное в самом начале системы выпуска отработавших газов и предназначенное для дожигания их вредных компонентов – углеводородов (CH ), оксидов азота (NO ) и углерода (CO). Этот процесс становится возможным благодаря некоторому избытку кислорода в выхлопных газах и доокислению вредных веществ с помощью каталитических реакций.

Ускорители этих реакций – благородные металлы, нанесенные тончайшим слоем на поверхность керамических сот, через которые идут газы.

Перед нейтрализатором стоит первый кислородный датчик, управляющий составом смеси в двигателе, чтобы обеспечить тот самый избыток кислорода. После нейтрализатора установлен второй датчик, оценивающий полноту очистки газов.

Что снижает ресурс нейтрализатора?

Обидеть каталитический нейтрализатор может каждый.

Он, в частности, боится низкосортного бензина с большим количеством примесей . Поэтому в некоторых регионах России нейтрализаторы служат заметно меньше, чем в других.

. Поэтому в некоторых регионах России нейтрализаторы служат заметно меньше, чем в других. Другую опасность несут пропуски зажигания : несгоревший бензин догорает в раскаленных сотах, оплавляя их. Создающийся при этом нагар уменьшает проходное сечение. Если двигатель склонен к масложору, то соты нейтрализатора также быстро забиваются продуктами сгорания масла.

: несгоревший бензин догорает в раскаленных сотах, оплавляя их. Создающийся при этом нагар уменьшает проходное сечение. Если двигатель склонен к масложору, то соты нейтрализатора также быстро забиваются продуктами сгорания масла. Еще нейтрализаторы боятся сильных ударов по корпусу. Керамика трескается, разрушение уже не остановить. В первую очередь это относится к устройствам, расположенным под днищем автомобиля: так называемые катколлекторы, стоящие в моторном отсеке, защищены лучше. Они в основном боятся аварий.

Самая обидная «неисправность» нейтрализатора под полом – это его похищение людьми с низкой социальной ответственностью ради сдачи в прием цветмета. Увы, бывает и такое.

Как диагностировать?

Неполадки в системе выпуска быстро замечает электроника: загорается лампа «проверь двигатель». Продвинутый автолюбитель бесплатно самостоятельно (или сервисмен за деньги) определит неисправность: мол, «низкая эффективность нейтрализатора». Иными словами, он перестал справляться с доокислением вредных веществ до безопасного уровня.

Рекомендуем Мифические и реальные проблемы двигателя Hyundai и Kia

Ездить с горящим индикатором неприятно хотя бы потому, что при этом можно пропустить сигнал об еще одной неисправности мотора, возможно, очень серьезной. Ведь «чек» не умеет загораться, например, ярче на второй дефект. К тому же может вырасти расход топлива, снизиться динамика и так далее.

О назревающих проблемах можно догадаться и без сигнализатора. Если, к примеру, мотор перестал выдавать полную мощность, то одной из причин может быть именно уменьшение проходного сечения сот, забитых нагаром и вредными частицами. Хорошо бы заглянуть эндоскопом в полость перед нейтрализатором, чтобы увидеть начало проблем.

Катколлектор двигателей 1.6 концерна Hyundai/Kia. Внутри установлены два керамических «блинчика», работающие последовательно.

Владельцам некоторых моделей автомобилей со «слабой» керамикой нужно проводить подобную диагностику чаще. Например, выход из строя нейтрализаторов двигателей 1,4 и 1,6 л Hyundai/Kia, ставившихся на множество моделей, стал притчей во языцех. Да, не у всех, и не сразу, но известны случаи, когда мотор был поврежден частицами раскрошившейся керамики еще до пробега 50–80 тысяч км.

Первый «блинчик» разрушается, забивая соты второго. Выход газов затруднен, поэтому может происходить заброс газов с керамической крошкой в цилиндры.

Зачем удалять нейтрализатор

Кондовый способ «решить проблему» известен: выбить нейтрализатор и ездить без него. Мало того, некоторые делают это «профилактически», вообще без признаков повреждения. Часть автовладельцев устанавливает в пустую банку нейтрализатора пламегаситель, а некоторые оставляют объем свободным.

Удалив керамические блоки, в пустую «банку» можно вставить ремонтный блок нейтрализатора, пламегаситель [1] или недавно появившуюся так называемую воронку [2]. Только первый способ – правильный.

Что произойдет, если удалить нейтрализатор

Автомобиль перестает удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Причем растут как токсичность отработавших газов, так и шумность. Нейтрализовать вредные вещества просто нечем, а ячеистая структура нейтрализатора до «резекции» очень неплохо подавляла шум. Можно немного снизить шумность, установив в освободившуюся от нейтрализатора полость пламегаситель.

Система управления двигателем, не увидев очистки газов, включит сигнализатор «проверь двигатель».

Придется устанавливать механическую или электронную обманку.

После всех юридически неправильных способов приходится ставить обманку – механическую или электронную.

По мере повышения экологических норм автомобиля и та, и другая помогают всё хуже. Скажем, машину третьего экологического класса обмануть легче, чем пятого.

Другим способом будет перепрошивка блока управления двигателя на программу, в которой второй кислородный датчик не участвует. Прошивки бывают разные. Одни – плохие – просто «подтирают» ошибки по второму лямбда-зонду. Прошивки поумнее дополнительно исключают сильное обогащение смеси в первое время после холодного пуска, которое нужно для скорейшего прогрева нейтрализатора.

Автомобиль приобретет весьма вонючий выхлоп.

Даже если вы не думаете о людях, едущих в автомобилях позади вас, то нужно понимать, что и сами тоже нанюхаетесь. В неподвижном автомобиле с работающим мотором вонь – и токсины – будут активно проникать в салон.

Самое страшное – это удаление каталитического блока из катколлектора без снятия последнего с машины.

Нужно понимать, что, выбив через нижнее отверстие и отверстие для первого лямбда-зонда керамику, мы обеспечиваем попадание твердой керамической пыли в двигатель через приоткрытые клапаны как еще в процессе работы, так и при первом же пуске после «модернизации».

Правильный способ

Самый дорогой и правильный путь – приобретение оригинальных катколлектора или нейтрализатора как запасной части. Новый катколлектор вместе с нейтрализатором на автомобили ВАЗ с шестнадцатиклапанными моторами стоит около 30 тысяч рублей.

Но при попытке поиска такой запчасти, например, для автомобилей Kia Rio и Hyundai Solaris маркетплейсы выдают либо «пауки 4 в 1», либо каталитические вставки, либо целиком бывший в употреблении катколлектор, в который уже вварен невесть какой нейтрализатор. А цена не смешная: от 25 тысяч рублей.

Нехорошие люди заменяют катколлектор на паук «4 в 1». Травят других и травятся сами.

Оригинальный нейтрализатор можно найти на специализированных сайтах по поставке запчастей. Только цена начинается уже со 190 тысяч рублей… И это – на бюджетный автомобиль В‑класса! А что же будет с машинами с V‑образными моторами, у которых нейтрализаторов минимум два, да и «премиальность» сказывается на цене?

Будем реалистами

Сознательные автолюбители при выходе из строя нейтрализатора стараются восстановить систему очистки отработавших газов. Основных способов – два.

Способ 1.Замена керамического блока на ремонтный. Корпус нейтрализатора вскрывают, удаляют керамику и вваривают вместо нее отрезок трубы, в котором размещен новый каталитический блок. Он может быть керамическим, что опасно при его разрушении, если он стоит в катколлекторе. Гораздо лучше использовать нейтрализатор с металлической сердцевиной, где те же самые благородные металлы нанесены на поверхность из специальной нержавеющей стали .

Если ремонтный нейтрализатор имеет ту же спецификацию токсичности, то всё должно заработать без всяких настроек. Но вероятность такого события прямо связана с качеством вставок.

Ресурс каталитических материалов тоже неизвестен. Вставка для норм токсичности пятого класса обходится примерно в 15 тысяч рублей для тех же Rio и Соляриса. Это за керамический блок.

Металлическая сердцевина дороже, плюс работы по замене. Получается, что сохранение экологии обойдется в 20–25 тысяч рублей.

Способ 2.Замена штатного нейтрализатора иномарки на аналог от отечественных автомобилей. Для небольших моторов подойдет деталь от ВАЗов, для тех, что побольше, – от Газели или УАЗа. При этом даже если у вас была система с катколлектором, то остатки нейтрализатора следует оттуда удалить, а новую деталь вмонтировать в магистраль под полом.

Чаще всего такие нейтрализаторы обеспечивают эконормы не выше третьего класса при цене от 6 тысяч рублей. Нейтрализаторы классов 4 и 5 встречаются гораздо реже и стоят намного дороже.

Но даже с качественным третьим классом запах выхлопа будет практически отсутствовать. Второй кислородный датчик работать уже не будет, и придется бороться с ним обманками или программно. Юридически вы тоже уйдете из правового поля, но вредить природе и людям будете в минимальной степени.

Конкретный пример

На автомобиле Honda Civic с пробегом под 300 тысяч км стал загораться «чек». Ошибка – недостаточная эффективность нейтрализатора. Нейтрализатор двухступенчатый, но основные процессы идут в первом блоке, после которого установлен диагностический датчик. То есть недостаточная эффективность относится к первому блоку. Его-то владелец машины и попросил заменить. Керамический блок был удален, а вместо него вварен металлический нейтрализатор пятого класса. Проблема ушла.

На некоторых двигателях отсутствует выпускной коллектор. Газы из головки блока цилиндров выходят через одно отверстие. Со снятого нейтрализатора нужно удалить кожухи, второй датчик кислорода и трубку EGR.

Отрезаем верхнюю часть нейтрализатора. Повреждения сот невелики, но нужно восстановить эффективность очистки.

На место керамического блока ввариваем отрезок трубы с металлическим нейтрализатором. Корпус заварен. Но даже хорошо выполненные сварные швы всё же отличаются от заводских, сделанных сварочным автоматом.

Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет