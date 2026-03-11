На каких приборах экономят производители автомобилей — рейтинг «За рулем»
Речь не только об автомобилистах, которым не хватает информации или нужно заменить неисправные штатные указатели. Допприборами зачастую оснащают снегоходы, квадроциклы, самокаты, велосипеды и все виды водного транспорта: от байдарок до быстроходных глиссеров.
Кстати, на воде определение скорости всегда вызывало проблемы – до недавнего времени ее измеряли, прежде всего, относительно воды, а не берегов, и уточняли с помощью навигационных приборов.
Какие параметры интересны?
Автомобилистам чаще всего не хватает вольтметра, устанавливавшегося на некоторые отечественные машины и импортные внедорожники. Но сегодня обзавестись вольтметром проще простого: они встроены во многие зарядники для телефонов, вставляющиеся в гнездо прикуривателя.
Еще один параметр, который производители часто скрывают от пользователя, – температура охлаждающей жидкости (ОЖ). Параметр архиважный и для защиты от перегрева жарким летом, и для контроля прогрева холодной зимой.
На многих машинах имеется только лампа перегрева мотора или двухцветная индикация: мол, синий значок – мотор холодный, а красный – уже кипим! Да и там, где в щитке приборов есть стрелочный или электронный термометр, он зачастую отображает значения, далекие от реальности.
А вот многие дополнительные приборы как раз и показывают температуру мотора и напряжение. Информацию они могут брать со своего датчика температуры, который придется куда-то пристроить, или с разъема OBD-II. Некоторые приборы имеют расширенный набор показателей для конкретной модели.
Совсем другой принцип используют приборы, «слышащие голос с небес». Они измеряют скорость, время в пути, пройденное расстояние по сигналам глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS), среди которых ГЛОНАСС, GPS, Beidou, Galileo и другие.
Это полезно, когда данные о скорости и пути с колес либо недостоверны, либо просто отсутствуют. В частности, некорректными будут сигналы при использовании шин, сильно отличающихся от стандартных – например, огромных пневматиков низкого давления на Ниве или УАЗе. Многие квадроциклы и снегоходы вообще лишены спидометров.
Что касается водного транспорта, то применить на нем GNSS-спидометр – отличная идея. Это позволит уточнить оптимальный ходовой дифферент (меняя центровку) и даже получить кривую зависимости расхода топлива (в л/ч) от скорости, если есть возможность подсоединения диагностического оборудования.
Правда, есть одно «но»: в сегодняшних реалиях надежность работы GNSS-приборов в некоторых случаях труднопрогнозируема.
Дополнительные нештатные приборы – экспертиза «За рулем»
| Примерная цена 2000 ₽
Питание – по кабелю с разъемом USB-А. Ток потребления – 0,18 А. Прибор определяет скорость движения и величину пробега по спутниковым данным. Может предупреждать о превышении заданной скорости, причем этот порог можно изменять. Есть датчик освещенности для коррекции яркости дисплея. Проектора HUD нет. Устройство снабжено таймером, который каждый час показывает водителю, как давно он находится в движении. Производитель рекомендует для электросамокатов и велосипедов, но для них высок ток потребления.
Полезен для дальнобойщиков, но для скромного набора функций дороговат.
| Примерная цена 650 ₽
Отображает реальную скорость любого транспортного средства согласно информации с GNSS, причем заявленная частота обновления – 10 Гц (у смартфонов обычно 1 Гц). Скорость выводится на яркий зеленый дисплей, а вовсе не на проекционный экран (HUD). Питание – по кабелю с разъемом USB-А. Ток потребления устройства не превышает 50 мА, а потому даже небольшой пауэрбанк сможет долго снабжать устройство энергией на лодке или велосипеде.
Полезное устройство для тех, у кого спидометра нет в принципе.
| Примерная цена 2100 ₽
Несмотря на аббревиатуру HUD (Head-up Display, проекционный дисплей) этот спутниковый прибор работает только с обычным сегментным дисплеем. Предназначен для отображения скорости и ее отклонения от разрешенной, а также длительности и протяженности поездки. Есть часы и календарь. Питание – по кабелю с разъемом USB-А. Ток потребления – 0,2 А. Поможет уточнить показания спидометра на машине с нестандартными колесами.
Компактное невысокое устройство не затрудняет обзор и сможет разнообразить поездку.
| Примерная цена 1700 ₽
Несложный маршрутный компьютер, работающий через OBD-II с автомобилями моложе 2008 года. Исполнение сравнительно компактное, не будет затруднять обзор. Есть датчик освещенности, поэтому дисплей не будет слепить ночью. Проектора нет. Управление – неудобное, единственным поворотно-нажимным колесиком. Прибор отображает скорость, частоту вращения коленвала, температуру ОЖ, расход топлива, напряжение сети и другие параметры. Оснащен звуковым оповещением о превышении скорости, перегреве двигателя, низком напряжении и усталости водителя.
Можно использовать, учитывая сравнительно невысокую цену.
| Примерная цена 3100 ₽
Диагностический прибор с дисплеем диагональю 3,5 дюйма. Использует информацию со штатной диагностической колодки OBD-II и от спутников GNSS. Показывает скорость машины и сообщает о ее превышении, измеряет пробег и время движения, анализирует температуру ОЖ, давление на впуске, напряжение в бортсети, частоту вращения коленвала и другие данные. Используя спутники, показывает координаты, высоту над уровнем моря и азимут. Русского языка в меню нет в принципе, а при попытке переместиться на подуровни прибор «сваливается» на иероглифы.
Если сумеете всё настроить под себя, что весьма непросто, то прибор полезный.
| Примерная цена 2900 ₽
Прибор представляет собой простой маршрутный компьютер, работающий через колодку OBD-II с автомобилями, произведенными после 2008 года. Может показывать скорость, обороты, напряжение, температуру ОЖ, мгновенный и средний расход топлива, считывать и удалять коды неисправности. К недостаткам можно отнести маленький дисплей (проекции HUD на самом деле) и очень неудобное управление единственным поворотно-нажимным колесиком на задней стороне. Есть датчик света для коррекции яркости дисплея.
Некачественная альтернатива более продвинутым маршрутным компьютерам.
| Примерная цена 2800 ₽
Информацию прибор получает по OBD-II и со спутников GNSS. Может отображать скорость и пройденное расстояние, показывать температуру двигателя, напряжение в бортсети и частоту вращения коленвала, сообщать о расходе топлива, кодах неисправностей и тому подобном. При установке на панель приборов перекрывает обзор, проектора на стекло (HUD) и в помине нет. Может работать с протоколами OBD-II после 2008 года.
Серьезному водителю не очень подходит, но для легкого тюнинга – вполне.
| Примерная цена 1300 ₽
Цифровой указатель температуры ОЖ и бортового напряжения с выносным датчиком температуры. Есть разные варианты с разными резьбами на датчике – им можно заменить штатный. К прибору нужно только подать питание и разместить датчик температуры в нужном месте. Можно использовать для определения температуры моторного масла, если закрепить датчик в поддоне или переходнике под масляным фильтром. Показания можно проверить, «вскипятив» датчик отдельно от мотора. Указатель довольно крупный, он не вполне удобен для компактной установки.
Рекомендуем любителям покопаться в потрохах машины.
| Примерная цена 1700 ₽
Универсальный индикатор помимо измерения температуры может определять величину и время пробега, а также моточасы, подсчитывать среднюю скорость движения и средний расход топлива, считывать и удалять коды неисправности, сообщать информацию о режимах работы двигателя, предупреждать об отклонении важных параметров от нормы и так далее. Подключается к разъему OBD-II и работает практически со всеми автомобилями последних двух десятилетий выпуска. Имеет все функции маршрутного компьютера, но маленький дисплей индицирует один показатель. Листать маленькими кнопками бесконечную ленту на ходу невозможно – так и до аварии недалеко.
Понравится тем, кто обычно наблюдает один параметр и лишь иногда интересуется остальными.
| Примерная цена 1700 ₽
Предназначен для отображения температуры ОЖ, а также для считывания диагностических кодов. Подсоединяется к OBD-разъему автомобиля. Устройство работает на некоторых моделях марок Лада, Chevrolet, Ford, Kia, Nissan, Renault, Subaru, Toyota. При включении зажигания сразу же отображается температура ОЖ. При наличии кодов неисправностей в системе управления двигателем прибор способен показать их количество и бегущей строкой – буквенно-цифровые обозначения.
Рекомендовать не можем: функциональность небогатая, а цена не бросовая.
Альтернатива № 1
Потратив от 8000 рублей, можно приобрести полноценный бортовой компьютер. На крупный многоцветный дисплей легко вывести множество параметров, относящихся не только к двигателю, но и к автоматической коробке передач любого типа.
Устройство полностью русифицировано и не только здоровается по-русски, но и может предупреждать голосом о чрезмерном отклонении любых параметров. Это особенно полезно в городской толчее, когда на приборы и взглянуть некогда. Ошибки можно посмотреть и удалить.
Альтернатива № 2
Показать многочисленные параметры работы двигателя, а также информировать об ошибках и удалять их может диагностическая программа на вашем смартфоне. Для этого смартфон должен быть сопряжен с адаптером ELM327, установленным в разъем OBD-II. Для диагностики – удобно, а постоянно ехать со смартфоном, индицирующим температуру охлаждающей жидкости, – нет. Вдруг вам позвонят надолго, а мотор тут и закипит.
Сам по себе смартфон, конечно, может заменить и GNSS-спидометр. Но если нужна длительная индикация на водном мотоцикле или снегоходе, предпочтительнее использовать отдельный гаджет, а не рисковать телефоном, который в десять раз дороже.
Что выбрать?
Если вы – любитель строгости, минимализма и даже аскетизма, стоит выбрать компактную «таблетку» с индикатором температуры охлаждающей жидкости. Его цвет можно подобрать к цвету приборов автомобиля: пустячок, а приятно.
Для «тюнинга без границ» можно водрузить на переднюю панель более крупные приборы с большим количеством функций.
Отдельный интерес представляют низкие плоские GNSS-информаторы, которые предоставляют необычные функции. Они же могут быть установлены на катере или яхте.
Маленькие GNSS-спидометры можно установить даже на велосипед, электросамокат, квадроцикл, снегоход, а также на небольшую лодку или байдарку.
- Какие динамо-машины с ручным приводом могут оживить аккумулятор авто, узнайте тут.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм