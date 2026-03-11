#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как проверить срок лишения прав и вернуть водительское удостоверение
11 марта
Как проверить срок лишения прав и вернуть водительское удостоверение
Инструкция: как вовремя вернуть водительское...
Honda Fit
11 марта
Беспроблемная «японка» по цене Лады Гранты — современная, стильная и выносливая
Эксперт Виноградов считает, что Honda Fit с...
На каких приборах экономят производители автомобилей — рейтинг «За рулем»
11 марта
На каких приборах экономят производители автомобилей — рейтинг «За рулем»
Эксперты испытали нештатные спидометры и другие...

На каких приборах экономят производители автомобилей — рейтинг «За рулем»

Эксперты испытали нештатные спидометры и другие приборы, необходимые водителям

Речь не только об автомобилистах, которым не хватает информации или нужно заменить неисправные штатные указатели. Допприборами зачастую оснащают снегоходы, квадроциклы, самокаты, велосипеды и все виды водного транспорта: от байдарок до быстроходных глиссеров.

Рекомендуем
Этот надежный корейский седан С‑класса от 1,6 млн не уступит «японцам»

Кстати, на воде определение скорости всегда вызывало проблемы – до недавнего времени ее измеряли, прежде всего, относительно воды, а не берегов, и уточняли с помощью навигационных приборов.

Какие параметры интересны?

Автомобилистам чаще всего не хватает вольтметра, устанавливавшегося на некоторые отечественные машины и импортные внедорожники. Но сегодня обзавестись вольтметром проще простого: они встроены во многие зарядники для телефонов, вставляющиеся в гнездо прикуривателя.

Еще один параметр, который производители часто скрывают от пользователя, – температура охлаждающей жидкости (ОЖ). Параметр архиважный и для защиты от перегрева жарким летом, и для контроля прогрева холодной зимой.

ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Мы выбрали лучшие гаджеты и аксессуары, которые пригодятся каждому водителю.
СМОТРЕТЬ
ПОДБОРКУ

На многих машинах имеется только лампа перегрева мотора или двухцветная индикация: мол, синий значок – мотор холодный, а красный – уже кипим! Да и там, где в щитке приборов есть стрелочный или электронный термометр, он зачастую отображает значения, далекие от реальности.

Рекомендуем
Как проверить и настроить авто со смартфона

А вот многие дополнительные приборы как раз и показывают температуру мотора и напряжение. Информацию они могут брать со своего датчика температуры, который придется куда-то пристроить, или с разъема OBD-II. Некоторые приборы имеют расширенный набор показателей для конкретной модели.

Совсем другой принцип используют приборы, «слышащие голос с небес». Они измеряют скорость, время в пути, пройденное расстояние по сигналам глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS), среди которых ГЛОНАСС, GPS, Beidou, Galileo и другие.

Это полезно, когда данные о скорости и пути с колес либо недостоверны, либо просто отсутствуют. В частности, некорректными будут сигналы при использовании шин, сильно отличающихся от стандартных – например, огромных пневматиков низкого давления на Ниве или УАЗе. Многие квадроциклы и снегоходы вообще лишены спидометров.

Рекомендуем
Онлайн-навигаторы 2026 — у них есть функции, о которых мало кто знает!

Что касается водного транспорта, то применить на нем GNSS-спидометр – отличная идея. Это позволит уточнить оптимальный ходовой дифферент (меняя центровку) и даже получить кривую зависимости расхода топлива (в л/ч) от скорости, если есть возможность подсоединения диагностического оборудования.

Правда, есть одно «но»: в сегодняшних реалиях надежность работы GNSS-приборов в некоторых случаях труднопрогнозируема.

Дополнительные нештатные приборы – экспертиза «За рулем»

C80 GPS HUD
C80 GPS HUD

Примерная цена 2000 ₽
Питание – по кабелю с разъемом USB-А. Ток потребления – 0,18 А. Прибор определяет скорость движения и величину пробега по спутниковым данным. Может предупреждать о превышении заданной скорости, причем этот порог можно изменять. Есть датчик освещенности для коррекции яркости дисплея. Проектора HUD нет. Устройство снабжено таймером, который каждый час показывает водителю, как давно он находится в движении. Производитель рекомендует для электросамокатов и велосипедов, но для них высок ток потребления.
Полезен для дальнобойщиков, но для скромного набора функций дороговат.

GPS-спидометр HUD универсальный
GPS-спидометр HUD универсальный

Примерная цена 650 ₽
Отображает реальную скорость любого транспортного средства согласно информации с GNSS, причем заявленная частота обновления – 10 Гц (у смартфонов обычно 1 Гц). Скорость выводится на яркий зеленый дисплей, а вовсе не на проекционный экран (HUD). Питание – по кабелю с разъемом USB-А. Ток потребления устройства не превышает 50 мА, а потому даже небольшой пауэрбанк сможет долго снабжать устройство энергией на лодке или велосипеде.
Полезное устройство для тех, у кого спидометра нет в принципе.

HUD G19 GPS-спидометр
HUD G19 GPS-спидометр

Примерная цена 2100 ₽
Несмотря на аббревиатуру HUD (Head-up Display, проекционный дисплей) этот спутниковый прибор работает только с обычным сегментным дисплеем. Предназначен для отображения скорости и ее отклонения от разрешенной, а также длительности и протяженности поездки. Есть часы и календарь. Питание – по кабелю с разъемом USB-А. Ток потребления – 0,2 А. Поможет уточнить показания спидометра на машине с нестандартными колесами.
Компактное невысокое устройство не затрудняет обзор и сможет разнообразить поездку.

OBD HUD B3
OBD HUD B3

Примерная цена 1700 ₽
Несложный маршрутный компьютер, работающий через OBD-II с автомобилями моложе 2008 года. Исполнение сравнительно компактное, не будет затруднять обзор. Есть датчик освещенности, поэтому дисплей не будет слепить ночью. Проектора нет. Управление – неудобное, единственным поворотно-нажимным колесиком. Прибор отображает скорость, частоту вращения коленвала, температуру ОЖ, расход топлива, напряжение сети и другие параметры. Оснащен звуковым оповещением о превышении скорости, перегреве двигателя, низком напряжении и усталости водителя.
Можно использовать, учитывая сравнительно невысокую цену.

OBD Р22 – интеллектуальный цифровой измеритель
OBD Р22 – интеллектуальный цифровой измеритель

Примерная цена 3100 ₽
Диагностический прибор с дисплеем диагональю 3,5 дюйма. Использует информацию со штатной диагностической колодки OBD-II и от спутников GNSS. Показывает скорость машины и сообщает о ее превышении, измеряет пробег и время движения, анализирует температуру ОЖ, давление на впуске, напряжение в бортсети, частоту вращения коленвала и другие данные. Используя спутники, показывает координаты, высоту над уровнем моря и азимут. Русского языка в меню нет в принципе, а при попытке переместиться на подуровни прибор «сваливается» на иероглифы.
Если сумеете всё настроить под себя, что весьма непросто, то прибор полезный.

OBD Smart digital motor HUD
OBD Smart digital motor HUD

Примерная цена 2900 ₽
Прибор представляет собой простой маршрутный компьютер, работающий через колодку OBD-II с автомобилями, произведенными после 2008 года. Может показывать скорость, обороты, напряжение, температуру ОЖ, мгновенный и средний расход топлива, считывать и удалять коды неисправности. К недостаткам можно отнести маленький дисплей (проекции HUD на самом деле) и очень ­неудобное управление единственным поворотно-нажимным колесиком на задней ­стороне. Есть датчик света для коррекции яркости дисплея.
Некачественная альтернатива более продвинутым маршрутным компьютерам.

Stemkid HUD H6 – автомобильный бортовой компьютер
Stemkid HUD H6 – автомобильный бортовой компьютер

Примерная цена 2800 ₽
Информацию прибор получает по OBD-II и со спутников GNSS. Может отображать скорость и пройденное расстояние, показывать температуру двигателя, напряжение в бортсети и частоту вращения коленвала, сообщать о расходе топлива, кодах неисправностей и тому подобном. При установке на панель приборов перекрывает обзор, проектора на стекло (HUD) и в помине нет. Может работать с протоколами OBD-II после 2008 года.
Серьезному водителю не очень подходит, но для легкого тюнинга – вполне.

Измеритель температуры и напряжения с датчиком
Измеритель температуры и напряжения с датчиком

Примерная цена 1300 ₽
Цифровой указатель температуры ОЖ и бортового напряжения с выносным датчиком температуры. Есть разные варианты с разными резьбами на датчике – им можно заменить штатный. К прибору нужно только подать питание и разместить датчик температуры в нужном месте. Можно использовать для определения температуры моторного масла, если закрепить датчик в поддоне или переходнике под масляным фильтром. Показания можно проверить, «вскипятив» датчик отдельно от мотора. Указатель довольно крупный, он не вполне удобен для компактной установки.
Рекомендуем любителям покопаться в потрохах машины.

Индикатор температуры двигателя с функциями бортового компьютера
Индикатор температуры двигателя с функциями бортового компьютера

Примерная цена 1700 ₽
Универсальный индикатор помимо измерения температуры может определять величину и время пробега, а также моточасы, подсчитывать среднюю скорость движения и средний расход топлива, считывать и удалять коды неисправности, сообщать информацию о режимах работы двигателя, предупреждать об отклонении важных параметров от нормы и так далее. Подключается к разъему OBD-II и работает практически со всеми автомобилями последних двух десятилетий выпуска. Имеет все функции маршрутного компьютера, но маленький дисплей индицирует один показатель. Листать маленькими кнопками бесконечную ленту на ходу невозможно – так и до аварии недалеко.
Понравится тем, кто обычно наблюдает один параметр и лишь иногда интересуется остальными.

Цифровой индикатор температуры с функцией диагностики
Цифровой индикатор температуры с функцией диагностики

Примерная цена 1700 ₽
Предназначен для отображения температуры ОЖ, а также для считывания диагностических кодов. Подсоединяется к OBD-разъему автомобиля. Устройство работает на некоторых моделях марок Лада, Chevrolet, Ford, Kia, Nissan, Renault, Subaru, Toyota. При включении зажигания сразу же отображается температура ОЖ. При наличии кодов неисправностей в системе управления двигателем прибор способен показать их количество и бегущей строкой – буквенно-цифровые обозначения.
Рекомендовать не можем: функциональность небогатая, а цена не бросовая.

Альтернатива № 1

Потратив от 8000 рублей, можно приобрести полноценный бортовой компьютер. На крупный многоцветный дисплей легко вывести множество параметров, относящихся не только к двигателю, но и к автоматической коробке передач любого типа.

Устройство полностью русифицировано и не только здоровается по-русски, но и может предупреждать голосом о чрезмерном отклонении любых параметров. Это особенно полезно в городской толчее, когда на приборы и взглянуть некогда. Ошибки можно посмотреть и удалить.

На каких приборах экономят производители автомобилей — рейтинг «За рулем»

Альтернатива № 2

Показать многочисленные параметры работы двигателя, а также информировать об ошибках и удалять их может диагностическая программа на вашем смартфоне. Для этого смартфон должен быть сопряжен с адаптером ELM327, установленным в разъем OBD-II. Для диагностики – удобно, а постоянно ехать со смартфоном, индицирующим температуру охлаждающей жидкости, – нет. Вдруг вам позвонят надолго, а мотор тут и закипит.

Сам по себе смартфон, конечно, может заменить и GNSS-спидометр. Но если нужна длительная индикация на водном мотоцикле или снегоходе, предпочтительнее использовать отдельный гаджет, а не рисковать телефоном, который в десять раз дороже.

На каких приборах экономят производители автомобилей — рейтинг «За рулем»

Что выбрать?

Если вы – любитель строгости, минимализма и даже аскетизма, стоит выбрать компактную «таблетку» с индикатором температуры охлаждающей жидкости. Его цвет можно подобрать к цвету приборов автомобиля: пустячок, а приятно.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Бывший завод GM в Шушарах перезапустят для выпуска кроссоверов...
С 1 сентября 2026 года процедура техосмотра в России изменится из-за...
Мотор V8 и передний привод – какой чуть не стала Волга

Для «тюнинга без границ» можно водрузить на переднюю панель более крупные приборы с большим количеством функций.

Рекомендуем
Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

Отдельный интерес представляют низкие плоские GNSS-информаторы, которые предоставляют необычные функции. Они же могут быть установлены на катере или яхте.

Маленькие GNSS-спидометры можно установить даже на велосипед, электросамокат, квадроцикл, снегоход, а также на небольшую лодку или ­байдарку.

  • Какие динамо-машины с ручным приводом могут оживить аккумулятор авто, узнайте тут.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Ревин Алексей
Колодочкин Михаил
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 32
11.03.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0