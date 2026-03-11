На каких приборах экономят производители автомобилей — рейтинг «За рулем»

Эксперты испытали нештатные спидометры и другие приборы, необходимые водителям

Речь не только об автомобилистах, которым не хватает информации или нужно заменить неисправные штатные указатели. Допприборами зачастую оснащают снегоходы, квадроциклы, самокаты, велосипеды и все виды водного транспорта: от байдарок до быстроходных глиссеров.

Кстати, на воде определение скорости всегда вызывало проблемы – до недавнего времени ее измеряли, прежде всего, относительно воды, а не берегов, и уточняли с помощью навигационных приборов.

Какие параметры интересны?

Автомобилистам чаще всего не хватает вольтметра, устанавливавшегося на некоторые отечественные машины и импортные внедорожники. Но сегодня обзавестись вольтметром проще простого: они встроены во многие зарядники для телефонов, вставляющиеся в гнездо прикуривателя.

Еще один параметр, который производители часто скрывают от пользователя, – температура охлаждающей жидкости (ОЖ). Параметр архиважный и для защиты от перегрева жарким летом, и для контроля прогрева холодной зимой.

На многих машинах имеется только лампа перегрева мотора или двухцветная индикация: мол, синий значок – мотор холодный, а красный – уже кипим! Да и там, где в щитке приборов есть стрелочный или электронный термометр, он зачастую отображает значения, далекие от реальности.

А вот многие дополнительные приборы как раз и показывают температуру мотора и напряжение. Информацию они могут брать со своего датчика температуры, который придется куда-то пристроить, или с разъема OBD-II. Некоторые приборы имеют расширенный набор показателей для конкретной модели.

Совсем другой принцип используют приборы, «слышащие голос с небес». Они измеряют скорость, время в пути, пройденное расстояние по сигналам глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS), среди которых ГЛОНАСС, GPS, Beidou, Galileo и другие.

Это полезно, когда данные о скорости и пути с колес либо недостоверны, либо просто отсутствуют. В частности, некорректными будут сигналы при использовании шин, сильно отличающихся от стандартных – например, огромных пневматиков низкого давления на Ниве или УАЗе. Многие квадроциклы и снегоходы вообще лишены спидометров.

Что касается водного транспорта, то применить на нем GNSS-спидометр – отличная идея. Это позволит уточнить оптимальный ходовой дифферент (меняя центровку) и даже получить кривую зависимости расхода топлива (в л/ч) от скорости, если есть возможность подсоединения диагностического оборудования.

Правда, есть одно «но»: в сегодняшних реалиях надежность работы GNSS-приборов в некоторых случаях труднопрогнозируема.

Дополнительные нештатные приборы – экспертиза «За рулем»

C80 GPS HUD Примерная цена 2000 ₽

Питание – по кабелю с разъемом USB-А. Ток потребления – 0,18 А. Прибор определяет скорость движения и величину пробега по спутниковым данным. Может предупреждать о превышении заданной скорости, причем этот порог можно изменять. Есть датчик освещенности для коррекции яркости дисплея. Проектора HUD нет. Устройство снабжено таймером, который каждый час показывает водителю, как давно он находится в движении. Производитель рекомендует для электросамокатов и велосипедов, но для них высок ток потребления.

Полезен для дальнобойщиков, но для скромного набора функций дороговат. GPS-спидометр HUD универсальный Примерная цена 650 ₽

Отображает реальную скорость любого транспортного средства согласно информации с GNSS, причем заявленная частота обновления – 10 Гц (у смартфонов обычно 1 Гц). Скорость выводится на яркий зеленый дисплей, а вовсе не на проекционный экран (HUD). Питание – по кабелю с разъемом USB-А. Ток потребления устройства не превышает 50 мА, а потому даже небольшой пауэрбанк сможет долго снабжать устройство энергией на лодке или велосипеде.

Полезное устройство для тех, у кого спидометра нет в принципе.

HUD G19 GPS-спидометр Примерная цена 2100 ₽

Несмотря на аббревиатуру HUD (Head-up Display, проекционный дисплей) этот спутниковый прибор работает только с обычным сегментным дисплеем. Предназначен для отображения скорости и ее отклонения от разрешенной, а также длительности и протяженности поездки. Есть часы и календарь. Питание – по кабелю с разъемом USB-А. Ток потребления – 0,2 А. Поможет уточнить показания спидометра на машине с нестандартными колесами.

Компактное невысокое устройство не затрудняет обзор и сможет разнообразить поездку. OBD HUD B3 Примерная цена 1700 ₽

Несложный маршрутный компьютер, работающий через OBD-II с автомобилями моложе 2008 года. Исполнение сравнительно компактное, не будет затруднять обзор. Есть датчик освещенности, поэтому дисплей не будет слепить ночью. Проектора нет. Управление – неудобное, единственным поворотно-нажимным колесиком. Прибор отображает скорость, частоту вращения коленвала, температуру ОЖ, расход топлива, напряжение сети и другие параметры. Оснащен звуковым оповещением о превышении скорости, перегреве двигателя, низком напряжении и усталости водителя.

Можно использовать, учитывая сравнительно невысокую цену.

OBD Р22 – интеллектуальный цифровой измеритель Примерная цена 3100 ₽

Диагностический прибор с дисплеем диагональю 3,5 дюйма. Использует информацию со штатной диагностической колодки OBD-II и от спутников GNSS. Показывает скорость машины и сообщает о ее превышении, измеряет пробег и время движения, анализирует температуру ОЖ, давление на впуске, напряжение в бортсети, частоту вращения коленвала и другие данные. Используя спутники, показывает координаты, высоту над уровнем моря и азимут. Русского языка в меню нет в принципе, а при попытке переместиться на подуровни прибор «сваливается» на иероглифы.

Если сумеете всё настроить под себя, что весьма непросто, то прибор полезный. OBD Smart digital motor HUD Примерная цена 2900 ₽

Прибор представляет собой простой маршрутный компьютер, работающий через колодку OBD-II с автомобилями, произведенными после 2008 года. Может показывать скорость, обороты, напряжение, температуру ОЖ, мгновенный и средний расход топлива, считывать и удалять коды неисправности. К недостаткам можно отнести маленький дисплей (проекции HUD на самом деле) и очень ­неудобное управление единственным поворотно-нажимным колесиком на задней ­стороне. Есть датчик света для коррекции яркости дисплея.

Некачественная альтернатива более продвинутым маршрутным компьютерам.

Stemkid HUD H6 – автомобильный бортовой компьютер Примерная цена 2800 ₽

Информацию прибор получает по OBD-II и со спутников GNSS. Может отображать скорость и пройденное расстояние, показывать температуру двигателя, напряжение в бортсети и частоту вращения коленвала, сообщать о расходе топлива, кодах неисправностей и тому подобном. При установке на панель приборов перекрывает обзор, проектора на стекло (HUD) и в помине нет. Может работать с протоколами OBD-II после 2008 года.

Серьезному водителю не очень подходит, но для легкого тюнинга – вполне. Измеритель температуры и напряжения с датчиком Примерная цена 1300 ₽

Цифровой указатель температуры ОЖ и бортового напряжения с выносным датчиком температуры. Есть разные варианты с разными резьбами на датчике – им можно заменить штатный. К прибору нужно только подать питание и разместить датчик температуры в нужном месте. Можно использовать для определения температуры моторного масла, если закрепить датчик в поддоне или переходнике под масляным фильтром. Показания можно проверить, «вскипятив» датчик отдельно от мотора. Указатель довольно крупный, он не вполне удобен для компактной установки.

Рекомендуем любителям покопаться в потрохах машины.

Индикатор температуры двигателя с функциями бортового компьютера Примерная цена 1700 ₽

Универсальный индикатор помимо измерения температуры может определять величину и время пробега, а также моточасы, подсчитывать среднюю скорость движения и средний расход топлива, считывать и удалять коды неисправности, сообщать информацию о режимах работы двигателя, предупреждать об отклонении важных параметров от нормы и так далее. Подключается к разъему OBD-II и работает практически со всеми автомобилями последних двух десятилетий выпуска. Имеет все функции маршрутного компьютера, но маленький дисплей индицирует один показатель. Листать маленькими кнопками бесконечную ленту на ходу невозможно – так и до аварии недалеко.

Понравится тем, кто обычно наблюдает один параметр и лишь иногда интересуется остальными. Цифровой индикатор температуры с функцией диагностики Примерная цена 1700 ₽

Предназначен для отображения температуры ОЖ, а также для считывания диагностических кодов. Подсоединяется к OBD-разъему автомобиля. Устройство работает на некоторых моделях марок Лада, Chevrolet, Ford, Kia, Nissan, Renault, Subaru, Toyota. При включении зажигания сразу же отображается температура ОЖ. При наличии кодов неисправностей в системе управления двигателем прибор способен показать их количество и бегущей строкой – буквенно-цифровые обозначения.

Рекомендовать не можем: функциональность небогатая, а цена не бросовая.

Альтернатива № 1 Потратив от 8000 рублей, можно приобрести полноценный бортовой компьютер. На крупный многоцветный дисплей легко вывести множество параметров, относящихся не только к двигателю, но и к автоматической коробке передач любого типа. Устройство полностью русифицировано и не только здоровается по-русски, но и может предупреждать голосом о чрезмерном отклонении любых параметров. Это особенно полезно в городской толчее, когда на приборы и взглянуть некогда. Ошибки можно посмотреть и удалить. Альтернатива № 2 Показать многочисленные параметры работы двигателя, а также информировать об ошибках и удалять их может диагностическая программа на вашем смартфоне. Для этого смартфон должен быть сопряжен с адаптером ELM327, установленным в разъем OBD-II. Для диагностики – удобно, а постоянно ехать со смартфоном, индицирующим температуру охлаждающей жидкости, – нет. Вдруг вам позвонят надолго, а мотор тут и закипит. Сам по себе смартфон, конечно, может заменить и GNSS-спидометр. Но если нужна длительная индикация на водном мотоцикле или снегоходе, предпочтительнее использовать отдельный гаджет, а не рисковать телефоном, который в десять раз дороже.

Что выбрать?

Если вы – любитель строгости, минимализма и даже аскетизма, стоит выбрать компактную «таблетку» с индикатором температуры охлаждающей жидкости. Его цвет можно подобрать к цвету приборов автомобиля: пустячок, а приятно.

Для «тюнинга без границ» можно водрузить на переднюю панель более крупные приборы с большим количеством функций.

Отдельный интерес представляют низкие плоские GNSS-информаторы, которые предоставляют необычные функции. Они же могут быть установлены на катере или яхте.

Маленькие GNSS-спидометры можно установить даже на велосипед, электросамокат, квадроцикл, снегоход, а также на небольшую лодку или ­байдарку.

