Недорогие безлимитные пауэрбанки — они точно вырабатывают энергию? Проверили!

Стало известно, какие динамо-машины с ручным приводом могут оживить аккумулятор авто

Эти устройства называют по-разному – безлимитный пауэрбанк, ручной динамо-генератор, переносная динамо-машина и так далее. Их отличительная черта – способность вырабатывать электроэнергию подобно автомобильному генератору. Только крутить вал приходится не двигателю внутреннего сгорания, а человеку.

Из очевидных плюсов – независимость от внешних факторов, что крайне важно в нынешнюю переменчивую погоду. Из минусов – очень низкий КПД. Процедура чем-то напоминает добычу огня трением, только вместо появления язычков пламени здесь придется ожидать, например, пробуждения севшего мобильника.

Интересно, а можно ли подобным образом оживить не только смартфон, но и разряженную АКБ автомобиля?

Для экспертизы мы приобрели шесть « зарядников с рукоятками» – истинное название каждого скрывалось за китайскими иероглифами. Цель: оценить энергетические возможности каждого из них и прикинуть, нужно ли такое устройство автовладельцу.

Что и как проверяли?

Быстро стало ясно, что четыре устройства из шести содержат встроенные аккумуляторы, а потому их возможность работать в режиме пауэрбанка сомнений не вызывает.

Но нас, в первую очередь, интересовала возможность именно ручной подзарядки. Поэтому поступили так: у всех изделий поочередно проверили выходные параметры, а затем для упомянутой четверки повторили замеры, предварительно разрядив аккумуляторы, чтобы определить полезность динамо-машинок.

При испытаниях все устройства проверяли со смартфонами, аккумулятором от бесперебойника и с автомобильными лампами разной мощности.

Для проверки энергопотоков использовали стандартные тестеры, а на гнездах USB, где напряжение не превышало 5 В, дополнительно привлекли китайский специализированный тестер USB, подключаемый в разрыв между источником и нагрузкой. Точность показаний китайского изделия предварительно уточнили поверенным мультиметром.

Устройство Gulley XD‑220 может поделиться высоким напряжением постоянного тока свыше 220 В. Для бытового светодиодного светильника – то, что надо. Лампа накаливания оказалась для Gulley XD‑220 не по зубам: тока не хватило.

В качестве нагрузок использовали смартфоны двух моделей, аккумулятор от бесперебойного блока питания, а также автомобильные лампы и сетевые светильники. Последние потребовались потому, что одно из устройств обещало выдавать напряжение порядка 220 В для освещения помещения при отсутствии иных источников энергии.

Забавная коробочка – тестер USB – показывает параметры зарядного процесса. Чтобы оживить смартфон подобным образом, в среднем, потребуется примерно час.

Наконец, для оценки работоспособности одного из гаджетов потребовалась… сигарета! Дело в том, что в набор его функций попал прикуриватель.

Динамо-машинки — участницы испытаний «За рулем»

Артикул 3117656191 Примерная цена 3200 ₽

Самая необычная для подобных устройств функция – прикуриватель! Корпус – алюминиевый, прибор больше смахивает на некий встраиваемый блок, чем на самостоятельное изделие. Есть фонарик и радиоприемник. Параметры встроенного аккумулятора – 3,7 В, 1000 мА·ч. При зарядке внешнего потребителя выдает 4,9 В при 0,49 А – примерно столько и обещано инструкцией. В ней же есть забавная фраза: «зарядка с помощью ручного привода подходит только для экстренного использования при отключении электроэнергии, на улице и в других случаях, и ее не рекомендуется использовать в качестве обычного мобильного источника питания».

Забавная игрушка – не более. Bronistav HY-2203 Примерная цена 4100 ₽

Изюминка – наличие солнечной батареи в дополнение к «зарядной рукоятке». Инструкция обещает набор заряда до 10 000 мА·ч в течение 12–18 часов. Полная заявленная емкость – 30 000 мА·ч. Входы – USB Type-B (micro-USB), выходы – USB Type-A и Type-C. В комплект входят коротенькие провода с разъемами micro-USB, Type-C и Lighting на выходе. Есть многофункциональный фонарик и даже компас. На выходе нам удалось получить ток 0,85 А при напряжении 5,1 В. Но до «автомобильных» 12 В добраться не удалось, хотя инструкция и намекала на то, что на выходе USB Type-A это возможно. Впрочем, АКБ таким образом не подзарядить – нужен хотя бы специальный разъем.

Если бы производители доработали свое устройство подобным образом – цены бы такому бустеру не было. Неплохой пауэрбанк.

Comfiamo Примерная цена 700 ₽

Продавалось в жалком пакетике без инструкции: пришлось искать информацию в интернете. Обещаны были 5,5 В и 600 мА. Есть светодиодик – наверное, это аварийное освещение. Инструкция на сайте посоветовала для начала «встряхнуть устройство». Впрочем, это не помогло: наш экземпляр работать отказался. Ради интереса разобрали – жалкое зрелище…

Не покупать! Goso F20 Примерная цена 4200 ₽

Заявленная мощность – 20 Вт: это похоже на правду. Максимальная сила тока обратно пропорциональна напряжению: при 3 В она составляет около 6 А, а при 15 В – примерно 1,3 А. Это единственное устройство в нашей выборке, которое хоть как-то может подзарядить не только смартфон, но и АКБ. Встроенного аккумулятора в изделии нет, поэтому его предварительная зарядка исключена. Соответственно, для ленивых пользователей не годится. Нам в ходе испытаний удалось получить ток величиной 1,85 А при напряжении примерно 13 В, однако крутить рукоятку при этом приходилось с запредельной частотой на грани фола – так быстро отвалятся то ли руки, то ли рукоятка… Однако в трудной ситуации все-таки может помочь.

Для автовладельца – вариант на крайний случай.

Gulley XD-220 Примерная цена 9500 ₽

Дорогущее устройство массой 1,4 кг, казалось бы, должно выдавать энергию на любой вкус, но – увы. Встроенная литиевая батарея емкостью 6600 мА·ч обеспечила нам 5,1 В при 0,8 А, а также… почти 300 В постоянного напряжения! Этикетка обещала 220 В. Лампа накаливания кое-как загорелась в четверть накала, зато светодиодный стационарный светильник заработал вполне приемлемо. Но вот 12 В получить не удалось – ни с динамо-машиной, ни без нее. Да и выходные разъемы к общению с подкапотным пространством не располагали.

Устройство для дома или дачи. KilNex Volt Примерная цена2300 ₽

Радиоприемник AM/FM, фонарик, сирена на 120 дБ – и всё это с ручным генератором. Есть встроенная батарея (3,7 В, 480 мА·ч). Для подзарядки внешних устройств обещаны 5 В при 0,4 А – мы намерили 4,8 В при 0,3 А. Для охотников и рыболовов – забавная игрушка, а вот чисто для автомобильных дел почти что бесполезна.

Забавная игрушка.

Результаты

Общее впечатление скорее негативное. И дело не в том, что «аварийная зарядка» Comfiamo вообще отказалась работать. Просто все «зарядники» на поверку оказались немножко «игрушечными».

Судите сами.

Устройство Bronistav HY‑2203, снабженное солнечной батареей, укомплектованное многочисленными кабелями, а также имеющее компас, в итоге так и не выдало 12 В. Да и как подключать к АКБ зарядное устройство, оснащенное только разъемами формата USB? Хотя по всем остальным признакам это одно из лучших устройств в нашей выборке, для автомобилиста оно почти бесполезно.

В солидном устройстве Bronistav HY‑2203 даже переходники имеют свои штатные места. Пауэрбанку Bronistav HY‑2203 до идеала не хватило способности подзаряжать ­автомобильную АКБ.

Устройство Goso F20 оказалось единственным, способным выдавать напряжение порядка 12–13 В. Правда, его разъемы тоже неудобные, да еще и хлипкие, однако ток силой 1,85 А мы при этом все-таки получили. Причем это было достигнуто исключительно энергичным вращением приводной рукоятки: встроенного аккумулятора здесь вообще нет. Что ж, если АКБ разряжена не «в ноль», а до 11,5 В, то за час интенсивной работы можно надеяться на то, что она сумеет-таки провернуть коленвал и пустить двигатель.

Черную неработающую коробочку Comfiamo разобрали: ну очень неряшливо смотрится! Такое просто обязано не работать…

Безымянное устройство, описываемое только номером артикула 3117656191, выделяется необычной внешностью – эдакий негабаритный кусочек терминатора, который в карман не положишь. Есть радиоприемник, фонарик и даже прикуриватель, но на какого потребителя это рассчитано? А ручную зарядку рекомендовано использовать только по необходимости… По сути – пауэрбанк с не самыми нужными опциями.

Встроенного аккумулятора в Goso F20 нет. Не хотите крутить рукоятку – не будет вам электричества.

Если вам нужна мобильная сирена, то KilNex Volt имеет именно такую функцию. А еще есть фонарик и всеволновый приемничек. Кстати, это единственное устройство в нашей выборке, где указана производительность ручной крутилки: 3 мА·ч/мин. Если хотите набрать амперчас, то придется поработать… правильно – пять часов.

Главное разочарование – Gulley XD‑220. Солидный внешний вид, казалось бы, говорит о возможности поработать и с автомобильной батареей, но нам это не удалось. Стандартные выходы USB и… 220 В, причем постоянного тока! Это позволяет зажечь стационарный светодиодный светильник и пользоваться им несколько часов, но нам-то больше хотелось оживить ­подсевшую АКБ.

Вердикт

Даже десятка оборотов рукоятки любого подобного устройства не хватит примерно ни на что. Чтобы ненадолго зажечь фонарик, придется покрутить ее хотя бы несколько минут, а для оживления разряженного смартфона потребуется примерно час.

Пять устройств из нашей выборки оказались, в общем-то, работоспособными, но эта «работа» – поморгать фонариком, послушать радио и так далее.

Больше других нам понравился Bronistav HY‑2203, по сути обычный пауэрбанк, которому рукоятка не больно-то и нужна.

Выделим также Goso F20, который в экстренной ситуации хотя бы попытается закачать небольшой заряд в подсевшую авто­мобильную батарею.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СОЛДАТ В годы Великой Отечественной войны в СССР поставлялась американская радиостанция V‑100‑B с ручными генераторами EICOR 4515–1, условно называемыми «солдат-моторами». При вращении с частотой 50 об/мин устройство выдавало напряжения величиной 3,6 В (ток до 6 А) и 250 В (ток до 40 мА). Работало же!

