Рейтинг бустеров: 5 самых дешевых пусковых устройств на АлиЭкспресс

Пусковые устройства для авто сливают за копейки на известном маркетплейсе

Зимой в морозы или после долгого простоя машины аккумулятор может подвести и не запустить двигатель. Просить помощи у соседей по парковке или вызывать эвакуатор – это вчерашний день. Современное решение – компактный бустер (пусковое устройство), который запустит двигатель.

Мы отобрали на АлиЭкспресс 5 самых бюджетных вариантов, которые спасут в экстренной ситуации. Все они многофункциональны: заряжают гаджеты, имеют фонарик и подходят для бензиновых и дизельных моторов.

5-е место. Самый стильный бустер для ежедневного использования (3473 руб.)

GKFLY High Power 4000 A с батареей емкостью 16000 мАч (59,6 Вт·ч) запускает бензиновые двигатели рабочим объемом до 6,5 л и дизели объемом до 4,5 л – этого хватает для большинства современных автомобилей. Главными особенностями являются: пиковый ток 4000 A, сверхкомпактный корпус весом всего 400 г, поддержка быстрой зарядки, power bank, надежный фонарик и все виды защит от неправильных подключений. Отличный вариант для тех, кто ценит минимализм и не хочет возить «кирпич» в багажнике.

Плюсы: легкость и компактность – рекордная в своем классе, выгодная цена, универсальные функции.

Минусы: мощность ниже, чем у бустеров из топ-3 (ниже), в сильный мороз может потребоваться предварительный прогрев устройства.

4-е место. Лучший бустер с компрессором по соотношению цена/качество (2847 руб.)

Бустер GKFLY 4000 A оснащен встроенным компрессором. Есть две версии: с пиковым током 4000 A и 7000 А (этот вариант стоит 3187 руб.). Батарея выдерживает более 3000 циклов заряда-разряда, а вес ее составляет всего 410 г. Устройство выручит с подкачкой шин, есть также быстрая USB-зарядка, яркий фонарик. У прибора высокий рейтинг – 4,7 (на основе десятков отзывов). Бустер имеет полную защиту от всех типичных ошибок подключения.

Плюсы: долговечность батареи, компрессор в комплекте, очень хорошие отзывы покупателей.

Минусы: чуть меньше мощности, чем у лидера рейтинга, зарядка занимает 5–6 часов.

3-е место. Пусковое устройство с компрессором для зимы (2559 руб.)

Бустер GKFLY 4 в 1 (4000 A, емкость аккумулятора: 59,2 Втч). Есть встроенный воздушный компрессор (до 10 бар) для подкачки колес, большой LCD-дисплей, несколько USB-портов, мощный фонарик. Работает в диапазоне температур от -20°C до +60°C – отличный выбор для российской зимы и дальних поездок.

Плюсы: пусковая мощность, встроенный компрессор, надежность в мороз.

Минусы: заметно тяжелее (800 г) и дороже остальных устройств, габариты достаточно большие (210х134х50 мм).

2-е место. Самый мощный бустер (6859 руб.)

Устройство Yaber Auto Jump Starter имеет пиковый ток 6000 A (1мощность 50 Вт). Фонарик до 600 люмен. В отзывах пользователи, которые уже купили такое устройство и испробовали его, отмечают: «Крутит резво, заводит отлично. Чувствуется хороший запас мощности...», а также «Сделано всё очень качественно. Бустер производит впечатление очень дорогого продукта».

Плюсы: высокая автономность, несколько USB-кабелей в комплекте, мощность устройства.

Минусы: заряжается долго (5–7 часов), в отзывах иногда упоминают нагрев при максимальной нагрузке.

1-е место. Самый компактный, легкий и доступный бустер для города (1695 руб.)

Первый в нашем топе – легкий (всего 280 г) и недорогой бустер GKFLY с пиковым током 1200 A. Он рассчитан на бензиновые двигатели рабочим объемом до 5 л и дизельные до 3 л – идеально для большинства городских седанов и хэтчбеков. В распоряжении хозяина оказывается полноценный power bank с двумя USB-портами 5 В/2 А для мобильных телефонов/планшетов/камеры. Есть яркий LED-фонарик с тремя режимами работы, включая стробоскоп.

Корпус очень компактный (примерно 12,8×7,2×2,2 см), помещается даже в маленький бардачок. Множество защит: от переполюсовки, короткого замыкания, перегрева.

Плюсы: супернизкая цена, минимальный вес, многофункциональность зарядки.

Минусы: не для крупных внедорожников и тяжелых дизелей, скромная емкость.

Комментарий специалиста

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Пускач-бустер, в отличие от пусковых проводов, сам является источником энергии. Удобно: не нужно искать того, кто даст «прикурить». Тем более, если в радиусе нескольких километров нет ни автомобилей, ни людей. Но есть важные нюансы: многое зависит от типа пускача. Литиевый бустер может сохранять свой заряд подобно АКБ – на протяжении нескольких недель и даже месяцев. А вот конденсаторный – не более суток. Зато конденсаторный может подзаряжаться даже от полуразряженной батареи. Он медленно по крупицам вытягивает из аккумулятора оставшуюся энергию, чтобы затем разом отдать ее стартеру. Но если штатная АКБ разряжена «в ноль», конденсаторный бустер практически бесполезен – разве что удастся подзарядить его от другой машины, а затем вернуться оживлять свою.

Какой бустер выбрать?

Эти бустеры – реальный способ сэкономить и быть готовым к неожиданностям. Выбирайте по нуждам: для города хватит простого, для путешествий – с компрессором. Перед покупкой читайте отзывы и помните: дешевые модели – не для профессионалов, но обычных водителей они спасут не раз.

