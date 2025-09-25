9 шагов по выбору аккумуляторной батареи на эту зиму

Эксперт Колодочкин рассказал, как не ошибиться при выборе батареи для автомобиля

Продавцы батарей хорошо знают свое дело: многие из них определяют подходящий типаж АКБ, бросив беглый взгляд на автомобиль. Единственное, в чем они могут слукавить, так это с рекомендацией бренда: в каждом магазине есть товар, который необходимо распродать побыстрее. Но сегодня многие предпочитают пользоваться услугами маркетплейсов и поэтому готовы рассчитывать только на свои силы и познания.

Ниже – шпаргалка для тех, кто что-то подзабыл.

Шаг 1. Габариты АКБ

Покупаемая батарея обязана уместиться на штатном месте – под капотом, в багажнике или под полом. При покупке обидно будет ошибиться на сантиметр, из-за чего отличная АКБ не поместится в отведенной ей нише.

Не стесняйтесь измерить габариты штатной батареи рулеткой, а затем сравнить результаты с теми размерами, которые указывают сайты.

Шаг 2. «Национальность» АКБ

АКБ делят на две большие группы: «азиаток» и «европеек». Они отличаются друг от друга размерами и типом корпуса, а также расположением полюсных выводов. Обычно батареи азиатского исполнения выше европейских при той же заявленной емкости. Именно поэтому многие «европейские» АКБ можно использовать в автомобилях с востока, но не наоборот.

Большинство массовых батарей имеют одинаковую ширину – около 175 мм. Полная высота «европеек» составляет около 190 мм. «Азиаткам» добавляют «роста» выступающие полюсные выводы – их полная высота достигает 225-227 мм.

Следует помнить и о том, что на современных автомобилях плюсовой провод часто снабжен большим числом предохранителей. Это может помешать установить батарею не той национальности: например, на Hyundai Creta, рассчитанной на использование «азиатки», этот габаритный блок уже не поместится в углублении европейской батареи.

Напомню, что корпус азиатской АКБ может выглядеть как параллелепипед, из которого по углам выступают клеммы (они бывают как круглые, так и плоские). У «европеек» всегда два круглых полюсных вывода, которые утоплены в нишах. У «азиаток» для небольших автомобилей могут быть полюсные выводы уменьшенного диаметра.

Шаг 3. Полярность АКБ

Крайне желательно приобретать батарею той же полярности, что и штатная.

Разобраться в терминах несложно. Надо повернуть батарею полюсными выводами к себе: если плюсовой (+) оказался справа, то это – батарея обратной полярности. Подобные АКБ используются на большинстве современных иномарок.

Если «плюс» находится слева, то это – прямая полярность. Такие обычно используют «нашемарки» – Гранта, Нива и т.д.

По электрическим характеристикам батареи прямой и обратной полярности абсолютно одинаковы, но ошибаться с выбором нельзя. Дело в том, что длины штатных присоединительных проводов практически во всех случаях не хватит, чтобы подсоединить АКБ.

Шаг 4. Крепление АКБ

На европейских автомобилях обычно применяют «нижнее» крепление к кузову. Для этого у европейских АКБ есть выступ на корпусе, за который цепляется прижимная планка, удерживающая батарею.

У большинства «азиаток» применено верхнее крепление: в таких вариантах планка проходит по верхней плоскости батареи. Ее притягивают две шпильки, идущие от нижней части установочной площадки. Так иногда можно притянуть и европейскую батарею, если только хватит резьбы на шпильках (напомню, что «европейки» ниже «азиаток»).

«Азиатку» без нижнего фланца в моторном отсеке европейской машины просто так уже не закрепить. Поэтому старайтесь приобретать АКБ той «национальности», которую рекомендует автопроизводитель.

Шаг 5. Тип АКБ

Какую выбрать – AGM или обычную? Батареи AGM в 100% случаев могут заменить обычную АКБ. Однако устанавливать ее на машину, где она изначально не была предусмотрена, смысла нет – разве что средства позволяют…

И наоборот: на автомобилях, где возможны глубокие разряды АКБ (мощная автомузыка, система «старт-стоп» и т.п.), простым батареям делать нечего.

Главный недостаток AGM один: они примерно вдвое дороже обычных АКБ.

Шаг 6. Емкость АКБ

Емкость батареи в ампер-часах должна быть не меньше штатной. Не слушайте сказки про то, что АКБ повышенной емкости якобы будет недозаряжаться.

Многие батареи при одинаковых габаритах имеют разную емкость, поскольку различаются числом пластин. Берите ту, где указано максимальное число ампер-часов для данных размеров.

Такие надписи на корпусах батарей говорят о некомпетентности их авторов: амперы нельзя делить на часы! Правильная единица измерения емкости – А·ч.

Шаг 7. Бренд АКБ

При прочих равных условиях старайтесь брать батареи со знакомыми названиями, которые обычно оказываются в победителях экспертиз журнала «За рулем». Это такие бренды, как Varta, Cene, Mutlu, Topla, Medalist, Tyumen battery. Батарей-однодневок с яркими этикетками и громкими названиями типа «Звездный чемпион» лучше избегать.

Шаг 8. Цена АКБ

Старайтесь избегать батарей с подозрительно привлекательными ценниками. Это всегда говорит о том, что продавец заказал на каком-то предприятии партию АКБ, напоминающих снаружи настоящие, но при этом почти «пустых» внутри. Грубо говоря, в них недокладывают свинца. Выявить такие батареи легко при взвешивании: проверьте массу нескольких АКБ и выбирайте самую тяжелую.

Единственное, на чем иногда можно немного сэкономить, – это покупка так называемой подменной батареи. Такие АКБ обычно выдают недовольным клиентам на время обследования их штатных батарей, после чего их отправляют в продажу по сравнительно низкой цене.

Шаг 9. Подзарядите свою новую АКБ

Не стесняйтесь поставить свежекупленную батарею на зарядку: почти наверняка она заряжена не полностью. Сделать это можно практически в любом автосервисе или у продавцов АКБ.

Если новенькую батарею необходимо сразу установить на машину, то желательно прокатиться по шоссе без пробок на маршруте, чтобы АКБ гарантированно подзарядилась.

