Что общего у дорожных пробок, закона Ома и «прикуривания»? Одна общая проблема

Эксперт Колодочкин объяснил, почему ваш автомобильный инвертор не справляется

Нужно ли современному водителю осваивать электротехнику? Нет, конечно: большинство из нас давно превратились в наездников. Но бывает странно наблюдать, как образованный, вроде бы, человек пытается «прикурить» свою машину от соседской с помощью тонких проводов от маломощной лампы-переноски. Еще удивительнее видеть, как кто-нибудь пытается подключить к бортсети автомобиля через инвертор мощную микроволновую печь.

Между тем, понять свои ошибки в таких ситуациях совсем несложно. И помогут нам дорожные пробки.

Когда многополосное скоростное шоссе вдруг на глазах замирает, превращаясь в вялотекущую пробку, то причина всегда одна: впереди сужение проезжей части. Не важно, что явилось причиной: ДТП, дорожные работы или ДПС. Главное в том, что узкая проезжая часть стала оказывать транспортному потоку гораздо большее сопротивление, чем широкая магистраль. Небольшое количество автомобилей она бы пропустила спокойно, а вот машины, собравшиеся со всех полос сразу, – никак.

Обычно такие сужения (заграждение в правом ряду) называют бутылочным горлышком. Но для электрика это – обычное сопротивление.

Точно так же ведет себя электрический ток. Чем сильнее «транспортный поток» электронов, тем больше энергии они несут – примерно как бензин в бензопроводе или как автомобили на трассе. Но вся эта энергия несущихся машин тает на глазах с ростом сопротивления дорог: автомобили замирают.

Такая же ситуация и с электрическим током. Если хотите задействовать мощный потребитель энергии (а именно это происходит во время «прикуривания»), то одной только заряженной батареи-донора будет мало: надо обеспечить минимальное сопротивление подводящих проводов.

Стартер – это самый мощный энергопотребитель в машине. На него АКБ бросает все свои ресурсы! И вот эта мощная дивизия электронов (или автомобилей, если вспомнить шоссе) срывается с места, чтобы выполнить поставленную задачу и вдруг «видит», что вместо огромного ровного шоссе для перед ней – узенькая дорожка. Именно так глазами электронов выглядят вышеупомянутые тонкие провода от маломощной лампы-переноски.

В результате, вместо того чтобы отдать набранную энергию стартеру, они теряют ее в подводах: те сильно греются, а порой и просто сгорают, но стартер не делает ни единого оборота.

По узенькому переулочку армада автомобилей промчаться не сможет ни при каких условиях. Точно также невозможно «прикурить» с помощью тонких проводов.

Что нужно сделать? Уменьшить сопротивление – хоть потоку, хоть току! В примере с автодорогой – расширить проезжую часть, добавив недостающие полосы. А при стартерном пуске – добавить число проводов или увеличить их сечение, что, по сути, одно и то же. Закон Ома как раз и говорит о том, что чем меньше сопротивление участка, тем больший ток сможет там протекать.

А теперь вернемся к вышеупомянутому инвертору.

Фрагмент наших испытаний инверторов. Надпись на приборе 5000 W выглядит, конечно, солидно. Но чему при этом равен потребляемый ток?

Шоссе очистилось от пробок, и мы несемся за город, на дачу. Правда, там до сих пор нет электричества, но в багажнике лежит новенький автомобильный преобразователь напряжения 12/220В мощностью 5 кВт! Этого должно хватить и на микроволновку, и на мощный пылесос, и на что угодно. Или не хватит?

Может и не хватить. Подсчитаем потребляемый ток, скажем, для микроволновки мощностью 2 кВт. Для обычной сети 220 В получаем чуть больше 9 А, что вполне нормально (делим 2000 Вт на 220 В). Но почему у нас ничего не получается? И почему напряжение на АКБ резко упало?

Потому, что мы пытаемся получить наши киловатты из бортовой сети напряжением 12 В, а вовсе не из 220 В. Наш инвертор – это всего лишь преобразователь, да еще со своим КПД, далеким от 100 %. Но даже без учета КПД закон Ома предлагает нам поделить 2 кВт на 12 В – получаем 166,7 А! Это огромный ток, близкий к стартерному: батарея может выдавать его от силы 10-20 секунд.

На грузовиках с мощной бортовой сетью такая игрушка, как инвертор, сможет быть полезной, а на обычном легковом автомобиле – нет.

Что такое электричество, многие не знают до сих пор - да простят меня те, кто думает иначе.

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