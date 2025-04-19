Почему троит двигатель? Проверка салфеткой
Chevrolet Cobalt, 1.6 (106 л. с.), А6, 2013 г. в.
- Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета – 192 000 км
После коротких стоянок у Кобальта из парка «За рулем» стал троить двигатель.
Сканер показал пропуски воспламенения в четвертом цилиндре. Под подозрение попала топливная форсунка, так как после непродолжительной работы обороты приходили в норму.
Для проверки я открутил топливную рампу от впускного трубопровода, приподнял ее и подложил салфетки под форсунки. Создал давление в рампе, подключив напрямую бензонасос, и спустя некоторое время салфетка под четвертой форсункой стала мокрой от бензина.
Негерметичную форсунку заменил на аналогичную б/у за 700 рублей – при цене новой около 6000 рублей.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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