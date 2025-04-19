Почему троит двигатель? Проверка салфеткой

Chevrolet Cobalt из парка «За рулем» реанимирован за 700 рублей

Chevrolet Cobalt, 1.6 (106 л. с.), А6, 2013 г. в.

Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»

– АО «Дженерал Моторс Узбекистан» Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

– с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 192 000 км

После коротких стоянок у Кобальта из парка «За рулем» стал троить двигатель.

Сканер показал пропуски воспламенения в четвертом цилиндре. Под подозрение попала топливная форсунка, так как после непродолжительной работы обороты приходили в норму.

Для проверки я открутил топливную рампу от впускного трубопровода, приподнял ее и подложил салфетки под форсунки. Создал давление в рампе, подключив напрямую бензонасос, и спустя некоторое время салфетка под четвертой форсункой стала мокрой от бензина.

Негерметичную форсунку заменил на аналогичную б/у за 700 рублей – при цене новой около 6000 рублей.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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