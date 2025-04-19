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Почему троит двигатель? Проверка салфеткой

Chevrolet Cobalt из парка «За рулем» реанимирован за 700 рублей

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Надежный, неприхотливый: 10 лет и 156 тыс. км с бюджетным седаном

Chevrolet Cobalt, 1.6 (106 л. с.), А6, 2013 г. в.

  • Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 192 000 км
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После коротких стоянок у Кобальта из парка «За рулем» стал троить двигатель.

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Сканер показал пропуски воспламенения в четвертом цилиндре. Под подозрение попала топливная форсунка, так как после непродолжительной работы обороты приходили в норму.

Для проверки я открутил топливную рампу от впускного трубопровода, приподнял ее и подложил салфетки под форсунки. Создал давление в рампе, подключив напрямую бензонасос, и спустя некоторое время салфетка под четвертой форсункой стала мокрой от бензина.

Негерметичную форсунку заменил на аналогичную б/у за 700 рублей – при цене новой около 6000 рублей.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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Емелькин Геннадий
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 25
19.04.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
+17