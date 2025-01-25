188 000 км с бюджетным седаном: отчет по неисправностям

Chevrolet Cobalt служит в парке «За рулем» больше 10 лет

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Предыдущий материал про наш Chevrolet Cobalt при пробеге 156 тысяч км заканчивался оптимистично: «в ближайшее время рассчитываем тратиться только на ТО». Но не тут-то было.

Возрастные проблемы Chevrolet Cobalt 2013

Ослабло крепление ограничителя левой передней двери – пришлось подтянуть. Сместилась ось наружной ручки задней левой двери: смазал накатку оси клеем и поставил на место. При движении по пересеченной местности появился скрежет в багажнике – оказалось, дело в торсионе его крышки. Победил скрип с помощью отрезка пластикового шланга.

С крупными неисправностями всё иначе – так быстро и легко их не устранить, придется повозиться.

Chevrolet Cobalt

На 160‑й тысяче щетки стеклоочистителя начали перемещаться очень медленно, а с понижением температуры до –15 ºС вообще встали. Заржавела ось механизма. Исправил самостоятельно: снял его, разобрал, смочил проникающей смазкой, разработал и удалил следы ржавчины. При сборке использовал влагостойкую консистентную смазку, в противном случае через год это повторится.

Как правило, в заднем тормозном механизме интенсивнее изнашивается первичная колодка. В нашем случае накладка отклеилась при легком нажиме.

На пробеге 162 тысячи км пришла пора замены задних тормозных колодок – помимо износа, накладка на одной из них начала отслаиваться. Тормозные барабаны – со следами износа, но он умеренный, еще поработают.

В районе 170 тысяч км автомобиль начал неустойчиво себя вести на мокрой дороге, а при попадании в колею, заполненную водой, стал всплывать. Это явный признак критического износа шин – стоял Nordman SX2. Надо менять. По соотношению цены и качества выбор пал на Matador MP47. Попутно с заменой покрышек ушла вибрация при торможении с высокой скорости.

На 172‑й тысяче послышался стук справа спереди. Рычаги в сборе я поменял на 155 тысячах, но теперь обнаружил люфт шаровой опоры, которая продержалась всего 17 тысяч км. А левую опору пришлось заменить еще через 6 тысяч км. Несмотря на то, что рычаги были куплены в проверенном магазине как оригинал, никто не застрахован от подделок.

Как восстановить генератор Кобальта

При пробеге 174 тысячи км, зимой, после пуска двигателя послышался равномерный гул, похожий на шум подшипника, – с ростом оборотов он усиливался. При прослушивании фонендоскопом очаг шума обнаружился в районе генератора. Снятие ремня привода подтвердило эту версию.

Стоимость нового генератора на любую иномарку зашкаливает, поэтому рационален его ремонт в специализированной мастерской. В нашем случае заменили оба подшипника и обгонную муфту, которая начала подклинивать.

Разбирать генератор самостоятельно и искать для него запчасти нет необходимости. С этим хорошо справляются специализированные фирмы за приемлемую цену.

Вскрыв старые подшипники, я обнаружил хорошее состояние рабочих поверхностей обойм и шариков – причина шума была в отсутствии смазки, которая выработалась и высохла. Износ щеток – около 30%, поэтому их решили не менять. Сыграли роль удачное расположение генератора между блоком цилиндров и моторным щитом, а также хорошая защита от пыли и грязи.

Следы охлаждающей жидкости на насосе в районе контрольного отверстия – предупреждение, что затягивать с заменой не нужно.

При снятии ремня генератора обнаружил незначительное запотевание на корпусе насоса охлаждающей жидкости, его пришлось заменить.

Иллюстрированное руководство по ремонту автомобиля Chevrolet Cobalt, выпущенное издательством «За рулем», можно приобрести тут.

Салонные коврики из ЭВА, этиленвинилацетата, которые я приобрел пару лет назад, зарекомендовали себя неплохо. Ячеистая структура не дает влаге плескаться и стекать на пол автомобиля, несмотря на отсутствие бортиков. Но по износостойкости они уступают традиционным резиновым. Слабое место – под пяткой правой ноги водителя. Берите коврики с подпятником.

Подшипники – меняем сами

На пробеге 185 тысяч км появился стук сзади. При осмотре обнаружил люфт правого подшипника, а при вращении – слабый гул. Проверил левый – и он гудит. В движении их не слышно, но это пока.

С заменой затягивать не стал. Меняется подшипник легко, инструмент для выпрессовки не нужен, так как он сделан со ступицей в сборе. Даже затягивать ступичную гайку нет необходимости: она уже зафиксирована с требуемым моментом. Просто снимаем тормозной барабан и откручиваем четыре болта крепления ступицы к задней балке.

Но простота замены оборачивается более высокой стоимостью узла – в нашем случае 5400 рублей за штуку.

На Кобальте задний ступичный подшипник современной конструкции, неразборный. Меняется в сборе со ступицей.

Проблема с коробкой и простое решение

Почти тогда же обнаружил подтеки масла на трубке теплообменника АКП. После тщательной мойки нашел причину: резиновый шланг лопнул рядом с алюминиевой муфтой, которая фиксирует шланг на трубке.

Цены на новую неоригинальную трубку начинаются с 4500 рублей. Учитывая, что давление в системе небольшое, я решил упростить и удешевить ремонт. Срезал обжимные муфты и вместо поврежденного шланга поставил аналогичный из маслобензостойкой резины, зафиксировав его ленточными хомутами.

Проверенная технология восстановления шлангов низкого давления позволяет не только сэкономить время, но и удешевить процесс.

Пару дней всё было сухо, но потом опять появились подтеки. На этот раз масло текло из трубок – как подающей, так и «обратки». Компактным труборезом я вырезал сгнившие фрагменты, оставив хорошо сохранившиеся участки, и вместо них также поставил резиновые шланги на ленточных хомутах.

Жить будет?

В целом Cobalt поддерживает имидж надежного автомобиля. Двигатель по-прежнему работает без сбоев. Расход масла на угар минимальный. Свечи меняю регулярно, раз в 30 тысяч км. АКП четко переключает передачи, рывки и подергивания незначительны. Еще побегает!

Chevrolet Cobalt, 1.7 (80 л. с.), А6

Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»

Год выпуска – 2013

В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

Пробег на момент отчета – 188 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–188 000 км), руб.*

Расходы на содержание (0–156 000 км) – 694 724 руб.

Из них на бензин АИ-95 (АИ-95, средний расход 8,7 л/100 км) – 540 146 руб.

Расходы на содержание (156 000–188 000 км) – 213 400 руб.

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,5 л/100 км) – 149 600 руб.

Задние тормозные колодки – 1500 руб.

Летние шины Matador MP47 4 шт. – 16 800 руб.

Шиномонтаж – 2900 руб.

Шаровая опора 2 шт. – 2000 руб.

Масло для АКП – 3800 руб.

Ремонт генератора – 6500 руб.

Насос системы охлаждения – 6500 руб.

Ремень вспомогательных агрегатов – 600 руб.

Антифриз – 500 руб.

Задний ступичный подшипник 2 шт. – 10 800 руб.

Шланг с хомутами для АКП – 500 руб.

Воздушный фильтр 2 шт. – 1500 руб.

Салонный фильтр 2 шт. – 1500 руб.

Масляный фильтр 2 шт. – 1200 руб.

Моторное масло 4 л 2 шт. – 6000 руб.

Свечи зажигания – 1200 руб.

Общие расходы – 908 124 руб.

Стоимость 1 км пробега – 4,83 руб.

* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.