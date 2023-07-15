Как помочь щеткам стеклоочистителя: простое решение
Chevrolet Cobalt, 1.5 (106 л.с.), А6
- Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета – 162 500 км
После нескольких дней стоянки при включении стеклоочистителей щетки начали скользить по стеклу рывками и очень медленно. Вероятный виновник их неторопливой работы – рычажный механизм. Со временем в его соединениях образуется ржавчина, которая затрудняет работу.
Доступ к механизму перекрыт декоративной пластиковой накладкой и поводками щеток. Снимаю их. Так и есть: одно из соединений заржавело.
Платить около 5 тысяч рублей за новый механизм жалко. Я решил его восстановить. Обильно полил ржавое соединение проникающей смазкой, подождал немного и раскачал тягу.
Затем очистил соединение от грязи и остатков ржавчины, смазал проникающей влагостойкой смазкой, собрал и поставил на место. Механизм работает как новый.
- Избавиться от следов тополиных почек на стеклах автомобиля поможет очень простое средство.
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.