#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как помочь щеткам стеклоочистителя: простое решениеКак помочь щеткам стеклоочистителя: простое решение
На одиннадцатом году «дворники» Шевроле...
Обновить кроссовер Omoda поручили российским студентамОбновить кроссовер Omoda поручили российским студентам
Продажи Omoda в России составляют 45%...
Эксперт объяснил, что изменится с 15 июля в урегулировании убытков по ОСАГОЭксперт объяснил, что изменится с 15 июля в урегулировании убытков по ОСАГО
Процесс взаимодействия со страховой компанией...

Как помочь щеткам стеклоочистителя: простое решение

На одиннадцатом году «дворники» Шевроле Кобальта из парка «За рулем» начали скользить по стеклу рывками и очень медленно – ржавчина пробралась в механизм. Но с этой бедой можно справиться – рассказываем, как это сделать.

Chevrolet Cobalt, 1.5 (106 л.с.), А6

  • Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 162 500 км

Надежный, неприхотливый: 10 лет и 156 тыс. км с бюджетным седаном

После нескольких дней стоянки при включении стеклоочистителей щетки начали скользить по стеклу рывками и очень медленно. Вероятный виновник их неторопливой работы – рычажный механизм. Со временем в его соединениях образуется ржавчина, которая затрудняет работу.

Доступ к механизму перекрыт декоративной пластиковой накладкой и поводками щеток. Снимаю их. Так и есть: одно из соединений заржавело.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий

Платить около 5 тысяч рублей за новый механизм жалко. Я решил его восстановить. Обильно полил ржавое соединение проникающей смазкой, подождал немного и раскачал тягу.

Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Затем очистил соединение от грязи и остатков ржавчины, смазал проникающей влагостойкой смазкой, собрал и поставил на место. Механизм работает как новый.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЕмелькин Геннадий
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.

Недостатки:

Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.

Комментарий:

Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.

+3