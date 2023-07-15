Как помочь щеткам стеклоочистителя: простое решение

На одиннадцатом году «дворники» Шевроле Кобальта из парка «За рулем» начали скользить по стеклу рывками и очень медленно – ржавчина пробралась в механизм. Но с этой бедой можно справиться – рассказываем, как это сделать.

Chevrolet Cobalt, 1.5 (106 л.с.), А6

Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»

– АО «Дженерал Моторс Узбекистан» Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

– с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 162 500 км

После нескольких дней стоянки при включении стеклоочистителей щетки начали скользить по стеклу рывками и очень медленно. Вероятный виновник их неторопливой работы – рычажный механизм. Со временем в его соединениях образуется ржавчина, которая затрудняет работу.

Доступ к механизму перекрыт декоративной пластиковой накладкой и поводками щеток. Снимаю их. Так и есть: одно из соединений заржавело.

Платить около 5 тысяч рублей за новый механизм жалко. Я решил его восстановить. Обильно полил ржавое соединение проникающей смазкой, подождал немного и раскачал тягу.

Затем очистил соединение от грязи и остатков ржавчины, смазал проникающей влагостойкой смазкой, собрал и поставил на место. Механизм работает как новый.