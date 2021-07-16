Супертест «За рулем»: выбрали лучшие щетки стеклоочистителей

Несколько лет назад наши ресурсные испытания дворников неожиданно показали, что особой разницы в поведении стеклоочистителей разной конструкции и цены нет. Грубо говоря, берите те, что попроще, и меняйте их почаще — вот и весь рецепт. Сегодня мы решили вернуться к вопросу, расширив программу испытаний.

В экспертизе, проведенной с помощью ООО «НПО „ТАЛИС“», за основу мы взяли официальный документ АВТОВАЗа — ТУ 38.105254–79 «Ленты резиновые щеток стеклоочистителей для автомобилей ВАЗ». Для испытаний приобрели дворники длиной 600 мм десяти брендов, подходящие для таких автомобилей, как Лада Гранта и Калина, Renault Duster, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и многих других.

Каждый бренд был представлен десятью образцами — итого 100 стеклоочистителей каркасного и бескаркасного типов.





Зачем столько щеток?





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Мы решили, что щетки, которые не могут нормально чистить стекло, нет смысла привлекать к испытаниям в термокамерах и прочим исследованиям: они все равно непригодны к использованию. А поскольку было ясно, что многие бренды могут закапризничать уже на первом этапе, увеличили количество образцов. Сначала каждую щетку ставили на стекло и притирали, давая совершить не меньше 25 взмахов при постоянном смачивании водой, распыляемой пульверизатором. Потом отобрали по шесть лучших представителей каждой марки и приступили к их испытаниям.





Первым делом оценивали качество очистки на стенде с ветровым стеклом от Лады Гранты, окрашенным изнутри в черный цвет. Такая окраска облегчает выявление неочищенных зон и прочих огрехов, оставляемых щетками. Оценку проводили как при одиночном ходе щетки вверх, так и при ходе вверх-вниз. Дополнительно отмечали, какую полосу вытягивает щетка при опускании вниз из верхнего положения, а также на какую ширину при двойном ходе дворника размазывает нижний край щетки.





Щетки Alca не прижимаются к стеклу по центру — из-за этого они чистят полосами и гоняют лужи по стеклу. Чистящая кромка нового дворника не прилегает в средней части. У щеток Finwhale нижний край заметно ­«дробит».





Затем проверяли работу замороженных щеток. Согласно ТУ, стеклоочистители должны быть работоспособны в диапазоне температур от —50 до +60 °C. Дворники помещали в морозильную камеру с температурой —40 °C на сутки, затем оценивали качество очистки ветрового стекла при омыве водой. Оба компонента имели комнатную температуру, как это бывает у нагретого отопителем стекла и нагревшейся в трубках жидкости. Так, по нашим расчетам, имитировалась работа щеток при уличной температуре около —20 °C. Как известно жителям мегаполисов, жидкий реагент, которым поливают дороги, оседает на ветровом стекле даже при таком морозе.





Проверка качества очистки стекла после замораживания щетки. Измерение ширины полосы, неочищенной ­нижней кромкой щетки. Проверка на термическое старение резинок щеток производится на плоском стекле.





А еще щетки состарили. Их прижимали к плоскому стеклу, нагревали до +60 °C и выдерживали при данной температуре четверо суток, после чего снова оценивали качество очистки. Это испытание имитирует нелегкую жизнь стеклоочистителей в южных регионах страны, где при парковке под солнцем резина успевает буквально привулканизироваться к поверхности стекла.

Наконец, проверили устойчивость к омывающей жидкости. Щетки погружали в 50‑процентный раствор изопропилового спирта на одни сутки с постоянно поддерживаемой температурой 70 °C в термошкафу. Таким образом имитировали ускоренное старение резины под воздействием довольно агрессивных омываек.





Дворники, погруженные в спиртовой раствор, помещаем в термошкаф на сутки. Чистящая кромка щетки после старения в омывающей жидкости искривилась. Недостаточная коррозионная стойкость каркаса после воздействия омывающей жидкости.

Капиллярные полоски

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Оценку на каждом этапе давали по 5‑балльной шкале (больше — лучше). В замерах, где участвовало несколько образцов, оценку выставляли каждому, после чего выводили среднее арифметическое по данному бренду.





Оценку качества очистки, согласно ТУ, проводили визуально. Максимальный балл выставляли при полном отсутствии дефектов очистки.





С промежуточными баллами всё сложнее. К примеру, оценка в 3 балла допускает наличие «не более шести капиллярных полосок и не более трех полосок шириной не более 1 мм при условии, что только одна из трех полосок находится в среднем секторе очищаемой зоны».





Результаты сравнительных испытаний стеклоочистителей





Результаты испытаний относятся только к конкретной выборке изделий.





Airline AWB-K-600, КНР Каркасные

Примерная цена 200 ₽

После камеры с нагретой омывайкой появились пятна коррозии на направляющих.

Вердикт: Однако в целом все испытания дворники прошли ровно, что позволило занять второе место по сумме баллов. Alca Art.054 000, страна-производитель не указана Бескаркасные

Примерная цена 400 ₽

Не прижимаются к стеклу по центру — из-за этого они чистят полосами и гоняют лужи. При термообработке чистящая кромка щетки искривилась.

Вердикт: Результат самый слабый.





AVS Crystal BL-24, КНР Бескаркасные

Примерная цена 250 ₽

Чистят откровенно плохо. Резиновая кромка щеток после ­термообработки набухла и потеряла линейную форму.

Вердикт: Очень слабый результат. Bosch 60 C, КНР Каркасные

Примерная цена 300 ₽

Из недостатков отметим нечеткое прилегание нижнего края к стеклу, а также малочисленные слабовыраженные пятна коррозии на некоторых сочленениях каркаса и на направляющих.

Вердикт: В целом — чемпион, причем с отрывом. И цена приемлемая.





Endurovision Denso Europe B.V. EFR-060, КНР Бескаркасные

Примерная цена 500 ₽

После термообработки потеряли первоначальную линейную форму, из-за набухания резины чистящая кромка щетки искривилась.

Вердикт: Суммарный результат получился одним из лучших, но цена высоковата. Garde Wiper WB600K, КНР Каркасные

Примерная цена 150 ₽

Щетки сильно мажут стекло графитом. После термообработки вспучилась краска, а контакт с омывайкой породил коррозию каркаса и направляющих.

Вердикт: Результат — на дне турнирной таблицы. Понравилась разве что цена.





Finwhale RX 24, произведено «под контролем Германии» Бескаркасные

Примерная цена 350 ₽

Нижний край щеток «дробит». Морозилку перенесли очень плохо. После нагрева размякли пластиковые проушины, которые удерживают адаптер. Из-за набухания резины чистящая кромка щетки пошла волнами.

Вердикт: Итог — место в середине таблицы. MegaPower M-65024, КНР Каркасные

Примерная цена 200 ₽

На упаковке множество опечаток типа «Оснащена многоциональным адаптером». После пребывания в камерах вспучилась пузырями краска на каркасе, появились пятна коррозии на направля­ющих.

Вердикт: Учитывая качество очистки — середнячок.





SWF VisioNext 119860 Valeo Service, Польша Бескаркасные

Примерная цена 900 ₽

В морозилке щетки явно замерзли — поначалу стали плохо прилегать по краю, но потом разработались. После нагрева пластик и резинка поменяли цвет (посветлели), чистить стали на «троечку».

Вердикт: Результат слабенький, а с учетом высокой цены — и того слабее. Valeo VFR 60, КНР Каркасные

Примерная цена 350 ₽

После пребывания в спиртовой атмосфере термошкафа на направляющих появились пятна коррозии. Очистка при ходе вверх-вниз при этом заметно ухудшилась.

Вердикт: Но в целом — один из лучших результатов.





Какие же покупать?

Выводы наших прежних исследований подтвердились: мы опять не увидели преимуществ бескаркасных стеклоочистителей перед каркасными! Да и в лидерах вновь оказался недорогой каркасный Bosch.





Советы экспертов

Меняйте дворники регулярно — например, раз в год или при каждом ТО.

Помните, что чем старее и хуже щетки, тем выше расход недешевой стеклоомывающей жидкости.

Периодически снимайте щетки с машины и мойте их теплой водой с мылом — шарнирные соединения прослужат дольше, а в резинке будет меньше абразива.

Следите, чтобы поводок дворника на всем пути держал его перпендикулярно стеклу. В каркасных моделях по мере износа шарниры начинают люфтить. Такую щетку лучше заменить досрочно.

При установке щеток следите, чтобы они не стучали об уплотнитель стекла или кузов.

Периодически смазывайте шарниры поводков очистителей. Коррозия бывает настолько сильной, что сила прижима сходит на нет.

Если стекло замерзло, его необходимо вначале освободить от корки льда, а только потом включать очистители. Иначе щетки быстро потеряют рабочие свойства.

При выборе новых стеклоочистителей не отклоняйтесь от рекомендованной автопроизводителем штатной длины в значительной степени. У более длинного дворника ниже усилие прижатия. Кроме того, такие щетки могут цеплять друг за друга. А короткий дворник не обеспечит необходимый сектор обзора.

Если стекло сильно исцарапано, видимость будет неважной, даже если щетки совсем новые. Такое стекло надо хотя бы отшлифовать, а лучше — ­поменять.

Дворники Илона Маска

В начале 2019 года Tesla подала заявку на патент необычного стеклоочистителя. В нем используется всего одна щетка, совершающая параллельное движение по всей поверхности ветрового стекла. Она приводится в движение, как указано в патенте, за счет эффекта «магнитной левитации». Звучит красиво.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА Алексей Хомяков, инженер-испытатель ООО «НПО „ТАЛИС“» Очень мало щеток обеспечило хорошее качество очистки при одинарном ходе, однако при обратном ходе большинство из них насухо счищает воду со стекла. Больше половины испытанных образцов не адаптированы к зимним условиям — у Alca, AVS, Endurovision, Finwhale, Garde, SWF резинки стеклоочистителей задубели после заморозки и стали чистить полосами. А у четырех из пяти бескаркасных дворников после теста на устойчивость к омывающей жидкости произошло коробление чистящей кромки. При этом некоторые щетки улучшили качество очистки после этапов термического воздействия на воздухе и в спирту. Стоит отметить, что у щеток Finwhale после воздействия изопропилового спирта размягчилось пластиковое крепление, щетки Garde пачкают стекло графитом, а у щеток Alca наблюдается плохое прилегание по центру из-за некорректной эпюры давления, создаваемого прижимной пружиной.





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