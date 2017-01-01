Следи за дворниками: 3 способа продлить срок службы щеток

Наступил сезон смены щеток, и в целом по стране спрос на каркасные зимние дворники вырос на 40%. Однако многие опытные водители считают, что продлить век «стариков», даже если они бескаркасные или гибридные, тоже можно — для этого существует несколько простых правил.
У китайских автопроизводителей реакция — как у Джеки Чана. Только-только мы раскритиковали за вялую динамику Tiggo 4 и Tiggo 7 с двухлитровым бензиновым атмосферником, а китайцы уже предложили более мощный полуторалитровый турбомотор. Прыти — много!
Если при осмотре авто продавец предъявляет вам копию ПТС, убедитесь, что имеете дело не с мошенником. На рынке б/у машин существует несколько схем, которыми пользуются недобросовестные торговцы. Что это за схемы, как отличить дубликат от оригинала и узнать, есть ли у автомобиля копия ПТС, рассказываем в материале.