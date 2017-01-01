Следи за дворниками: 3 способа продлить срок службы щеток

Наступил сезон смены щеток, и в целом по стране спрос на каркасные зимние дворники вырос на 40%. Однако многие опытные водители считают, что продлить век «стариков», даже если они бескаркасные или гибридные, тоже можно — для этого существует несколько простых правил.

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Когда мы обычно понимаем, что щетки стеклоочистителя безнадежно потрепались и грязь межсезонья им не по силам? Конечно, осенью, когда из-под колес на стекло летит всякая гадость. В это время дворники как будто перестают счищать грязь с лобового стекла, а только размазывают ее более тонким слоем. Реанимировать их еще можно, поэтому предлагаем вам несколько проверенных способов.

Способ 1. Смочите небольшой кусок ткани в тормозной жидкости. Пару минут втирайте влагу в резиновую часть щетки. После этого протрите дворник насухо чистой тряпкой.

Способ 2. Снимаем резинки и погружаем в воду, куда предварительно насыпали несколько ложек соли. Ставим посуду с замоченными дворниками на огонь и кипятим 2–3 часа. Эффект будет поразительный — резина станет мягче и эластичнее.

Способ 3. Простейший. Им пользуются в тех случаях, если на поводке очистителя ослабла пружина и дворники справляются со своей работой только наполовину — какое-то пространство на стекле очищают, а до какого-то даже не дотрагиваются. В этом случае нужно просто-напросто купить новую пружинку для поводка стеклоочистителя, снять поводок и заменить в нем «уставший» узел на новый.

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