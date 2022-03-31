Смазка для направляющих тормозных суппортов: как, чем и зачем смазывать

Посторонние звуки никого не радуют, поэтому многие автовладельцы пытаются устранить источник шума. В данном случае речь о тормозных суппортах.

Нужно ли смазывать направляющие суппорта?

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Состояния направляющих суппорта нужно проверять при каждой замене колодок. Для этого нужно снять тормозной механизм со ступицы — цилиндр должен перемещаться на направляющих с небольшим усилием.

Более надежный вариант проверки — отсоединить цилиндр от направляющих. В свободном состоянии палец должен сдвигаться за счет упругости резинового чехла.

Если палец перемещается с затруднением, то, возможно, старая смазка загустела или внутрь попала грязь из-за поврежденного защитного чехла. Но в любом случае узел придется разбирать, детали очищать и смазывать.

Чем смазать направляющие тормозного суппорта?

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Для направляющих пальцев необходимо использовать специальную смазку. Она должна быть влаго- и термостойкой (рабочий температурный диапазон от —40 до +200оС), износостойкой при малых перемещениях и нейтральной к резиновым деталям.

Ассортимент таких смазок небогат. Но в продаже есть как импортные, так и отечественные средства. Например, TRW PFG110, Niglube RM, Febi 31942, Molykote 31942, а также PAG и MC 1630 (производитель ВМПАВТО).

В продаже много смазок для тормозных механизмов, но большинство из них рассчитаны на смазку боковых поверхностей тормозных колодок, чтобы они легко перемещались по своей направляющей. Их еще называют противоскрипными смазками.

Не путайте со смазками для направляющих пальцев. Противоскрипными препаратами также смазывают обратную сторону тормозной колодки, которая контактирует с торцевой поверхностью поршня тормозного суппорта.

Проконтролировать подвижность пальцев проще всего на снятом с направляющей тормозном цилиндре. Надавливаем на палец: если он возвращается в исходное положение — механизм работает исправно.

Можно ли смазывать суппорты графитовой смазкой, литолом и прочими подручными средствами?

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Если вместо рекомендованной специальной смазки воспользоваться тем средством, что есть под рукой — литолом, медной, графитовой смазками или касторовым маслом, — это приведет к разбуханию резино-пластиковых втулок направляющих пальцев. Соответственно, они потеряют подвижность, и тормоза начнут подклинивать.

В придачу разбухнут и могут соскочить с посадочных поясков защитные резиновые чехлы.

Кроме этого, отсутствие в смазке необходимого комплекса противозадирных присадок, рассчитанных на малые перемещения, приводит к ускоренному износу рабочих поверхностей направляющих пальцев и быстрому их выходу из строя.

Как смазывать направляющие суппорты?

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Перед нанесением новой смазки необходимо полностью удалить старую. Для этого лучше использовать аэрозольный баллон с моющим составом. Он хорошо удаляет смазку из глубоких колодцев, в которых передвигаются пальцы.

Для смазки достаточно нескольких граммов свежей смазки. Некоторые производители для такого случая выпускают смазку в маленьких пакетиках, по 5 граммов. Одного такого достаточно для смазки двух тормозных механизмов.

Не забудьте проверить состояние защитных резиновых чехлов. Если есть трещины и порезы, чехлы нужно обязательно поменять. В этом случае обратите внимание и на состояние пальца — при сильном износе из-за попавшей внутрь грязи его придется заменить.

Перед тем как нанести новую смазку, пальцы и их колодцы нужно тщательно очистить от старой смазки и продуктов износа.

Пальцы продают обычно в комплекте с чехлами и смазкой. Рекомендуем приобретать либо оригинал, либо детали компании Frenkit — крупнейшего производителя деталей тормозных систем для европейских, японских и корейских моделей.