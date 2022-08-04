5 недостатков мотора Chevrolet и Daewoo (мнимых) и одно явное достоинство

Владельцы автомобилей предъявляют претензии к полуторалитровым двигателям с обозначением B15D2. Эксперт «За рулем» объясняет причины их недовольства.

Этот мотор представили в 2012 году на Московском автосалоне, где дебютировал Chevrolet Cobalt (в продаже с начала 2013 года). С 2016 года эта машина поставлялась к нам под именем Ravon R4. Этот же двигатель устанавливался на Daewoo Gentra и Ravon Nexia R3.

Надежная конструкция

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Двигатель относится к серии S-TEC III, разработанной корейским подразделением Chevrolet в основном для установки на автомобили стран третьего мира. Четырехцилиндровый мотор с распределенным впрыском бензина прост и неприхотлив — и это его неоспоримое достоинство.

Вот его основные технические черты:

жесткий и долговечный чугунный блок цилиндров;

два распределительных вала приводятся многорядной пластинчатой цепью;

в конструкции не предусмотрены фазовращатели, что делает привод простым и надежным;

с рабочего объема 1,5 л снимается невысокая мощность (106–107 л.с.);

благодаря невысокой степени сжатия 10,2 допустимо применение бензина с октановым числом 92.

Заявленный заводом ресурс в 350 000 км многие двигатели превышают. А капитальный ремонт мотора сравнительно прост. Блок цилиндров растачивают под ремонтный размер, устанавливают новые поршни и кольца. Восстанавливают головку блока цилиндров. Коленвал (при условии применения хорошего масла) порой обходится полировкой шеек.

Каталитический нейтрализатор установлен в отдельном корпусе, откуда начинку легко выбить и заменить.

Но есть у этого мотора и недостатки. Приведу частые жалобы владельцев автомобилей с двигателем B15D2 и укажу истинные причины проблем.

Недостаточная мощность

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На это жалуются водители машин как с автоматами, так и с механикой. Причины нехватки мощности, скорее, в завышенных требованиях владельцев. Наивно ждать, что такой мотор обеспечит ураганную динамику сравнительно тяжелому автомобилю.

Мотор B15D2 — это базовый и единственный агрегат для перечисленных выше моделей. Увы, более мощных моторов для них не предлагали.

Высокий расход топлива

Стараясь заставить автомобиль ехать динамично, многие владельцы часто крутят маломощный двигатель на низших передачах почти до отсечки. Потому и возникает перерасход бензина.

Но при разумном стиле езды расход топлива можно свести к обычному для автомобилей того же класса. Хотите тратить меньше топлива и при этом ехать быстрее — выбирайте другие автомобили с малообъемными бензиновыми турбомоторами или дизелями.

Частая регулировка клапанов

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Необходимость в регулировке клапанов возникает не чаще, чем у других двигателей без гидрокомпенсаторов в приводе ГРМ. Раз в 90 тысяч километров имеет смысл открыть крышку головки блока цилиндров и проверить зазоры.

Напомню величины зазоров при холодном (+20 °С) двигателе:

Впускные клапаны: 0,075 — 0,125 мм

Выпускные клапаны: 0,245 — 0,295 мм.

Если зазоры не соответствуют требованиям, предстоит довольно муторная процедура: снять распределительные валы, извлечь и измерить толкатели и подобрать (купить) новые.

Некоторые мастера шлифуют толкатели клапанов на величину, обеспечивающую правильные зазоры.

Правда, все то же самое предстоит делать и владельцам множества других автомобилей — от сравнительно бюджетного Соляриса до, например, дорогого Ниссана X-Trail.

Кстати, на автомобилях с газобаллонным оборудованием регулировка клапанов в двигателе потребуется в два раза чаще.

Течи масла

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Обычно масляные потеки появляются из-под переднего сальника коленвала и клапанной крышки. Причиной служит засорение системы вентиляции картера.

Это случается при эксплуатации мотора на низкосортных или поддельных маслах или при чересчур редких заменах. При перепробегах даже качественные масла теряют рабочие свойства и способствуют накапливанию отложений.

Двигатель имеет сложную разветвленную систему вентиляции картера.

Засорение дроссельного узла

Следствие предыдущей неисправности. Плохо отделяясь, масло попадает во впускной тракт и загрязняет дроссельную заслонку. Содержите систему вентиляции картера в чистоте, тогда и расход масла окажется минимальным, и дроссельный патрубок не будет загрязняться.

Если поддерживать в чистоте полости маслоотделителя, расположенные в крышке головки блока цилиндров и в крышке свечных колодцев, проблем не будет.

Наш опыт

В редакции «За рулем» на длительном тесте находится Chevrolet Cobalt с таким же мотором. Пробег автомобиля перевалил за 150 тысяч км. Проблем с двигателем, регулярно проходящим обслуживание, не было и нет.

Подведем итог

Двигатель, созданный для эксплуатации в тяжелых условиях, зарекомендовал себя очень хорошо. У него сравнительно скромные мощностные показатели, зато большой ресурс и высокая надежность. А в нынешнее время эти качества ценятся, пожалуй, выше всех остальных.

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