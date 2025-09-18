Защита для АКБ: проверили выключатели массы и выбрали лучший

Эксперты «За рулем» испытали устройства, призванные продлевать жизнь аккумулятора

Аккумуляторным батареям присущ саморазряд, но процесс этот долгий. Однако современный автомобиль на стоянке даже в исправном состоянии потребляет некоторое количество электроэнергии. Старая проводка, тюнинговые устройства вроде нештатных магнитол, усилителей, маршрутных компьютеров и даже систем управления светом (вроде «дальний в полнакала») увеличивают потребление энергии на парковке.

Автовладельцы не горят желанием следить за состоянием батареи. Возиться с проводами и тестерами неохота. В то же время лишний раз тратиться на новую АКБ тоже никому не хочется. Вот бы подключить к батарее какое-то устройство, которое следило бы за ее состоянием!

Подобные устройства на рынке есть. Мы приобрели десяток девайсов, так или иначе обещающих защищать батарею от различных неприятностей, и испытали их на редакционном Ларгусе. Результаты наших исследований относятся только к данным образцам.

Общий недостаток большинства приборов — сложность их компоновки близ батареи.

Принцип действия

Приобретенные нами устройства можно разделить на следующие подгруппы:

автоматические размыкатели массы («Стоп-разряд»);

(«Стоп-разряд»); регистраторы данных (Konnwei BK300, Ancel ВМ200);

(Konnwei BK300, Ancel ВМ200); дистанционно управляемые («Выключатель массы дистанционный 12 В 300 А с вольтметром», «Дистанционный выключатель аккумулятора» двух типов);

(«Выключатель массы дистанционный 12 В 300 А с вольтметром», «Дистанционный выключатель аккумулятора» двух типов); предохранители («Автоматический выключатель для автомобиля, снегохода, мототехники…», «Блок предохранителей аккумулятора»);

(«Автоматический выключатель для автомобиля, снегохода, мототехники…», «Блок предохранителей аккумулятора»); ручные выключатели («Выключатель массы АКБ 12», «Клемма АКБ быстросъемный зажим»).

Автоматический размыкатель массы самостоятельно принимает решение об отключении батареи, если напряжение на ней по какой-то причине снизится ниже установленного рубежа. Для повторного подключения владельцу достаточно легонько постучать по капоту или крылу машины.

Крохотный приборчик Ancel ВМ200 с мизерным током потребления показывает, помимо напряжения в виде графика, еще множество параметров, включая уровень заряда АКБ и даже маршрут, по которому движется автомобиль.

Регистраторы данных часто называют даталоггерами. Они служат для сбора, записи и хранения различной информации. Активных действий они не предпринимают, а лишь передают сведения на смартфон владельца.

Дистанционно управляемые размыкатели массы – это, по сути, реле, управляемые с брелока. Самостоятельных решений они не принимают.

Информация, сообщаемая устройством Konnwei BK300, гораздо более скудная, чем у конкурента, хотя состояние батареи, стартера и генератора тоже видно.

Предохранители могут быть одноразовыми и многоразовыми. Они защищают батарею от критического роста потребляемого тока.

Ручные выключатели помогают владельцу, добравшемуся до батареи, быстро отключить ее от бортсети без помощи гаечных ключей.

Функции

Все размыкатели массы, помимо роли защитников от разряда АКБ, могут служить простейшими противоугонками.

Выключатель массы конструкцией из прошлого века еще и не удалось разместить в моторном отсеке Ларгуса. Дистанционный выключатель АКБ для легкового автомобиля с двумя ключами представляет собой обычное реле с управлением по радиоканалу. Жаль, что данный образец не работает.

Регистраторы данных пригодятся тем, кого интересует реальное состояние батареи и кто прикидывает, не пора ли приобретать новую. Они также позволят проверить работу генератора и оценить, не слишком ли велика просадка напряжения при работе стартера. Последнее может говорить об износе или замыкании обмоток якоря.

Эксцентриковый зажим – штука удобная. Недаром несколько лет подобная конструкция стоит на редакционном Ларгусе. Выключатель массы с управлением по радиоканалу и встроенным цифровым вольтметром имеет большие размеры: чтобы пристроить его в моторном отсеке, придется постараться.

Предохранители помогут предотвратить пожар, спровоцированный коротким замыканием в силовой проводке.

Предостережения

На большинстве современных автомобилей, даже на бюджетных, отключение батареи от сети может повлечь за собой нежелательные последствия. Как минимум, могут сбрасываться всевозможные настройки, а на иных машинах возможна даже блокировка электронного блока управления из-за «несанкционированного вмешательства». Ранее установленные системы сигнализации также не обрадуются отключению батареи.

Для борьбы с утечками тока придумали решение: через некоторое время после отсутствия активности в бортсети штатная электроника «засыпает», а потребление энергии становится минимальным.

Участники испытаний

Konnwei BK300 Беспроводной монитор аккумулятора и тестер электрической системы

Примерная цена 950 ₽

Устройство ориентировано на работу через Bluetooth со смартфоном. Радиус действия – несколько метров. Из городской квартиры ничего не увидите, но всякий раз, проходя мимо машины – которая, скажем, завалена снегом – можно быстренько оценить состояние АКБ, не сражаясь с сугробом.

На экране смартфона можно наблюдать изменение величины напряжения во время пуска двигателя и проверить работу генератора. Карты памяти, к сожалению, нет: работает только в режиме реального времени. Ток потребления – 3 мА.

На любителя. Беспроводной Bluetooth тестер аккумуляторов Ancel ВМ200 12 В Примерная цена 3000 ₽

Еще один навороченный регистратор данных, работающий по Bluetooth в паре со смартфоном. На экране последнего он умеет рисовать гистограммы в режиме реального времени. Радиус действия – несколько метров, при отсутствии смартфона бесполезен. От преждевременного разряда батареи не спасает: будет ждать, когда владелец машины обратит внимание на его показания и что-то предпримет сам. Не вполне понятно, зачем при использовании программы на смартфоне постоянно требуется включенный GPS. Ток потребления – всего 1 мА, поэтому Ancel выглядит лучше, чем Konnwei. Правда, он и существенно дороже.

Рекомендуем.

Автоматический выключатель Для автомобиля, снегохода, мототехники, лебедки 300А 12-48 В

Примерная цена 650 ₽

По принципу действия напоминает древние автоматические пробки в квартирах. Подобные устройства в основном ориентированы на защиту от короткого замыкания, а потому часто используются на катерах, снегоходах и подобной технике.

При достижении током предельного значения цепь размыкается до тех пор, пока владелец не вернет устройство в рабочее состояние. При необходимости отключить бортовую сеть при ремонте или на время длительной стоянки достаточно нажать на овальную красную кнопку. Фактически это просто механический выключатель массы.

Для автомобиля – ни к чему. Выключатель массы АКБ 12 Примерная цена 350 ₽

Современное исполнение простейшего механического размыкателя массы. Поворачиваете круглую рукоятку – контакт размыкается. При частом использовании полюсной вывод батареи будет испытывать нагрузку и расшатываться.

Не нужен.

Блок предохранителей аккумулятора Примерная цена 1000 ₽

По сути это коробочка с тремя предохранителями, стационарно подключаемая между полюсным выводом батареи и соответствующей клеммой проводки. Похоже на плюсовые клеммы многих современных автомобилей – там тоже гроздь предохранителей. Преимущество – намного дешевле штатной клеммы.

Можно использовать в особых случаях. Дистанционный выключатель аккумулятора 230 А, 12 В Для легкового автомобиля с двумя ключами

Примерная цена 2000 ₽

Питание осуществляется одним тонким проводом, подключаемым к положительному полюсному выводу АКБ: «минус» берется с мощных клемм прибора. Поэтому полярность подключения важна – при ошибке ничего не сгорит, но и работать устройство не будет. Управление – с брелочка, в комплекте их два. По своей сути это обычный выключатель массы в современном исполнении. Токи потребления – 3 мА в выключенном состоянии и 7 мА во включенном.

Для любителей простейшего тюнинга.

Выключатель массы дистанционный 12 В 300 А с вольтметром Для легкового автомобиля с двумя ключами

Примерная цена 2100 ₽

Одно из названий такого устройства, подсмотренное в интернете, – «интеллектуальный отключатель с жидкокристаллическим монитором». По сути же это электронное реле с двумя брелоками, снабженное вольтметром. А если проще – тумблер типа «включил-выключил».

Чтобы увидеть показания вольтметра, надо, естественно, открыть капот. Забавно, что на прилагаемом соединительном проводе указан допустимый ток в 100 А, хотя инструкция обещает все 300. Питание – двумя тонкими проводами, подключаемыми к полюсным выводам батареи. Потребление – 11 мА в выключенном состоянии и 17 мА во включенном. С таким током потребления может ускорить «посадку» АКБ.

Игрушка на любителя. Дистанционный выключатель аккумулятора Для легкового автомобиля с двумя ключами

Примерная цена 1400 ₽

Черная коробочка в таком форм-факторе не понравилась сразу: подключать ее к бортсети было очень неудобно. Возможно, что устройство это почувствовало, а потому вообще отказалось работать. Вскрытие открыло взору обычное электромагнитное реле с электронной обвеской, которая, по всей видимости, и померла своей смертью.

Не рекомендуем.

Клемма АКБ быстросъемный зажим Примерная цена 200 ₽

Приспособление из серии «проще не бывает». Нечто подобное давно используется на нашем Ларгусе, которому часто приходится терпеть различные редакционные эксперименты. Но данное исполнение так и дышит врожденной хлипкостью.

Не рекомендуем. Стоп-разряд Примерная цена 3200 ₽

Единственное устройство в выборке, которое не является аналогом древнего механического выключателя, а само принимает решение, отключать ли АКБ от бортсети или нет.

Алгоритм работы продуман хорошо. Владелец может установить порог отключения АКБ: например, 12,2 В. До этого момента автомобиль будет находиться «под напряжением». Чтобы «оживить» его после отключения, достаточно постучать по колесу или по капоту: от вибрации батарея вновь подключится к сети. Если установить порог на уровне 12,6 В, то батарея будет отключаться всякий раз после запирания машины – кому как нравится.

«Стоп-разряд» обеспечивает повышенную безопасность при коротком замыкании в проводке и необходимости резко обесточить автомобиль. Для этого достаточно оборвать тонкий красный проводок. Новая модификация прибора получила вывод клеммы сбоку и возможность подключаться к «азиатским» АКБ с тонкими выводами. Но в Ларгусе «Стоп-разряд» новой конструкции с ходу разместить не удалось – тесно! Применено твердотельное полупроводниковое реле. Ток потребления и во включенном и в выключенном состоянии около 5 мА.

Рекомендуем.

Чем чревато отключение массы? Система управления двигателем простых автомобилей на отключение питания практически не реагирует. Особенно если это машины с датчиками абсолютного давления и температуры во впускном трубопроводе вместо датчиков массового расхода воздуха. Автомобили с датчиком массового расхода воздуха могут после отключения массы иметь немного плавающие обороты холостого хода во время первого прогрева, но затем всё стабилизируется. Аудиосистема автомобиля может «закодироваться», маршрутный компьютер будет долго «вспоминать» протоколы работы, но в целом отключение безвредно. Сложные машины, включая премиальные автомобили прошлого десятилетия, могут реагировать на отключение «хранительницы жизни» – батареи – несколько хуже. Поэтому нужно сто раз подумать, прежде чем ставить подобные устройства.

Выводы

Общий недостаток большинства изделий – сложность их компоновки близ батареи. Даже примитивное устройство «Выключатель массы АКБ 12» просто так разместить в Ларгусе не удается: требуется изрядная возня.

Не вызвали проблем разве что регистраторы данных. Кстати, только эти приборы в нашей выборке смело можно устанавливать даже на самые современные автомобили.

Единственным устройством, которое мы безоговорочно признали полезным, стал «Стоп-разряд». Такие изделия выпускают не первый год, их конструктив несколько меняется, но суть остается прежней. Оно автоматически отключает батарею от сети, если напряжение снизилось ниже установленного уровня.

Что касается дистанционно управляемых размыкателей массы, то, на наш взгляд, их можно использовать для разрыва питания электробензонасоса. В этом случае никаких неприятностей, связанных с отключением батареи, не будет. Да и отыскать такую блокировку жулику мгновенно не удастся.

