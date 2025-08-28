Как продлить срок службы автомобиля с помощью магнитов
Говорят, что магнит открыл пастух по имени Магнус. Дескать, его посох с железным наконечником притянулся к какому-то странному камню. В Европу магнит привез Марко Поло из Китая.
Как работает магнит, толком никто не знает, однако использовать его человек научился давно. И автомобиль – не исключение.
Где встречается магнитная магия?
В штате
Электромоторы. Cтартеры, вентиляторы систем охлаждения и климата, бензонасосы, электростеклоподъемники, приводы замков дверей, стеклоочистители и насосы омывателей… А в продвинутых автомобилях еще есть приводы сидений, двери багажника, люка в крыше и так далее.
Датчики Холла. В самих датчиках магнитов нет, но они работают с ними в паре. Такие тандемы используют для синхронизации зажигания, измерения скорости вращения колес и валов.
Определить, что использован именно датчик Холла, можно по колодке с тремя проводами. У датчиков, работающих по принципу электромагнитной индукции, проводов обычно два, при этом они часто бывают экранированы.
Датчики уровня. Бачки с тормозной и стеклоомывающей жидкостями.
Динамики. Их число в легковушке может достигать двух десятков.
Поддоны АКП. В автоматических коробках и вариаторах магнит служит индикатором состояния ее деталей, поскольку притягивает стальную стружку, появляющуюся при износе.
Пробки механических КП и других агрегатов трансмиссии. Та же задача: притягивать мелкий стальной мусор.
Системы пассивной безопасности. В некоторых автомобилях магниты и герконы помогают опознать непристегнутый ремень безопасности и наличие пассажиров на сиденьях.
Типы магнитов в машине
Неодимовые (NdFeB). Обладают высокой устойчивостью к размагничиванию и могут удерживать тяжелые предметы. Обычно небольшого размера. Используются в системах безопасности – ремни, подушки, АБС.
Самарий-кобальтовые (SmCo). Высокая устойчивость к размагничиванию, рабочая температура до 350 °C и коррозионная стойкость. Применяются в стартерах, датчиках АБС и других системах.
Магниты AlNiCo (состоят в основном из алюминия Al, никеля Ni и кобальта Co). Выдерживают температуры до 525 °C, воздействие кислот, растворителей и коррозию. Используются в АБС.
Ферритовые (керамические). Сравнительно дешевы и имеют меньшую магнитную силу по сравнению с неодимовыми, но годятся для более легких предметов. Устойчивы к влаге и коррозии. Используются в динамиках, датчиках положения, скорости или уровня жидкости.
Добавляем магниты
Держатели смартфонов. Магниты притягивают или стальные элементы, встроенные в корпус смартфона, или пластины, приклеенные к гаджету.
Пробка поддона двигателя. Магнит на пробку есть смысл установить для сбора железосодержащих продуктов износа и оценки их количества при замене масла. Появление крупных частиц – повод для серьезной диагностики.
Внутри поддона. Можно прилепить несколько магнитов внутри стального поддона. Нужно использовать самые мощные неодимовые магниты и устанавливать их вдали от стального маслоприемника. Возможно и, не снимая поддон, втолкнуть через сливное отверстие длинные и узкие неодимовые магниты (например, 40×10×3 мм). Они крепко прилипнут и будут ловить чугунные и стальные продукты износа. Это продлит срок службы масляного насоса, который «потребляет» нефильтрованное масло. Если поддон алюминиевый, то делать так не стоит.
На масляном фильтре. К неразборному масляному фильтру в стальном корпусе имеет смысл прилепить один или несколько магнитов. Они помогут задержать железосодержащую микростружку, которая не будет загрязнять фильтровальную бумагу и не попадет в масляные каналы. И фильтр, и двигатель прослужат дольше.
При разборном фильтре попробовать установить магниты тоже можно, но надо рассчитать, чтобы они не перекрыли отверстия для масла.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Проблема блокировки руля на Вестах — причина найдена
|
Когда и почему подорожает такси?
|
Купил моторное масло на разлив — сэкономил или навредил двигателю?
В топливном баке. При замене топливного фильтра, насоса или всего модуля можно установить магнит на дне стального бака или привязать его к перегородке, если бак пластмассовый. Тут понадобится магнит с отверстием. Он задержит железосодержащие частицы (включая ржавчину), попавшие в топливо при заправке.
В бачках гидроусилителя руля и расширительном системы охлаждения. Смысл тот же: отлавливать железосодержащую пыль. Кроме того, магнит будет служить индикатором износа жидкости.
Противоугонная система. Спрятав под панелью приборов геркон (герметичный магнитный контакт), можно, поднося магнит снаружи, замыкать нужную электроцепь, контролирующую, например, иммобилайзер. Токи там мизерные, а замкнута цепь должна быть лишь в момент пуска. Затем магнит можно убрать.
ГДЕ БРАТЬ МАГНИТЫ?
Можно и купить, но посоветуем разобрать ненужный жесткий диск от компьютера – в нем есть два мощных неодимовых серповидных магнита. Они приклеены к стальным основаниям. В некоторых случаях отковыривать магниты не стоит: в пластинах есть отверстия, за которые магнит можно привязать. Если его все-таки нужно снять, то проще сделать это, изгибая стальную пластину.
Отбивать магниты нельзя! Они хрупкие и от ударов размагничиваются.
МАГНИТЫ И РЖА
Притягивают ли магниты ржавчину? Теоретически должны, поскольку ржавчина в основном состоит из оксидов железа. Однако на практике она неоднородна: молекулярный состав оксидов отличается от показателей чистого железа. Рыхлость ржавчины увеличивает расстояние между магнитом и частицами железа, поэтому слабый магнит с задачей может не справиться.
Инструменты
Магнитные удочки, они же – телескопические магниты. Позволяют выловить случайно выроненный предмет оттуда, куда рука не пролезает. Простейший совет – возите с собой магнит с привязанным шнуром.
Уголки для сварки. Помогают зафиксировать металлические детали, которые нужно сварить между собой.
СМЕХУ РАДИ
Самым смешным применением магнитов в автомобиле могут служить приспособления, обещающие повысить экономичность, улучшить динамику, снизить вредные выбросы, обеспечить возможность езды на низкооктановом бензине и даже снизить шумность. Через наши руки проходили такие изделия, как Автомобильный синтезатор катализатора (АСК), Автомобильный фильтр-активизатор топлива ЭКОМАГ‑7Г, Магнитотрон, АКТ (Активатор топлива) и другие. Все они испытывались экспертами НАМИ, после чего удостаивались одного и того же резюме: абсолютно бесполезны! Но смех, как известно, продлевает жизнь.
- Незаменимые приспособления для гаража мы собирали тут.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм