Как продлить срок службы автомобиля с помощью магнитов

Эксперты «За рулем» объяснили, для чего магниты используются в современных авто

Говорят, что магнит открыл пастух по имени Магнус. Дескать, его посох с железным наконечником притянулся к какому-то странному камню. В Европу магнит привез Марко Поло из Китая.

Как работает магнит, толком никто не знает, однако использовать его человек научился давно. И автомобиль – не исключение.

Где встречается магнитная магия?

В штате

Электромоторы. Cтартеры, вентиляторы систем охлаждения и климата, бензонасосы, электростеклоподъемники, приводы замков дверей, стеклоочистители и насосы омывателей… А в продвинутых автомобилях еще есть приводы сидений, двери багажника, люка в крыше и так далее.

В электродвигателе вентилятора отопителя стоят два больших магнита. Ферритовые, конечно. Неодимовые такого размера увеличили бы стоимость автомобиля весьма заметно.

Датчики Холла. В самих датчиках магнитов нет, но они работают с ними в паре. Такие тандемы используют для синхронизации зажигания, измерения скорости вращения колес и валов.

Определить, что использован именно датчик Холла, можно по колодке с тремя проводами. У датчиков, работающих по принципу электромагнитной индукции, проводов обычно два, при этом они часто бывают экранированы.

Простейший способ «омагнитить» двигатель – установить магнитную пробку.

Датчики уровня. Бачки с тормозной и стеклоомывающей жидкостями.

Динамики. Их число в легковушке может достигать двух десятков.

Поддоны АКП. В автоматических коробках и вариаторах магнит служит индикатором состояния ее деталей, поскольку притягивает стальную стружку, появляющуюся при износе.

Пробки механических КП и других агрегатов трансмиссии. Та же задача: притягивать мелкий стальной мусор.

На фильтр можно прилепить несколько мощных неодимовых магнитов.

Системы пассивной безопасности. В некоторых автомобилях магниты и герконы помогают опознать непристегнутый ремень безопасности и наличие пассажиров на сиденьях.

Типы магнитов в машине

Неодимовые (NdFeB). Обладают высокой устойчивостью к размагничиванию и могут удерживать тяжелые предметы. Обычно небольшого размера. Используются в системах безопасности – ремни, подушки, АБС.

Самарий-кобальтовые (SmCo). Высокая устойчивость к размагничиванию, рабочая температура до 350 °C и коррозионная стойкость. Применяются в стартерах, датчиках АБС и других системах.

Магниты AlNiCo (состоят в основном из алюминия Al, никеля Ni и кобальта Co). Выдерживают температуры до 525 °C, воздействие кислот, растворителей и коррозию. Используются в АБС.

Ферритовые (керамические). Сравнительно дешевы и имеют меньшую магнитную силу по сравнению с неодимовыми, но годятся для более легких предметов. Устойчивы к влаге и коррозии. Используются в динамиках, датчиках положения, скорости или уровня жидкости.

Добавляем магниты

Держатели смартфонов. Магниты притягивают или стальные элементы, встроенные в корпус смартфона, или пластины, приклеенные к гаджету.

Пробка поддона двигателя. Магнит на пробку есть смысл установить для сбора железосодержащих продуктов износа и оценки их количества при замене масла. Появление крупных частиц – повод для серьезной диагностики.

Внутри поддона. Можно прилепить несколько магнитов внутри стального поддона. Нужно использовать самые мощные неодимовые магниты и устанавливать их вдали от стального маслоприемника. Возможно и, не снимая поддон, втолкнуть через сливное отверстие длинные и узкие неодимовые магниты (например, 40×10×3 мм). Они крепко прилипнут и будут ловить чугунные и стальные продукты износа. Это продлит срок службы масляного насоса, который «потребляет» нефильтрованное масло. Если поддон алюминиевый, то делать так не стоит.

В корпусе вазовской коробки для переднеприводных автомобилей установлен ферритовый магнит. Слабенький. Хотя порой приходится наблюдать, что за пару десятков километров стружки он уже наловил.

На масляном фильтре. К неразборному масляному фильтру в стальном корпусе имеет смысл прилепить один или несколько магнитов. Они помогут задержать железосодержащую микростружку, которая не будет загрязнять фильтровальную бумагу и не попадет в масляные каналы. И фильтр, и двигатель прослужат дольше.

При разборном фильтре попробовать установить магниты тоже можно, но надо рассчитать, чтобы они не перекрыли отверстия для масла.

В топливном баке. При замене топливного фильтра, насоса или всего модуля можно установить магнит на дне стального бака или привязать его к перегородке, если бак пластмассовый. Тут понадобится магнит с отверстием. Он задержит железосодержащие частицы (включая ржавчину), попавшие в топливо при заправке.

В бачках гидроусилителя руля и расширительном системы охлаждения. Смысл тот же: отлавливать железосодержащую пыль. Кроме того, магнит будет служить индикатором износа жидкости.

В бачке гидроусилителя рулевого управления Ларгуса установлен сетчатый фильтр. Магниты можно разместить прямо в нем. При другой конструкции бачка надо проследить, чтобы магнит не перекрыл отверстия для ­прохода жидкости.

Противоугонная система. Спрятав под панелью приборов геркон (герметичный магнитный контакт), можно, поднося магнит снаружи, замыкать нужную электроцепь, контролирующую, например, иммобилайзер. Токи там мизерные, а замкнута цепь должна быть лишь в момент пуска. Затем магнит можно убрать.

С помощью сильного неодимового магнита можно косвенно проверить качество тормозных колодок. Чем мощнее притягивается магнит к фрикционному слою, тем больше в нем стальной стружки, а, значит, быстрее будут «сожраны» тормозные диски.

ГДЕ БРАТЬ МАГНИТЫ? Можно и купить, но посоветуем разобрать ненужный жесткий диск от компьютера – в нем есть два мощных неодимовых серповидных магнита. Они приклеены к стальным основаниям. В некоторых случаях отковыривать магниты не стоит: в пластинах есть отверстия, за которые магнит можно привязать. Если его все-таки нужно снять, то проще сделать это, изгибая стальную пластину. Отбивать магниты нельзя! Они хрупкие и от ударов размагничиваются.

МАГНИТЫ И РЖА Притягивают ли магниты ржавчину? Теоретически должны, поскольку ржавчина в основном состоит из оксидов железа. Однако на практике она неоднородна: молекулярный состав оксидов отличается от показателей чистого железа. Рыхлость ржавчины увеличивает расстояние между магнитом и частицами железа, поэтому слабый магнит с задачей может не справиться.

Инструменты

Магнитные удочки, они же – телескопические магниты. Позволяют выловить случайно выроненный предмет оттуда, куда рука не пролезает. Простейший совет – возите с собой магнит с привязанным шнуром.

Уголки для сварки. Помогают зафиксировать металлические детали, которые нужно сварить между собой.

Магнитные уголки при сварке сильно облегчают жизнь, особенно непрофессионалу. А еще при сварке используется «магнитная масса».

СМЕХУ РАДИ Самым смешным применением магнитов в автомобиле могут служить приспособления, обещающие повысить экономичность, улучшить динамику, снизить вредные выбросы, обеспечить возможность езды на низкооктановом бензине и даже снизить шумность. Через наши руки проходили такие изделия, как Автомобильный синтезатор катализатора (АСК), Автомобильный фильтр-активизатор топлива ЭКОМАГ‑7Г, Магнитотрон, АКТ (Активатор топлива) и другие. Все они испытывались экспертами НАМИ, после чего удостаивались одного и того же резюме: абсолютно бесполезны! Но смех, как известно, продлевает жизнь.

