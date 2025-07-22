Как сэкономить на диагностике двигателя, потратив 600 рублей — рассказываем!

Опубликованы результаты экспертизы эндоскопов, подключаемых к смартфонам

Согласно легендам, когда третий глаз бога Шивы открывается, он выпускает мощный луч огня, который уничтожает всё на своем пути.

Эндоскопы, которые часто называют третьим глазом врача или механика, настроены более миролюбиво: вместо огня они испускают светодиодный пучок света. Это помогает провести диагностику объекта, прежде чем хвататься за гаечный ключ или, тем более, за скальпель.

В древнем политехническом словаре эндоскоп (éndon – «внутри» + scopéō – «смотрю» в переводе с греческого) числится как прибор в виде трубки, «снабженной осветительной аппаратурой и оптической системой».

Определение верно и сегодня – разве что устройство стало миниатюрным и доступным. Теперь это зонд с миниатюрной видеокамерой, передающей изображение на экран. Причем экран может быть как составной частью эндоскопа, так и элементом смартфона.

В прошлый раз мы испытывали в основном профессиональные эндоскопы, а единственную USB-камеру признали никчемной игрушкой. Но время – и особенно электроника – не стоят на месте, и сегодня выбор приборчиков «для смартфона» куда шире. Появились ли среди них достойные?

В качестве натуры для испытаний эндоскопов использовали второй цилиндр редакционного Ларгуса.

Как проверяли эндоскопы

Для экспертизы мы приобрели семь эндоскопов по цене от 650 до 10 300 рублей. Встречаются и гораздо более дорогие, профессиональные приборы, но на этот раз делаем акцент на моделях для индивидуального применения. Результаты наших исследований относятся только к приобретенным образцам.

В ходе экспертизы мы оценили удобство пользования приборами и сравнили качество получаемого изображения. Для этого использовали специально изготовленные стенды, а также редакционный Ларгус.

В качестве макета цилиндра использован укороченный корпус огнетушителя. Диаметр нашего цилиндра 89 мм, «ход поршня» 100 мм. Внутри приклеены изображения днища поршня, клапанов, стенка цилиндра исцарапана, а на ее части – таблица для проверки зрения.

Стенды, имитирующие внутренние полости цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора, обеспечили равные начальные условия для всех приборов.

Для оценки изображения внутри одного из них нанесли продольные риски и разместили распечатку с алфавитом, а внутри другого – натуральный рис. Тут своего рода ирония – многие ремонтники, оживляя задранные керамической крошкой из нейтрализаторов моторы, говорят, что производителем использована не керамика, а рисовая бумага. Да и визуально рисовые зерна подходят для оценки качества картинки.

В реальном движке такого не увидеть, но наш стенд позволяет оценивать качество изображения на понятных примерах. Каталитический нейтрализатор имитирует закрытая банка, внутри нее на дне приклеен слой риса, который похож на разрушающиеся соты.

Эти упрямые андроиды…

При выборе эндоскопа, рассчитанного на подключение к смартфону с Android, имейте в виду, что некоторые современные «андроиды» могут заупрямиться. Ваш смартфон должен поддерживать технологию USB OTG (On-The-Go), позволяющую не только служить источником питания для подключенных устройств, но и принимать данные с них .

Эту величину мы называем радиусом поворота эндоскопа (фото слева). Вот откуда берется поворот зонда более чем на 180 градусов (фото справа).

Лучше всего перед покупкой изучить отзывы на конкретную модель эндоскопа и ее совместимость с разными смартфонами. А самый простой выход для тех, кто не числит себя компьютерным гуру, – выбрать автономную модель эндоскопа с экраном и аккумулятором.

А еще возьмите это... Угол падения равен углу отражения. Поэтому блестящие поверхности вроде стенок цилиндра невозможно осматривать, наводя камеру перпендикулярно поверхности. Подсветка «слепит» камеру. Поэтому если есть желание и возможность, имеет смысл изготовить отдельную подсветку миниатюрной лампочкой или светодиодом, висящими на проводках через свечное отверстие. Изображение стенок при выключенной «родной» подсветке становится гораздо лучше. Только не оставьте оборвавшуюся лампочку в цилиндре.

Экспертиза эндоскопов

Garteen Эндоскоп Wi-Fi Примерная цена 3600 ₽

Аккумулятор – в небольшой коробочке. На корпусе есть индикатор процента заряда встроенного аккумулятора. Связывается с принимающим прибором по Wi-Fi. Можно использовать планшет, что сделает изображение более крупным. Видеокамера не поворотная, но есть два объектива с подсветкой: один направлен вдоль оси, другой смотрит вбок. Предусмотрены три насадки – магнит, крючок, защитная втулка. Позволяет осмотреть днище поршня и стенки цилиндра. Требует установки программы на смартфон.

Рекомендовать не можем. Jingleszcn 43D4 Articulating Borescope Zx20 Примерная цена 6000 ₽

Есть встроенный аккумулятор. Предусмотрен экран, который для удобства транспортировки выполнен съемным. Зонд поворотный на 190+190 градусов. Диагональ экрана 4,3 дюйма. Запись фото и видео ведется на карту памяти microSD. Разрешение 1280×960 пикселей.

Рекомендуем.

Borescope for Android ND-2488 Примерная цена 650 ₽

Использует гнездо телефона для своего питания и передачи изображения. Яркость подсветки регулируется. В комплекте есть зеркальце, показывающее изображение сбоку от объектива. Через зеркало передается и свет. Для просмотра предлагается установить приложение, которое для полноценного использования требует покупки премиум-версии, хотя на некоторых смартфонах работает и без него. Позволяет осмотреть днище поршня и стенки цилиндра. Можно проверить состояние нейтрализатора. Разрешение 1280×960 пикселей.

Рекомендуем при необходимости сэкономить. Drepont. Промышленный эндоскоп Примерная цена 5800 ₽

Аккумулятора нет: питание от смартфона. Зонд поворотный на 180+180 градусов. Требует установки приложения. ­Водонепроницаемый. Указана рабочая температура до 113 °С. Разрешение 1280×1080 пикселей. Качество изображения – высокое. Но стенку цилиндра осмотреть сложно – велик радиус поворота объектива. При маленьком диаметре цилиндра – не развернется. Клапаны тоже осматривать неудобно. Применим для более крупных объектов.

Автомобилисту лучше не покупать.

Lafoch industrial endoscope Примерная цена 10 300 ₽

Полностью автономное изделие. Есть аккумулятор. Поворотный объектив на 200+200 градусов. Запись на карту памяти microSD. Изображение можно передать по кабелю со штекером USB-С. Экран 5 дюймов. Разрешение камеры 1280×1080 пикселей. Показывает температуру камеры. Имеет встроенный 4-кратный зум. Устройство дает качественное изображение и удобно в работе.

Рекомендуем, если цена не критична. Long can. Промышленный эндоскоп с подключением по кабелю Примерная цена 5600 ₽

Питание от смартфона. Держатель для него неудобный: легко уронить телефон, при этом могут быть повреждены разъемы. Поворотный зонд на 200+200 градусов. Требует установки приложения. Разрешение не указано, а измерить его, увы, не получилось: нам попался неисправный экземпляр. При подключении к смартфону изображение на секунду появилось и исчезло. В дальнейшем пробовали подключать к планшету, но удалось добиться только коротких вспышек подсветки при повороте объектива. Видимо, плохой контакт в месте поворота камеры.

Рекомендовать не можем.

Reyuecam RO Wi-Fi Примерная цена 6000 ₽

Автономный аккумулятор. Общение со смартфоном по Wi-Fi – это хорошо. Поворотный зонд на 200+200 градусов. Требует установки приложения, зато работает с любыми операционными системами. Для смартфона предусмотрено крепление, но пользоваться им необязательно, а можно передать изображение на планшет, где всё хорошо рассмотреть. Разрешение 1280×720 пикселей.

Рекомендуем. Так видит эндоскоп «яркий» хон на стенке цилиндра и днище поршня.

Выводы

В целом и автономные модели, и рассчитанные на эксплуатацию со смартфоном в основном показали себя хорошо – даже примитивная камера за 650 рублей. За такие деньги можно потерпеть отсутствие Wi-Fi.

Но мы рекомендуем приобретать эндоскоп с поворотным наконечником – иначе, например, клапаны мотора вы не увидите никогда. Отрадно, что такие приборы стали доступны – за пять-шесть тысяч рублей зачастую можно уберечь себя от куда больших трат.

Если изображение необходимо сразу переслать, то пользоваться установкой со смартфоном проще. В случае, если оценивать результаты предстоит самому или с напарником, то автономные устройства удобнее, хотя и они позволяют сохранить изображение на карту microSD.

Диаметр объектива для автомобилиста не особенно критичен. При диаметре до 8 мм зонд пролезет в любое свечное отверстие и, тем более, в отверстие для кислородного датчика. Но более толстые зонды имеют и больший радиус поворота, а потому в цилиндрах небольшого диаметра могут не развернуться, чтобы показать клапаны.

Длина кабеля особенно важна для осмотра полостей кузова – метра-полутора достаточно даже для того, чтобы оценить пороги, пробравшись с двух сторон.

Видеоэндоскопы сегодня – уже совсем не экзотика, а эффективный инструмент даже для простого автомобилиста. И это радует!

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