Какие современные двигатели ходят долго (и как продлить жизнь агрегатов)
Термин «миллионник» неизменно популярен среди автомобилистов. Не умирает мечта об автомобиле, который не развалится ни через сотню тысяч километров, ни через пятьсот тысяч.
Во многом «миллионники» – это химера из серии «раньше было лучше». Среди машин отечественного производства таких не было и в помине, а легенды пришли к нам в 90‑е годы прошлого века вместе с потоком подержанных иномарок из Европы.
В памяти всплывают знаменитые Mерседесы W123 и W124. Но это, пожалуй, и всё! Ни простенькие малолитражки типа Опелей или Фордов, ни многолитровые монстры со спортивными наклонностями похвастаться семизначными пробегами не могли.
А японские производители всегда были экономны по отношению к ресурсу. Они проектировали автомобили хоть и весьма долговечными, но всё же редко приближавшимися к вожделенной нами цифре пробега.
Но вновь задаются те же вопросы: «Почему раньше умели, а нынче – разучились?»
Кстати, а какие конструкции становились миллионниками?
Портрет «миллионника»
Двигатель-«миллионник» – это очень просто. Никаких технических изысков в нем нет. Рабочий объем – 2–3 литра, число цилиндров – 4–6, без наддува. Мощность – сравнительно невысокая, степень сжатия – умеренная.
- Чугунный блок цилиндров обеспечивает высокую жесткость и долгое соблюдение правильной геометрии цилиндров.
- Коленчатый вал – полнопротивовесный, с широкими коренными и шатунными шейками.
- Поршни с большой площадью юбки и толстыми поршневыми кольцами обеспечивают высокую ходимость коренных и шатунных подшипников и снижают давление на стенку цилиндра. Толстые поршневые кольца имеют хорошую упругость и долго противостоят залеганию. А высокий жаровой пояс у поршня позволяет снизить тепловую нагрузку на кольца.
- Привод ГРМ – цепной. Число клапанов на цилиндр – два или четыре.
- Наличие гидрокомпенсаторов зазоров обеспечивает долгое невмешательство в двигатель, что повышает его долговечность.
Нужны, кроме того, доведенные до ума системы питания и зажигания, исключающие любые виды аномального сгорания. Система охлаждения должна быть объемом с ведро, а еще лучше – двухведерной с могучим объемным радиатором.
НАША СПРАВКА
Какие современные двигатели ходят долго?
Основные признаки солидного ресурса – это:
- чугунные блоки цилиндров;
- безнаддувная конструкция с распределенным впрыском топлива;
- применение на максимально простых и легких автомобилях (а не на кроссоверах и больших седанах, где встречаются моторы рабочим объемом 1,2…1,6 л).
Образ жизни «миллионника»
В идеале двигатель-долгожитель должен намотать свой миллион как можно быстрее. Впрочем, то же относится к остальным элементам машины – трансмиссии, подвеске, электрике и кузову. Никакие уплотнения при этом не начнут утрачивать исходную эластичность, да и коррозия не успеет навредить раньше времени.
При этом обслуживание и эксплуатация машины не должны знать разгильдяйства типа «и так сойдет». Необходима своевременная замена всех расходников, даже если те выглядят вполне нормальными.
Добавим необходимость предварительных прогревов, минимум холодных пусков, отказ от запредельных нагрузок и заправку нормальным топливом. Примерно такую жизнь миллионники вели в немецких такси, работавших практически без отдыха.
Не умеем или не хотим?
Почему же «миллионники» вымерли сегодня? Ведь ничего невозможного в их конструкции не было и нет. Как можно было отказаться от таких замечательных решений?
Короткий ответ звучит просто: изменились как тенденции в моторостроении, так и требования потребителей.
Золотой век «миллионников» закончился в 90‑х годах, когда моторостроители еще не гнались за сверхнизкими нормами токсичности. А вместе с золотым веком стали уходить и потребители, мечтающие об автомобилях, которых им хватит на всю жизнь.
Термин «вечмобили» придумал известный фантаст Клиффорд Саймак. В одном из его романов, по ходу дела, в продаже стали появляться изделия, которые теоретически не могут сломаться. Сначала – лампочки и бритвы, потом – готовые дома и, конечно, автомобили.
Промышленники поняли, что им, извините, крышка! Потому что конкурировать с вечными изделиями невозможно по определению: им нечего противопоставить. А потребитель не станет менять то, что у него и так безотказно работает. Поэтому промышленность становилась ненужной.
Но в реальности промышленники выкрутились. С ростом компьютеризации автопроизводители получили возможность довольно точно рассчитывать срок службы своих двигателей и прочих агрегатов, что позволило максимально экономить на излишнем «запасе прочности», столь необходимом в прежние времена.
Те же американцы, которые прежде обеспечивали солидный ресурс моторов, делая ставку на большой рабочий объем с проверенными решениями вроде нижнего расположения распредвала, получили возможность обходиться без излишнего «металла». А приоритетной задачей для современного маркетолога стало внушение клиенту мысли, что поменять новенький автомобиль нужно будет вовремя, пока тот не начал «сыпаться» синхронно с окончанием гарантии.
В итоге вместо вечных изделий заводчане из разных отраслей перешли на выпуск фактически одноразовой продукции. Появились электробритвы, в которых нельзя поменять аккумулятор, или ксероксы, самоблокирующиеся после определенного числа копий. И автомобили, заведомо негодные для разного рода капремонтов.
При этом клиент не должен переживать: в течение гарантии любые поломки будут бесплатно устранены – чего же боле? А со всеми послегарантийными проблемами будут разбираться уже следующие владельцы, которые на новую машину «не тянут».
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