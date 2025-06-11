Какие современные двигатели ходят долго (и как продлить жизнь агрегатов)

Эксперты «За рулем» — о том, почему вымерли автомобили-«миллионники»

Термин «миллионник» неизменно популярен среди автомобилистов. Не умирает мечта об автомобиле, который не развалится ни через сотню тысяч километров, ни через пятьсот тысяч.

Во многом «миллионники» – это химера из серии «раньше было лучше». Среди машин отечественного производства таких не было и в помине, а легенды пришли к нам в 90‑е годы прошлого века вместе с потоком подержанных иномарок из Европы.

В памяти всплывают знаменитые Mерседесы W123 и W124. Но это, пожалуй, и всё! Ни простенькие малолитражки типа Опелей или Фордов, ни многолитровые монстры со спортивными наклонностями похвастаться семизначными пробегами не могли.

А японские производители всегда были экономны по отношению к ресурсу. Они проектировали автомобили хоть и весьма долговечными, но всё же редко приближавшимися к вожделенной нами цифре пробега.

Но вновь задаются те же вопросы: «Почему раньше умели, а нынче – разучились?»

Кстати, а какие конструкции становились миллионниками?

Портрет «миллионника»

Двигатель-«миллионник» – это очень просто. Никаких технических изысков в нем нет. Рабочий объем – 2–3 литра, число цилиндров – 4–6, без наддува. Мощность – сравнительно невысокая, степень сжатия – умеренная.

Поршни двигателя-«миллионника». «Родные» кольца не изношены до предела и не залегли.

Чугунный блок цилиндров обеспечивает высокую жесткость и долгое соблюдение правильной геометрии цилиндров.

обеспечивает высокую жесткость и долгое соблюдение правильной геометрии цилиндров. Коленчатый вал – полнопротивовесный, с широкими коренными и шатунными шейками.

Поршни с большой площадью юбки и толстыми поршневыми кольцами обеспечивают высокую ходимость коренных и шатунных подшипников и снижают давление на стенку цилиндра. Толстые поршневые кольца имеют хорошую упругость и долго противостоят залеганию. А высокий жаровой пояс у поршня позволяет снизить тепловую нагрузку на кольца.

Привод ГРМ – цепной . Число клапанов на цилиндр – два или четыре.

. Число клапанов на цилиндр – два или четыре. Наличие гидрокомпенсаторов зазоров обеспечивает долгое невмешательство в двигатель, что повышает его долговечность.

Нужны, кроме того, доведенные до ума системы питания и зажигания, исключающие любые виды аномального сгорания. Система охлаждения должна быть объемом с ведро, а еще лучше – двухведерной с могучим объемным радиатором.

НАША СПРАВКА Какие современные двигатели ходят долго? Основные признаки солидного ресурса – это: чугунные блоки цилиндров;

безнаддувная конструкция с распределенным впрыском топлива;

применение на максимально простых и легких автомобилях (а не на кроссоверах и больших седанах, где встречаются моторы рабочим объемом 1,2…1,6 л).

Образ жизни «миллионника»

В идеале двигатель-долгожитель должен намотать свой миллион как можно быстрее. Впрочем, то же относится к остальным элементам машины – трансмиссии, подвеске, электрике и кузову. Никакие уплотнения при этом не начнут утрачивать исходную эластичность, да и коррозия не успеет навредить раньше времени.

При этом обслуживание и эксплуатация машины не должны знать разгильдяйства типа «и так сойдет». Необходима своевременная замена всех расходников, даже если те выглядят вполне нормальными .

Поршни 16‑клапанных моторов ВАЗ. Старого поколения (справа) – с длинной юбкой 1, канавками под толстые поршневые кольца 2 и большим огневым поясом 3. Ресурс был больше, и о масложоре почти не вспоминали.

Добавим необходимость предварительных прогревов, минимум холодных пусков, отказ от запредельных нагрузок и заправку нормальным топливом . Примерно такую жизнь миллионники вели в немецких такси, работавших практически без отдыха.

Не умеем или не хотим?

Почему же «миллионники» вымерли сегодня? Ведь ничего невозможного в их конструкции не было и нет. Как можно было отказаться от таких замечательных решений?

Короткий ответ звучит просто: изменились как тенденции в моторостроении, так и требования потребителей.

Золотой век «миллионников» закончился в 90‑х годах, когда моторостроители еще не гнались за сверхнизкими нормами токсичности. А вместе с золотым веком стали уходить и потребители, мечтающие об автомобилях, которых им хватит на всю жизнь.

От алюминиевого блока с открытой рубашкой охлаждения большого ресурса не ждите. Из-за недостаточной жесткости цилиндры деформируются так, что на поверхности появляются пятна износа в зонах, где имеют общую стенку.

Термин «вечмобили» придумал известный фантаст Клиффорд Саймак. В одном из его романов, по ходу дела, в продаже стали появляться изделия, которые теоретически не могут сломаться. Сначала – лампочки и бритвы, потом – готовые дома и, конечно, автомобили.

Промышленники поняли, что им, извините, крышка! Потому что конкурировать с вечными изделиями невозможно по определению: им нечего противопоставить. А потребитель не станет менять то, что у него и так безотказно работает. Поэтому промышленность становилась ненужной.

Но в реальности промышленники выкрутились. С ростом компьютеризации автопроизводители получили возможность довольно точно рассчитывать срок службы своих двигателей и прочих агрегатов, что позволило максимально экономить на излишнем «запасе прочности», столь необходимом в прежние времена.

Цепь мерседесовского мотора М102 имеет весьма солидные размеры. Известен случай, когда широкие шейки и кулачки обеспечили пробег свыше 1 400 000 км.

Те же американцы, которые прежде обеспечивали солидный ресурс моторов, делая ставку на большой рабочий объем с проверенными решениями вроде нижнего расположения распредвала, получили возможность обходиться без излишнего «металла». А приоритетной задачей для современного маркетолога стало внушение клиенту мысли, что поменять новенький автомобиль нужно будет вовремя, пока тот не начал «сыпаться» синхронно с окончанием гарантии.

В итоге вместо вечных изделий заводчане из разных отраслей перешли на выпуск фактически одноразовой продукции. Появились электробритвы, в которых нельзя поменять аккумулятор, или ксероксы, самоблокирующиеся после определенного числа копий. И автомобили, заведомо негодные для разного рода капремонтов.

Цепи привода ГРМ современных полноприводных автомобилей ВАЗ – однорядные. Ресурс двухрядных – выше.

При этом клиент не должен переживать: в течение гарантии любые поломки будут бесплатно устранены – чего же боле? А со всеми послегарантийными проблемами будут разбираться уже следующие владельцы, которые на новую машину «не тянут».

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