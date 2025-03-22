Гарантия 6 лет и ресурс 1 млн км: в РФ стартовали продажи нового добротного кроссовера

В РФ стартовали официальные продажи кроссовера Geely EX5 по цене 4,1 млн рублей

На российском автомобильном рынке произошло долгожданное событие: стартовали официальные продажи нового электрического кроссовера Geely EX5.

Базовая версия Geely EX5 доступна по цене от 4,1 миллиона рублей. Однако, благодаря различным программам, таким как кредитование и Trade-in, стоимость может снизиться до 3,75 миллиона рублей. Версия Geely EX5 Max, которая предлагает дополнительные функции и улучшенное оборудование, стартует с 4,4 миллиона рублей.

Geely EX5

Одним из самых впечатляющих аспектов Geely EX5 является его гарантия. На автомобиль предоставляется 6 лет или 150 000 км пробега, а на аккумулятор – 8 лет или 150 000 км. Более того, ресурс аккумулятора эквивалентен 1 миллиону километров пробега или 3500 циклам зарядки.

Geely EX5 построен на архитектуре GEEA 3.0 и оснащен электродвигателем мощностью 218 л.с. Это обеспечивает динамичные характеристики: разгон до 100 км/ч занимает всего 6,9 секунды. Запас хода составляет впечатляющие 430 км. Кроме того, автомобиль поддерживает быструю зарядку – до 80% емкости аккумулятора можно восполнить всего за 30 минут.

Интерьер Geely EX5

В базовой версии Pro Geely EX5 предлагает широкий набор опций, включая полный зимний пакет, подогрев всех сидений, рулевого колеса и зеркал, 18-дюймовые диски, светодиодную оптику и кожаную отделку интерьера. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрены 15,4-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, цифровая приборная панель на 10,2 дюйма, климат-контроль, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка и система бесключевого доступа.

Старшая версия Geely EX5 Max предлагает еще больше комфорта и технологии. Она оснащена 19-дюймовыми колесами, панорамной крышей с люком, адаптивным круиз-контролем и проекционным дисплеем. Премиальная аудиосистема с 16 динамиками создает отличное звучание, а передние сиденья имеют функции вентиляции, массажа и памяти, что добавляет дополнительный уровень комфорта.

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Источник: 32cars