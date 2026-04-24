#
>
В продажу вышла Победа 4х4 — известна цена

На продажу выставили советский внедорожник ГАЗ-М72 на базе Победы

В городе Кемерово продают очень редкий автомобиль ГАЗ – это первый в мире комфортный внедорожник с несущим кузовом ГАЗ-М72.

Напомним, модель была создана в 1955 году на базе доработанных узлов ГАЗ-69 и усиленного кузова Победы ГАЗ-М20. Автомобиль обладал проходимостью на уровне лучших армейских внедорожников мира и при этом имел салон комфортабельного легкового автомобиля. В силу ряда причин было выпущено всего 4677 экземпляров ГАЗ-М72. Неизвестно, сколько уцелело к настоящему моменту, но понятно, что каждый из них – коллекционный образец.

Какого-либо детального описания продающегося автомобиля на классифайдах нет. Известно лишь, что этот ГАЗ-М72 сошел с конвейера в Горьком в 1958-м, в последний год выпуска этой модели, равно как и базовой заднеприводной Победы.

Указанный пробег составляет 20 тысяч км. При этом, судя по фото, машина пребывает в отличном состоянии – либо столь аккуратно содержалась, либо прошла восстановление или реставрацию. По ПТС у полноприводной Победы единственный владелец. Цена – 2 млн рублей.

Источник:  Avito
Иннокентий Кишкурно
24.04.2026 
