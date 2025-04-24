Хорошая и недорогая сварка для гаража — она существует!
Если профессионал начнет перечислять все известные виды сварки, то их наберется сотни полторы. А человек, далекий от темы, ограничится двумя видами – газовая и электрическая. Электрические сварочные аппараты для автовладельца или автомеханика, на наш взгляд, подходят лучше всего.
Зачем сварка нужна автомобилисту? В простейших случаях – поправить петли гаража, заварить трещину в раме прицепа, открутить «секретку», от которой потеряли ключ. Сверхвысокой квалификации такие работы не требуют, а осознание того, что своими руками устранил неисправность, греет душу. Остается не ошибиться при выборе сварочного аппарата.
Первое знакомство
Для испытаний мы приобрели семь устройств инверторного типа, а их итоги относятся именно к данным экземплярам.
В шести из них переменный ток преобразуется в постоянный, а затем инвертируется опять в переменный, но уже повышенной частоты. Далее компактный высокочастотный трансформатор понижает напряжение – на выпрямителе получаем стабильный и мощный постоянный ток, который и подается на электрод.
Особняком стоит устройство Devoch ZW‑160 DY, питающееся не от сети 220 В, а от аккумуляторов: в нем начальное преобразование из переменного тока в постоянный ни к чему.
Приобретенные нами аппараты можно условно разделить на четыре группы. Для работы со штучными электродами предназначены P. I. T. PMI180‑C1 и СЕТ САИ‑190 А. В режиме полуавтомата, с подачей самозащитной проволоки, умеют работать Eurolux САИПА‑200 и Ресанта САИПА‑160. При этом мы выбрали самые недорогие аппараты, которые не предусматривают подключения баллона с защитным газом.
Необычная «пистолетная» форма для работы со штучным электродом отличает Temps Detir Arc welding machine и Sturm AW97I201. А Devoch ZW‑160 DY для сварки штучным электродом не требует сети 220 В.
Сварка – это…
Сварка – процесс получения неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого. В быту мы имеем дело в основном с электродуговой сваркой. Исторически сначала была сварка переменным током, а с появлением мощных полупроводниковых элементов перешли на постоянный ток.
Основные виды сварки:
- MMA – сварка обычным электродом с покрытием;
- MIG/MAG – сварка проволокой в среде защитных газов;
- FCAW – метод, аналогичный MIG/MAG, но с использованием самозащитной проволоки, при этом баллоны с газом не требуются;
- TIG – аргонодуговая сварка неплавящимся электродом.
Набиваем руку
Во всех пособиях по сварке рекомендуют для образования правильного сварочного шва совершать электродом либо колебательные движения вправо‑влево с амплитудой миллиметров в пять, либо плести петли с таким же размером. А теперь попробуйте с непривычки делать такое просто карандашом на бумаге, но карандаш при этом длиной сантиметров 40. Не получается? А если это еще и в маске, толстых рукавицах, с искрами и с нагревом?
Начинающим можем посоветовать либо придерживать электрод другой рукой, но в хороших перчатках, либо разрезать электроды пополам и пробовать варить «огрызками»: целиться будет проще. А лучший выход – использование полуавтоматической сварки, когда от руки до сварочной дуги расстояние небольшое и всегда одинаковое.
ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ
Автомобилист привык, что прямая и обратная полярность может быть только у АКБ, причем «минус» – всегда на кузове автомобиля. Со сваркой дела обстоят совсем не так. Прямая полярность – это когда на электроде «минус», а на заготовке «плюс». Обратная – всё наоборот. Чтобы проще запомнить, скажем так: электрооборудование автомобилей имеет обратную полярность.
Все испытанные устройства, у которых полярность поменять нельзя, используют плюс на детали и минус на держателе электрода. Именно поэтому особенно важно отключать АКБ при сварочных работах на автомобиле: аккумулятор и сварка находятся в «противофазе».
Электрод или проволока
В продаже встречается огромное количество электродов. Различаются они прежде всего по диаметру и составу обмазки. И если первый параметр определяется толщиной свариваемых деталей и возможностями вашего аппарата, то со вторым у новичка возникнут вопросы. Какие-то рутиловые, какие-то основные, кислые, целлюлозные: черт ногу сломит. Причем порой от этого зависит и полярность подключения аппарата.
Мало того: электроды могут быть отсыревшими, могут быть «старыми», и тогда на поверхности обмазки выступает белый налет. Короче говоря, электроды – дело тонкое, и их нельзя просто взять с полки, как ключ «на 13», и начать работать!
У проволоки защитный флюс находится в середине, а потому идеально защищен от внешнего воздействия. Поэтому полуавтомат с заряженной проволокой всегда готов к работе.
Методика испытаний
Первым делом мы оценили удобство работы. Очевидно, что время на подготовку со штучным электродом меньше, чем на зарядку проволоки в полуавтомат. Но если полуавтомат уже снаряжен проволокой, то начать работать им не дольше, чем включить торшер.
Далее мы проверили работу аппаратов с электродами разрешенного диаметра и оценили качество сварных швов. Потом испытали возможность работы устройств со сниженным напряжением сети.
Наконец, зарядили самозащитную проволоку в полуавтоматы, оценив, насколько это сложно. И проверили время работы до полного разряда единственного аккумуляторного аппарата.
Участники и результаты испытаний сварочных аппаратов – на следующей странице