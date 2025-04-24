Хорошая и недорогая сварка для гаража — она существует!

Эксперты «За рулем» выбрали лучшие сварочные аппараты для начинающих

Если профессионал начнет перечислять все известные виды сварки, то их наберется сотни полторы. А человек, далекий от темы, ограничится двумя видами – газовая и электрическая. Электрические сварочные аппараты для автовладельца или автомеханика, на наш взгляд, подходят лучше всего.

Зачем сварка нужна автомобилисту? В простейших случаях – поправить петли гаража, заварить трещину в раме прицепа, открутить «секретку», от которой потеряли ключ. Сверхвысокой квалификации такие работы не требуют, а осознание того, что своими руками устранил неисправность, греет душу. Остается не ошибиться при выборе сварочного аппарата.

Первое знакомство

Для испытаний мы приобрели семь устройств инверторного типа, а их итоги относятся именно к данным экземплярам.

В шести из них переменный ток преобразуется в постоянный, а затем инвертируется опять в переменный, но уже повышенной частоты. Далее компактный высокочастотный трансформатор понижает напряжение – на выпрямителе получаем стабильный и мощный постоянный ток, который и подается на электрод.

Особняком стоит устройство Devoch ZW‑160 DY, питающееся не от сети 220 В, а от аккумуляторов: в нем начальное преобразование из переменного тока в постоянный ни к чему.

Помимо аппарата, у вас должна быть маска с автозатемнением, рукавицы, щетка (ибо ржавый или грязный металл варить нельзя, да и не получится), а также электроды или проволока.

Приобретенные нами аппараты можно условно разделить на четыре группы. Для работы со штучными электродами предназначены P. I. T. PMI180‑C1 и СЕТ САИ‑190 А. В режиме полуавтомата, с подачей самозащитной проволоки, умеют работать Eurolux САИПА‑200 и Ресанта САИПА‑160. При этом мы выбрали самые недорогие аппараты, которые не предусматривают подключения баллона с защитным газом.

Необычная «пистолетная» форма для работы со штучным электродом отличает Temps Detir Arc welding machine и Sturm AW97I201. А Devoch ZW‑160 DY для сварки штучным электродом не требует сети 220 В.

Сварка – это…

Сварка – процесс получения неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого. В быту мы имеем дело в основном с электродуговой сваркой. Исторически сначала была сварка переменным током, а с появлением мощных полупроводниковых элементов перешли на постоянный ток.

Если вы никогда не работали со сваркой, то обязательно сначала потренируйтесь на каких-нибудь металлических заготовках. В это место мы «вварили» 4,5 электрода аккумуляторного аппарата, пока не села батарейка.

Так работает функция антизалипания. Ток на электроде есть, недаром он красный, но величина ограничена, чтобы ничего не угробить. Полуавтоматический сварочный аппарат позволяет новичку сразу получить пристойный шов.

Основные виды сварки:

MMA – сварка обычным электродом с покрытием;

– сварка обычным электродом с покрытием; MIG/MAG – сварка проволокой в среде защитных газов;

– сварка проволокой в среде защитных газов; FCAW – метод, аналогичный MIG/MAG, но с использованием самозащитной проволоки, при этом баллоны с газом не требуются;

– метод, аналогичный MIG/MAG, но с использованием самозащитной проволоки, при этом баллоны с газом не требуются; TIG – аргонодуговая сварка неплавящимся электродом.

Набиваем руку

Во всех пособиях по сварке рекомендуют для образования правильного сварочного шва совершать электродом либо колебательные движения вправо‑влево с амплитудой миллиметров в пять, либо плести петли с таким же размером. А теперь попробуйте с непривычки делать такое просто карандашом на бумаге, но карандаш при этом длиной сантиметров 40. Не получается? А если это еще и в маске, толстых рукавицах, с искрами и с нагревом?

Начинающим можем посоветовать либо придерживать электрод другой рукой, но в хороших перчатках, либо разрезать электроды пополам и пробовать варить «огрызками»: целиться будет проще. А лучший выход – использование полуавтоматической сварки, когда от руки до сварочной дуги расстояние небольшое и всегда одинаковое.

ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ

Автомобилист привык, что прямая и обратная полярность может быть только у АКБ, причем «минус» – всегда на кузове автомобиля. Со сваркой дела обстоят совсем не так. Прямая полярность – это когда на электроде «минус», а на заготовке «плюс». Обратная – всё наоборот. Чтобы проще запомнить, скажем так: электрооборудование автомобилей имеет обратную полярность.

Все испытанные устройства, у которых полярность поменять нельзя, используют плюс на детали и минус на держателе электрода. Именно поэтому особенно важно отключать АКБ при сварочных работах на автомобиле: аккумулятор и сварка находятся в «противофазе».

Электрод или проволока

В продаже встречается огромное количество электродов. Различаются они прежде всего по диаметру и составу обмазки. И если первый параметр определяется толщиной свариваемых деталей и возможностями вашего аппарата, то со вторым у новичка возникнут вопросы. Какие-то рутиловые, какие-то основные, кислые, целлюлозные: черт ногу сломит. Причем порой от этого зависит и полярность подключения аппарата.

Сварка штучным электродом полезна при демонтаже сломанной секретки. Приставляем к болту отрезок трубы длиной около 80 мм и вслепую варим там, «на дне». При этом трубу придерживаем сварочным зажимом.

Мало того: электроды могут быть отсыревшими, могут быть «старыми», и тогда на поверхности обмазки выступает белый налет. Короче говоря, электроды – дело тонкое, и их нельзя просто взять с полки, как ключ «на 13», и начать работать!

У проволоки защитный флюс находится в середине, а потому идеально защищен от внешнего воздействия. Поэтому полуавтомат с заряженной проволокой всегда готов к работе.

От руки до конца электрода – полметра. Вы сможете точно поддерживать высоту электрода над сварочной ванной и еще совершать колебательные движения? А таковы будни сварки штучным электродом.

Методика испытаний

Первым делом мы оценили удобство работы. Очевидно, что время на подготовку со штучным электродом меньше, чем на зарядку проволоки в полуавтомат. Но если полуавтомат уже снаряжен проволокой, то начать работать им не дольше, чем включить торшер.

Далее мы проверили работу аппаратов с электродами разрешенного диаметра и оценили качество сварных швов. Потом испытали возможность работы устройств со сниженным напряжением сети.

Наконец, зарядили самозащитную проволоку в полуавтоматы, оценив, насколько это сложно. И проверили время работы до полного разряда единственного аккумуляторного аппарата.

Участники и результаты испытаний сварочных аппаратов – на следующей странице