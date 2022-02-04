Сел аккумулятор? Берите сварочный аппарат!

Эксперимент «За рулем» удался. Но есть важные замечания.

Материалы по теме Заводим двигатель в мороз. А какой предел по «минусу»?

Ударили морозы. Вы отпираете гараж, но промерзший автомобиль вместо бодрого звука стартера выдает лишь пулеметную очередь от тягового реле. Никаких пускозарядных устройств и, тем более, подменных АКБ под рукой нет. Зато есть сварочный аппарат и сеть 220 В. А что, чем черт не шутит?

Но сначала нужно подумать: ведь сварочные аппараты бывают разные…

Переменный или постоянный?

Наиболее простые сварочные аппараты, которые использовались при неответственных операциях на производстве и при ремонтных работах во второй половине прошлого века, использовали для горения дуги переменный ток. По сути они представляли собой понижающий трансформатор. В 90‑е годы в нашу страну хлынули бытовые аппараты, в которых регулировка силы тока осуществлялась изменением зазора в разделенном магнитопроводе трансформатора. Но сварочный ток оставался переменным: такими устройствами автомобиль не запустишь.

А лет десять назад появились доступные сварочные аппараты инверторного типа. В них переменный ток преобразуется в постоянный, затем инвертируется в высокочастотный переменный. Далее компактный высокочастотный трансформатор понижает напряжение, ток снова выпрямляется — получается стабильным и мощным и подается на электрод.

Принцип работы сварочного инвертора

Современные сварочные инверторы весьма компактны и обладают небольшой массой. Зачастую сварщик носит их на наплечном ремне. Но что получится, если подключить такой инвертор к автомобилю?

Материалы по теме Подключаем электроинструмент к АКБ: полный провал покупных переходников

Бытовые сварочные аппараты, в зависимости от мощности (и, соответственно, цены), обычно выдают токи от 140 до 250 А. Для пуска автомобильного двигателя этого может хватить, но вот величина напряжения отпугивает. Обычно на холостом ходу на выходе присутствуют 65–90 В, и лишь при горении дуги напряжение падает до 15–40 В.

Первая мысль — всё сгорит! Надежда только на аккумуляторную батарею, которая, как инерционный элемент, не может мгновенно изменить свое состояние, а потому примет удар на себя. Но если батарея промерзла насквозь и ее внутреннее сопротивление сильно возросло, то помощи от нее может и не быть.

Отсюда первый совет: не стоит пытаться пускать двигатель от сварочного аппарата при убитой АКБ или вообще без АКБ! В такой ситуации действительно всё сгорит — и очень быстро.

Наш эксперимент

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Штатную батарею редакционного Ларгуса заменили на разряженную ниже ватерлинии — до 6,26 В. При таком напряжении самостоятельный пуск невозможен — даже индикаторы еле тлеют.

Теперь пробуем пустить мотор двумя способами.

Первый предпочтительнее и безопаснее: пробуем форсированно подзарядить АКБ и пустить мотор с ее помощью. Отсоединяем батарею от бортовой сети. Подсоединение инверторной сварки производим, когда регулятор тока вывернут на минимум, а питание выключено.

Исходное состояние: батарея полностью разряжена, двигатель не подает признаков жизни.

Материалы по теме Зарядил? Завари! Тест пускачей с функцией сварки

Минусовой зажим легко прицепить к выводу батареи, а вместо электрода в держатель можно зажать какой-нибудь болт, который плотно прижимаем к плюсовой клемме. Удобно воспользоваться «крокодилами» прикуривающих проводов. Обязательно подключаем к клеммам батареи тестер: напряжение ни в коем случае не должно превысить 16 В.

Теперь включаем инвертор и смотрим на вольтметр. Напряжение начинает расти на глазах. Если хотим ускорить процесс — поворачиваем регулятор тока в сторону увеличения, но не больше чем до 50 А. При этом ограничителем будет напряжение, которое, повторим, не должно выйти за 16 В. Нам хватило буквально нескольких минут, и мотор пустился с первой попытки.

При напряжении 12,25 В только щелкает реле. Когда напряжение поднялось до 13,88 В, Ларгус легко пустился. Самый спокойный способ подзарядить аккумулятор от сварочного аппарата — отсоединить плюсовую клемму автомобиля и не допускать напряжения выше 16 В.

Второй способ хуже по всем статьям — годится разве что на тот случай, когда времени совсем нет и пустить мотор нужно немедленно. В этом случае пробуем все-таки крутануть стартер при подключенном сварочнике — при этом нужно иметь помощника.

Материалы по теме Сколько жить аккумулятору без подзарядки — экспертиза

Батарею Ларгуса снова меняем на полностью разряженную, присоединяем тестер. Его показания в вольтах — это единственный рубеж по защите электроники автомобиля от перегорания. Подключаем сварочный аппарат к закрепленным на батарее штатным клеммам. Инвертор устанавливаем на минимальный ток. Не включая зажигания, активируем инвертор и смотрим на показания вольтметра. При этом помощник должен занять водительское сиденье и быть готовым по команде пустить двигатель. Как только напряжение поднялось до 14–15 В — ключ на старт! Так нам удалось снова пустить мотор Ларгуса, не спалив никаких электронных потрохов.

Выводы

Пустить двигатель с разряженным аккумулятором с помощью инверторного сварочного аппарата в принципе можно, но нужно строго соблюдать ограничения по безопасности. Лучше пытаться пополнить от инвертора батарею, а не давать ток напрямую на стартер. И хотя у нас всё получилось, подобные приемы стоит рассматривать лишь как экстремальные.

ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ Если планируете покупку сварочного аппарата, но не хотите заниматься экспериментами, подобными нашему, сразу выбирайте инвертор, совмещенный с пускозарядным устройством. Такие в продаже есть. У подобного инвертора и напряжение будет безопасным для бортовой сети автомобиля, и плюсовой провод для подсоединения к батарее дадут в комплекте.

10 мифов про аккумуляторы разоблачили тут.

В нашем интернет-магазине снижены цены на техническую литературу, руководства по ремонту и книги и журналы издательства «За рулем».

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.