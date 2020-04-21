Подключаем электроинструмент к АКБ: полный провал покупных переходников

Мощные автомобильные компрессоры, гайковерты, домкраты опасно включать в штатную розетку. Для этого существуют переходники. Эксперты «За рулем» протестировали образцы четырех брендов: один российский и три китайских. Лучшим оказался... самодельный удлинитель.

Что проверяли

Материалы по теме Как совместить шиномонтаж с диагностикой: рекомендации экспертов

При подключении к бортсети смартфонов, регистраторов и навигаторов перегрузок можно не опасаться. Потребляемый ими ток составляет несколько ампер. Совсем иная ситуация возникает при использовании мощных инструментов. Свежий пример: в экспертизе электрических гайковертов показания амперметра доходили до 22 А! Для салонной розетки — уже перебор. И предохранитель сгорит, и корпус может расплавиться.

Толковые производители инструментов это понимают и комплектуют свой товар простейшими переходниками: то же гнездо, снабженное парой проводов с зажимами-крокодилами на концах для подсоединения непосредственно к АКБ. Батарея легко выдаст любой требуемый ток, а за сохранность предохранителей можно не беспокоиться. При этом не нужно задумываться о том, что на большинстве автомобилей бортовые розетки при выключенном зажигании ­обесточиваются.

Продают подобные изделия и по отдельности. Мы приобрели удлинители четырех брендов: один российский и три китайских. У всех одинаковые гнезда, с внутренним диаметром 21 мм. Отличия сводятся к размеру зажимов‑крокодилов, длине соединительных проводов и качеству сборки. Любопытно, что заявленный ток составляет максимум 10 А, что для практических целей откровенно мало.

Как проверяли

В ходе испытаний мы оценили аккуратность монтажа удлинителей: заделку проводов, качество пайки. Механические испытания свели к проверке на отрывание провода. Подобное часто случается, когда пытаешься перейти с подключенным инструментом из одной зоны работы в другую, не обращая внимания на то, ­ что штекер в розетке уже перекосило от натяжения.

«Автоэлектроника» УП-5, Россия. Удлинитель питания

Цена ~ 250 ₽

Длина 5 м

Заявленные электрические параметры 10 А (на упаковке — 5А) Пайка и качество заделки неплохие. Крокодилы — маленькие, не­удобные. Чехарда с заявленным током: в инструкции указаны 10 А, на упаковке — только 5 А. Устройство существует в нескольких разновидностях (с длиной провода 3 м, 5 м и 10 м). Для работы с мощной нагрузкой однозначно непригодно: падение напряжения составляет почти 7 В! Не понравилось. Airline ASP-1-01, КНР. Гнездо прикуривателя с крокодилами

Цена ~ 200 ₽

Длина не указано

Заявленные электрические параметры 60 Вт, 5 А Пайка и заделка — нормальные. Крокодилы — большие, цепляться за клеммы удобно. А вот провода очень короткие. При работе с мощной нагрузкой сильно раскаляются: руке горячо. Не понравилось.

AVS Energy CS-101, КНР. Удлинитель прикуривателя

Цена ~ 200 ₽

Длина 30 см

Заявленные электрические параметры 120 Вт, 10 А Заделка и пайка лучше, чем у остальных. Крокодилы — нормальные. А провода короткие, пользоваться неудобно. При большой нагрузке сильно перегреваются. Не понравилось. Rexant 16–0217, КНР. Удлинитель автоприкуривателя от аккумулятора

Цена ~ 200 ₽

Длина 5 м

Заявленные электрические параметры не указано Заделка откровенно плохая — и на крокодилах, и в розетке. Крокодилы большие. Ток не указан. На длинных проводах при больших токах теряется половина входного напряжения — никакой мощный прибор работать не будет! Не понравилось.

Затем испытали каждый удлинитель при запредельном для него токе в 20 А: при меньших токах подобные изделия никому и не нужны. Все они показали себя хилыми — как механически, так и электрически. Случайно оторвать провод ничего не стоит: реально его удерживает только миниатюрная пайка. Использовать данные удлинители для работы с серьезными нагрузками нельзя — тоненькие провода начинают сильно греться. Маленькие крокодилы никуда не годятся: они не смогут «вцепиться» ни в аккумуляторную клемму, ни даже в специальную подкапотную планку для прикуривания.

Переходники с коротенькими проводами неудобны: и длины не хватит, и розетка со штекером будут елозить по моторному отсеку. У длинных же — другой недостаток. Воспользоваться мощным электрическим гайковертом не получится — примерно половина (!) напряжения бесследно пропадает на проводах.

Получается, выбирать не из чего. Поэтому предлагаем свой вариант такого переходника.

Лучший вариант — самодельный!

Берем провода сечением 2,5 мм² (подойдет бытовой многожильный провод), пару солидных «крокодилов» и современную автомобильную розетку. Оптимальная длина проводов — два метра. Аккуратно припаиваем, тщательно изолируем соединения и… всё!

Такой удлинитель входит в комплект мощного ­гайковерта. Предохранителя в нем нет, но в случае короткого замыкания автомобиль всё равно не пострадает: соединительные провода заведомо слабее.

Если заднюю часть розетки упрятать в трубочку от лекарств, то изделие обретет законченный вид.

Самодельный удлинитель мы проверяли при тех же 20 А в течение часа. ­Провода становятся теплыми, но руку не обжигают. Падение напряжения пустяковое — примерно 0,5 В. А длины проводов хватает, чтобы дотянуть компрессор от АКБ до заднего колеса. Поэтому наша конструкция получает титул «Выбор ЗР». И пусть она послужит образцом для тех, кто соберется выпускать подобные ­переходники.

Подключаем электроинструмент к АКБ: полный провал покупных переходников Мощные автомобильные компрессоры, гайковерты, домкраты опасно включать в штатную розетку. Для этого существуют переходники. Эксперты «За рулем» протестировали образцы четырех брендов: один российский и три китайских. Лучшим оказался... самодельный удлинитель. Подключаем электроинструмент к АКБ: полный провал покупных переходников