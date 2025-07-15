Экспертиза бензонасосов: из 14 работоспособность сохранил только один!

Опубликованы ресурсные испытания электрических бензонасосов для Лады

Электрические бензонасосы по своей задумке могут быть примером надежности в мире автомобильных компонентов. Они не боятся кратковременной работы «на сухую», да и любым иным способом вывести их из строя проблематично. Именно такие выводы мы сделали во время одной из экспертиз прошлых лет.

Не изменилась с тех пор ли ситуация? Сколько реально служат современные бензонасосы для той же Гранты?

Для ресурсных испытаний мы приобрели 14 бензонасосов по цене от 650 до 1400 рублей. Полученные результаты относятся только к данным образцам изделий.

Хотя в подобной конфигурации насосы предназначены для Гранты, в большинстве иномарок используются такие же устройства. Отличаться может лишь разъем под электропроводку. Поэтому наши выводы во многом применимы и для других автомобилей.

Моточасы и километры

По официальным данным автомобили в наших городах-миллионниках передвигаются в среднем со скоростью 27 км/ч. Таким образом, при эксплуатации в подобных условиях лучший из проверенных нами бензонасосов продержался бы свыше 54 тысяч км, в то время как проигравший помер бы уже после 1500 км.

Как выбрать надежный насос?

Есть смысл приобретать насос в составе модуля. Вероятность подделки меньше, как и трудоемкость замены. Кроме того, в нашем тесте стало ясно, что фильтр засоряет и сам насос. Поэтому фильтр при замене насоса тоже нужно заменить. А что тогда остается от модуля бензонасоса? Только затвердевшие трубки и провода, с которыми очень сложно работать. Проще заменить всё устройство в сборе.

Бензонасосы

АТ program Примерная цена 700 ₽

Продержался вдвое меньше победителя: всего 1002 часа.

Рекомендовать не можем. BM Примерная цена 900 ₽

Изначально большой ток потребления, невысокая наработка на отказ – 1157 часов.

Рекомендовать не можем.

Bosch Примерная цена 850 ₽

Такие изделия всегда можно было брать за одно только имя. Однако же, налицо всего 969 часов и отказ. Возможно, что это подделка, но что с того толку?

Рекомендовать не можем. Gallant Примерная цена 900 ₽

На общем фоне результат в 1668 часов выглядит неплохо.

Рекомендуем.

Höfer Примерная цена 750 ₽

Вроде бы поначалу все показатели были приличными, однако – провал: всего 412 часов наработки.

Рекомендовать не можем. Quartz Примерная цена 1100 ₽

На исходе первой тысячи часов ток начал расти – и отказ после 1002 ч.

Рекомендовать не можем.

Pekar Примерная цена 1250 ₽

Всего-навсего 98 часов наработки – это несерьезно для известного бренда. А цена – одна из самых высоких в выборке.

Рекомендовать не можем. Siemens Примерная цена 650 ₽

Позорные 56 часов наработки – и отказ! Все-таки, судя по результату, никакой это не Siemens, а какая-то неудачная пародия на известную фирму. А выглядит как настоящий… ­

Рекомендовать не можем.

Startvolt Примерная цена 1300 ₽

Третий результат по ресурсу: 1680 часов.

Рекомендуем. Stellox Примерная цена 750 ₽

Второй результат по длительности ­безотказной работы: 1820 часов.

Рекомендуем.

Zekkert Примерная цена 1400 ₽

Сразу удивили как самый низкий ток, так и самая скромная производительность в нашей выборке. Но позитива это не принесло: 1076 часов – и всё. Цена кусается.

Рекомендовать не можем. Zentparts Примерная цена 900 ₽

Единственный насос в выборке, который проработал более 2000 часов и при этом сохранил работоспособность.

Рекомендуем в первую очередь.

Ремком Примерная цена 800 ₽

Изначально отметили один из самых высоких токов потребления. Мучения кончились через 888 часов.

Рекомендовать не можем. Tadem Примерная цена 900 ₽

Перегрев, вроде бы, не намечался, однако через 909 часов всё кончилось.

Рекомендовать не можем.

Чем испытывали?

При испытаниях бензонасосов нельзя пользоваться жидкостью из их «естественной среды обитания». Бензин пожароопасен, к тому же им пропахнет вся лаборатория.

Поэтому применяется специальная жидкость, имеющая аналогичные вязкостные показатели и смазывающую способность, но не столь летучая. При работе она изрядно загрязняется, поэтому на входе в насосы устанавливались сеточки – идущие в комплекте с насосом, либо приобретенные дополнительно.

Заборные сеточки насосов изрядно загрязнены продуктами износа самих насосов.

Наблюдение за загрязнением рабочей жидкости позволяет сделать вывод о том, что даже если в баке вашего автомобиля бензин идеально чист, то фильтр, стоящий за насосом, будет забиваться частицами износа щеточного узла двигателя и его подшипников.

Слева – новая жидкость, заменитель бензина. Справа – жидкость, отработавшая ресурс вместе с насосами.

Как предвидеть отказ Грядущий отказ бензонасоса иногда удается вычислить по изменившемуся поведению машины. Наиболее характерные признаки: частичная потеря мощности, невозможно двигаться на высокой скорости

нестабильная работа двигателя на минимальных оборотах холостого хода

изменение тональности работы двигателя

непривычный шум в топливном баке

неуверенный пуск двигателя Виноваты, как правило, механический износ деталей электробензонасоса или подгорание его контактов. Но порой виновником оказывается топливный фильтр на входе. Его можно промыть, но лучше приобрести новый и заменить.

Как испытывали?

Каждый бензонасос вначале установили на испытательный стенд. Измерили производительность насоса и потребляемый им ток при напряжении питания 12 В на холостом ходу – это когда жидкость свободно выходит из насоса, чего при реальной эксплуатации не бывает.

Стенд для проверки показателей насоса позволяет измерить потребляемый ток, а также расходные характеристики при отсутствии противодавления и при его наличии.

Затем провели те же замеры при работе через регулятор давления при 3 атм и 4 атм. Этот режим уже максимально близок к реальной эксплуатации.

После этого оценили жизнестойкость насосов – на них подали напряжение 14,2…14,4 В, и при выходном давлении в 3 атм они должны были работать до поломки. Короткие перерывы делали на рубежах в 1000 часов и 2000 часов: вновь замеряли потребляемые токи и производительность при разном давлении. Отказ фиксировали при остановке якоря электродвигателя и резком повышении потребляемого тока.

Ресурсные испытания. Все насосы погружены в емкость со специальной рабочей жидкостью и работают на давление 3 атм. Электрические параметры каждого насоса отслеживает отдельный прибор.

После 2000 часов испытания прекратили, поскольку из 14 участников работоспособность сохранил только один.

Мифы и реальность Даже незначительная потеря герметичности бензонасоса приведет к пожару, поскольку его щетки постоянно искрят. Бензонасос не является герметичной конструкцией, а его якорь и щетки постоянно купаются в бензине. Но возгорание невозможно: концентрация паров топлива гораздо выше стехиометрической, а потому и поджечь их нельзя. «На лампочке» ездить опасно, так как насос помрет от «сухомятки». Не должен. Бензонасос размещается в пластиковом стакане, препятствующем отливу топлива при ускорениях и кренах. Внутренние перегородки в топливном баке также препятствуют приливам и отливам бензина. А если топливо закончится, то насос перестанет создавать давление, двигатель заглохнет, а контроллер снимет питание через пару секунд. При замене нельзя устанавливать более мощный бензонасос. Более производительный насос вреда не нанесет, поскольку перепускной клапан (регулятор давления) отправит излишек топлива обратно в бензобак. А вот если вы установили насос слабее штатного, то при работе на максимальных режимах двигателю может не хватить топлива и он начнет «затыкаться».

Результаты

Результаты нас расстроили. Разброс жизнестойкости приобретенных насосов составил от 56 до двух с лишним тысяч часов, причем свыше 2000 часов продержался только один участник – насос Zentparts! Он так и не сломался.

У насоса Pekar в состоянии поставки во впускном патрубке обнаружен кусочек магнита. Извлекли, но при испытаниях насос всё равно провалился.

Разница между лучшим и худшим – 35‑кратная: как такое возможно? И ладно бы окажись самым хилым какой-то насосик без роду и племени, так ведь аутсайдером стал Siemens! Немногим лучше оказался и Pekar: он проработал всего 98 часов. Это что – подделки? Не иначе. Другие громкие имена также не блеснули. К примеру, Bosch не продержался и тысячи часов. На таком фоне непонятно, какие результаты можно считать успешными?

У насоса ВМ отмечена течь из под верхней крышки.

Максимально близко к отметке в 2000 часов приблизились Stellox (1820 ч), Startvolt (1680 ч) и Gallant (1668 ч). Их, вместе с абсолютным победителем по имени Zentparts, мы и рекомендуем рассматривать как первоочередных кандидатов к покупке.

Кстати, результаты отчасти можно было предсказать, глядя на показания приборов. К примеру, ток потребления аутсайдера при первом же замере составил 4,8 А, в то время как у победителя – всего 3,5 А. При этом их производительность была практически одинаковой. Следовательно, энергия бесполезно уходила в тепло.

Результаты испытаний электрических бензонасосов

Комментарий специалиста

Алексей Тарасов, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО Талис»

- В ходе ресурсных испытаний только четыре топливных насоса смогли проработать под нагрузочным давлением 3 атм больше 1600 часов. Большинство изделий имеет ресурс на уровне 900–1100 часов. Насос под брендом Siemens смог отработать всего лишь 56 часов. Покупка заведомо оригинальных изделий продолжает оставаться лотереей.