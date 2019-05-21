Бензонасос помирает? Только не берите дорогой на замену!

Эксперты «За рулем» проверили в деле 8 электробензонасосов «вазовского» типоразмера стоимостью от 900 до 3750 рублей и выяснили, какие из них достойны занять место под капотом вашего автомобиля.

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Выбранные для экспертизы электробензонасосы — самые массовые на нашем рынке. По присоединительным размерам и характеристикам они подходят не только Ладам, но и многим иномаркам — моделям Ford, Opel, Mitsubishi, Mazda, Nissan. Соответственно и предлагаемый покупателю ассортимент настолько богат, что сделать правильный выбор непросто. Но наша экспертиза должна расставить всё по полочкам.

Мы скупили практически всё, что предлагается в оффлайновых магазинах и интернете. В итоге перед нами восемь однотипных изделий, продаваемых как запчасти для Лады или как иномарочные детали, которые подходят и на Лады. Напоминаем, что полученные нами результаты относятся к конкретной выборке бензонасосов и не позволяют судить о продукции той или иной фирмы в целом.

Модуль бензонасоса в сборе. Имитация работы в условиях очень низкого уровня топлива в баке. Стакан с бензонасосом полон благодаря эжектору А.

Что проверяли?

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Основные рабочие параметры электробензонасоса — производительность и давление. Давление мы проверили как при «нормальном» напряжении 13,5 В, так и при запредельно низком 6,0 В, сымитировав ситуацию с севшим аккумулятором. Ведь обидно раскрутить из последних сил коленвал и при этом не пустить мотор из-за отсутствия давления в топливной рампе.

Замерили токи потребления электродвигателем как при максимальном давлении в магистрали, так и при постоянном (поддерживаемом регулятором) в 3,9 бар. Оценили потребляемую мощность. Определили часовую производительность насосов и напряжение, при котором начинает открываться регулятор давления.

Под занавес испытаний погоняли насос «на сухую» — чтобы проверить правдоподобность известной страшилки про опасность работы в таких режимах. Один из насосов даже принудительно затормозили механически, чтобы оценить, как долго он продержится в режиме «кипятильника». Питание бензонасосов обеспечивал лабораторный стабилизированный источник Mastech HY3030E. Рабочей жидкостью стал бензин АИ‑95. Давление измеряли поверенным образцовым манометром Intercomp.

Aoton, КНР

Цена ~ 2300 руб. Высокая цена бензонасоса не должна вводить в заблуждение: он продавался в сборе с топливным модулем. Насос мы испытывали отдельно, и он оказался твердым середнячком: занял четвертое место по производительности, а по напряжению начала открытия регулятора стал третьим. СОАТЭ 60.1139–01, Россия

Цена ~ 930 руб. На входной штуцер изделия родной вазовский сетчатый фильтр, с которым мы проверяли все насосы, садится без натяга, обеспечивающего герметичность. Впрочем, на этом неприятности закончились. Цена — одна из самых низких в нашей выборке. ­Прочие параметры — на уровне середнячков.

Bosch 0 580 453 45, Германия

Цена ~ 3250 руб. Однозначный аутсайдер испытаний, несмотря на громкое имя. Необоснованно завышенная цена. Мощность ниже, чем у остальных. Наконец, напряжение начала открытия регулятора давления с таким насосом гораздо выше, чем с любым другим. ERA Fuel pump 770044, Италия

Цена ~ 1305 руб. Насос продавался как запчасть для автомобилей Mitsubishi, но и к ВАЗам он подходит. Второе место по производительности при невысокой потребляемой мощности вывело его в лидеры не только по КПД, но и по сумме за технические показатели. И соотношение цены и качества у него лучшее. Первое место без всяких натяжек и оговорок.

Kortex KPF 6022STD, Россия

Цена ~ 1890 руб. Судя по чеку, насос предназначен для автомобилей Mazda, подтверждением чему является нестандартный электрический разъем — понадобится переходник. Выходной штуцер цилиндрический, без насечек, надежно подсоединить к такому вазовские трубки нелегко. На этом минусы кончаются: бензонасос показал лучшую производительность, обогнав аутсайдера более чем вдвое. А напряжение открытия регулятора давления, напротив, самое низкое — снова лучший результат. Первого мéста за техническое совершенство насос лишился лишь потому, что КПД у лидера теста оказался выше. Luсas LKFP453, Германия

Цена ~ 1615 руб. От громкого имени ждали большего. Оказалось, обычный середняк с довольно высокой ценой и невыдающимися параметрами. Общее впечатление: работает — и ладно.

Pekar 1139010, Россия

Цена ~ 900 руб. Самый слабенький, судя по замеренной мощности, испытуемый умудрился уйти с последнего места, отправив туда насос Bosch. Цена самая низкая в нашей выборке. Будем считать и то и другое достоинствами. QML FP1001 LD2112–113901001, Германия

Цена ~ 915 руб. Третье место по производительности и низкая цена — достаточные причины для положительных эмоций. К тому же по соотношению цены и качества насос ­оказался вторым — это явный плюс.

Что получилось?

Разброс по производительности составил от 67,1 до 146,7 л/ч — больше чем вдвое!

Cамая низкая производительность оказалась у дорогого насоса за 3250 рублей. Напомним, что самый дешевый мы купили всего за 900 рублей.

Подробности — в итоговой таблице.

Из всех полученных результатов мы считаем основными напряжение начала открытия регулятора давления, а также КПД насоса — отношение производительности к потребляемой мощности. Эти величины мы пересчитали в оценки по пятибалльной шкале: больше — лучше. Их среднее арифметическое позволяет судить о техническом совершенстве насоса.

Лучшими оказались итальянский ERA Fuel pump и китайский Kortex KPF. Любопытно, что оба продавались как «иномарочные»: первый — для Mitsubishi, второй — для Мазды.

А вот худшим по всем показателям стал… Bosch.

Реальные характеристики проверенных насосов не пропорциональны ценникам, поэтому в завершение мы подсчитали соотношение цена/качество, также приведя его к пятибалльной системе оценок.

Что удивительно, в лидерах оказался вовсе не откровенно дешевенький насос, а… всё тот же итальянский ЕRA. Абсолютная победа!

Компоненты электробензонасоса, который мы пытались искусственно перегреть, вкрутив в щель между лопастями рабочего колеса саморез и продержав в заторможенном состоянии под напряжением целых пять минут. Корпус нагрелся до 60 °C, появился дымок, но мотор не отказал — и даже заработал после снятия «нагрузки»! Разобрав бензонасос, никаких расплавленных и покореженных элементов мы не обнаружили. Это доказывает, что убить электробензонасос даже специально сложно. Это один из самых надежных агрегатов современной машины.

Когда менять бензонасос?

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Поводом для замены бензонасоса, помимо его полного отказа, обычно является изменившееся поведение автомобиля. Перечислим наиболее характерные признаки «помирания» насоса:

частичная потеря мощности;

неадекватная реакция на «газ»;

нестабильная работа мотора на минимальных оборотах холостого хода;

изменение тональности работы мотора;

шум в топливном баке;

неуверенный пуск двигателя.

Во всех этих случаях виноват, как правило, механический износ деталей электробензонасоса или подгорание его контактов. Иногда просто загрязняется топливный фильтр на входе. Его можно промыть, а лучше приобрести новый ­и заменить.

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Давление, развиваемое насосом при закрытой магистрали, говорит о совершенстве его конструкции. Чем выше давление, тем лучше бензонасос. Насос проектируется с технологическим запасом, обеспечивающим его бесперебойную работу вне зависимости от колебаний напряжения питания, температуры и параметров бензина.

Регулятор давления поддерживает давление топлива в системе питания на безопасном уровне, на который рассчитаны все элементы — шланги, трубки, форсунки. Без него насос, работающий с технологическим запасом, превысит допустимое давление, что может привести к отказу системы.

Напряжение открытия регулятора давления (3,9 бар) говорит о пороге, с которого начинается нормальная работа системы питания. Чем оно ниже, тем лучше.

Параметры, снятые при напряжении питания 6 В, говорят о возможности электробензонасоса обеспечить пуск двигателя при запредельно просевшей батарее. Чем выше давление, тем лучше распыл топлива на выходе из форсунки.