Дешевая замена для дорогого бензонасоса — идея читателя

Выбирая запчасти для своего автомобиля, стоит поискать аналоги. Скажем, оригинальную фордовскую деталь, как оказалось, с успехом заменит жигулевская.

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При пробеге 200 000 км на моем минивэне Ford S‑MAX отказал бензонасос. Оригинальные запчасти отпугнули высокими ценами, поэтому решил установить бензонасос от ВАЗ‑2110, который подходит по размеру и характеристикам. Машина ожила и отлично ездит!

Этот совет пригодится и владельцам автомобилей Ford Mondeo предыдущего поколения.

В. Цыганков, Свердловская область

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

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