При пробеге 200 000 км на моем минивэне Ford S‑MAX отказал бензонасос. Оригинальные запчасти отпугнули высокими ценами, поэтому решил установить бензонасос от ВАЗ‑2110, который подходит по размеру и характеристикам. Машина ожила и отлично ездит!
Этот совет пригодится и владельцам автомобилей Ford Mondeo предыдущего поколения.
В. Цыганков, Свердловская область
Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.
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